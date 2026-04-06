Công an sẽ làm rõ nguồn gốc vàng nguyên liệu của Bảo Tín Minh Châu

Ngày 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong quý 1/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình. Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo đại diện Công an TP Hà Nội, trong quá trình khám phá vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu sử dụng hai hệ thống sổ sách để trốn thuế, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ và vàng nguyên liệu của doanh nghiệp. Quá trình làm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng xác định doanh nghiệp này đã bán vàng cho người dân bằng hình thức giấy hẹn.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường; cơ quan Công an cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Hiện tại Công an TP Hà Nội chưa nhận được ý kiến của người dân về việc liên quan đến giấy hẹn mua vàng.

Về nguồn gốc vàng nguyện liệu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội sẽ xác minh làm rõ nguồn gốc, xử lý theo quy định của pháp luật . Với người dân mua vàng, đây là giao dịch dân sự giữa người dân với doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đảm bảo. Nếu doanh nghiệp không đảm bảo theo yêu cầu, người dân có thể khiếu nại hoặc tố giác đến cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào chiều 25/3, nhiều cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh. Đến khoảng 16h35, cảnh sát đã đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Tối muộn cùng ngày, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát thông cáo báo chí nhằm làm rõ thông tin liên quan việc một số cửa hàng của doanh nghiệp này tại Hà Nội tạm dừng giao dịch trong chiều cùng ngày. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cho biết, tất cả các cửa hàng sẽ mở cửa và phục vụ khách hàng trở lại bình thường từ 12h trưa 26/3.

Trở lại với diễn biến mới nhất, ngay trong tối 6/4/2026, Bảo Tín Minh Châu đã có thông tin chính thức như sau:

Thứ nhất, Công ty đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, Hoạt động kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu hiện vẫn diễn ra bình thường và thông suốt. Những năm gần đây, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã kiện toàn bộ máy quản trị, vận hành theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Từ tháng 10 năm 2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Bảo Tín Minh Châu cũng nhấn mạnh mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Theo đó, toàn bộ sản phẩm vàng bạc đá quý của BTMC luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Bảo Tín Minh Châu cam kết khắc phục và nghiêm túc tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Mọi thông tin chính thức và cập nhật mới nhất sẽ được Bảo Tín Minh Châu công bố trên các kênh truyền thông chính thức.

"Công ty xin lỗi vì những lo lắng phát sinh và mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và thấu hiểu từ Quý khách hàng, Quý đối tác", Thông cáo viết.