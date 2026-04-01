Chuyên gia TVS dự báo KQKD quý 1 của loạt nhóm ngành “hot”: Bán lẻ, Thép, Bảo hiểm, Phân bón

Mùa công bố KQKD quý 1/2026 đang đến gần, trở thành một trong những tâm điểm được giới đầu tư theo dõi sát sao trong bối cảnh thị trường vẫn vận động giằng co và dòng tiền có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.

Trong bức tranh đó, triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp không chỉ là cơ sở để định giá lại cổ phiếu, mà còn có thể đóng vai trò điểm tựa quan trọng cho tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân Chứng khoán Thiên Việt (TVS) nhận định rằng một số lĩnh vực như bán lẻ, bảo hiểm, phân bón, thép… được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý đầu năm nay.

Cụ thể, chuyên gia TVS ước tính nhóm Bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận từ 25% - 30% so với cùng kỳ, nhờ hiệu quả hoạt động tại các chuỗi truyền thống cải thiện sau giai đoạn tái cơ cấu, đồng thời các chuỗi bán lẻ mới như Bách Hóa Xanh, Era Blue, Long Châu... tiếp tục duy trì tốc độ mở rộng tích cực.

Với lĩnh vực Bảo hiểm, ông Tâm dự báo lãi ròng có thể tăng 15% - 20% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ việc mặt bằng lãi suất huy động tăng mạnh từ cuối năm 2025 đến nay, qua đó hỗ trợ thu nhập từ hoạt động đầu tư tiền gửi ngân hàng của các doanh nghiệp trong ngành.

Đối với lĩnh vực Phân bón, mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế được dự báo lên tới 40% - 50% so với cùng kỳ. Theo chuyên gia TVS, triển vọng này đến từ hai yếu tố chính: giá urê tăng mạnh dưới tác động của xung đột tại Trung Đông và chính sách áp thuế GTGT 5% đối với mặt hàng phân bón từ tháng 7/2025, qua đó góp phần cải thiện biên lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, nhóm Thép được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế khoảng 25% - 30% trong quý 1, với động lực đáng chú ý đến từ Hòa Phát nhờ đóng góp của dự án Dung Quất 2. Mặt khác, xu hướng đẩy mạnh giải ngân đầu tư công tiếp tục được duy trì cũng được xem là yếu tố hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ thép trong nước, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng cho các doanh nghiệp trong ngành.

Dù vậy, ông Tâm cũng lưu ý rằng mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong 1/2026 chưa phản ánh đầy đủ tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với nhiều doanh nghiệp. "Bên cạnh đó, do thị trường chứng khoán mang tính chất đi trước kỳ vọng, diễn biến giá cổ phiếu của không ít doanh nghiệp niêm yết có thể sẽ không hoàn toàn đồng pha với xu hướng tăng trưởng lợi nhuận trong quý 1/2026", vị chuyên gia chỉ rõ.

Nhìn rộng hơn, nhiều tổ chức phân tích cũng cho rằng đà tăng lợi nhuận trong quý 1 năm nay nhiều khả năng sẽ diễn ra theo hướng phân hóa, thay vì lan tỏa trên diện rộng.

Trong dự phóng kết quả kinh doanh quý 1/2026 vừa công bố, Chứng khoán MB (MBS) ước tính lợi nhuận toàn thị trường có thể tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu mang tính cục bộ, chưa có sự lan tỏa rộng khi động lực tăng trưởng tập trung vào một số nhóm ngành hoặc doanh nghiệp có yếu tố đột biến.

Nổi bật, MBS dự phóng lợi nhuận nhóm bất động sản với mức tăng trưởng ước đạt 407%, đóng góp lớn từ VHM. Ngành dầu khí cũng ghi nhận mức tăng mạnh khoảng 122%, trong khi bán lẻ duy trì đà tích cực với mức tăng khoảng 46%.

Ở chiều ngược lại, một số nhóm ngành kém khả quan hơn mặt bằng chung khi bất động sản khu công nghiệp ước giảm 23% do không phải thời điểm bàn giao đất, nhóm xuất khẩu giảm khoảng 21% và hàng không giảm 10% do áp lực chi phí nhiên liệu gia tăng.