Dòng tiền rục rịch trở lại, SSI Research điểm tên 13 cổ phiếu sắp vào "sóng" mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm 2026 với đà tăng trưởng tích cực, nhanh chóng tiệm cận mốc mục tiêu cơ sở 1.920 điểm ngay trong những tháng đầu năm trước khi bước vào nhịp điều chỉnh trong tháng 3.

Theo SSI Research, diễn biến này chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng nóng, cùng với lo ngại về xu hướng tăng lãi suất trong nước và những bất ổn địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh mang tính chất chiến thuật nhiều hơn là cấu trúc, trong khi triển vọng trung hạn của thị trường vẫn được củng cố bởi hàng loạt yếu tố hỗ trợ.

Động lực quan trọng nhất đến từ nền tảng tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu GDP 10% cho thấy định hướng rõ ràng trong việc chuyển sang mô hình tăng trưởng cao hơn, với trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng ở các lĩnh vực giao thông, năng lượng và phát triển đô thị. Điều này không chỉ kích thích tổng cầu trong ngắn hạn mà còn cải thiện năng suất dài hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. Trong quý I/2026, GDP ước tăng 7,83% so với cùng kỳ, cao hơn mức 7,07% của năm trước, song để đạt mục tiêu cả năm, nền kinh tế cần tăng tốc mạnh hơn từ quý II.

Bên cạnh đó, thị trường cổ phiếu đang trở nên hấp dẫn hơn tương đối so với các kênh đầu tư khác. Khi bất động sản và vàng có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi thị trường tiền mã hóa chịu sự siết chặt quản lý, SSI Research kỳ vọng dòng tiền trong nước sẽ quay trở lại chứng khoán. Đồng thời, nguồn cung IPO dồi dào từ các doanh nghiệp lớn như Highlands Coffee, CP Việt Nam hay Điện Máy Xanh có thể góp phần mở rộng độ sâu thị trường và cải thiện thanh khoản.

Về các ngành đầu tư trọng tâm, ngân hàng tiếp tục là trụ cột tăng trưởng khi lợi nhuận được kỳ vọng duy trì ở mức hai chữ số trong năm 2026. Động lực đến từ nhu cầu tín dụng ổn định, biên lãi ròng (NIM) dần phục hồi sau khi suy giảm trong năm 2025, trong khi áp lực chất lượng tài sản vẫn trong tầm kiểm soát. SSI ưu tiên các cổ phiếu như CTG, MBB nhờ dư địa tăng trưởng, còn VCB phù hợp với vai trò phòng thủ nhờ mô hình kinh doanh thận trọng và chất lượng tài sản vượt trội.

Ở nhóm tiêu dùng , triển vọng vẫn tích cực nhờ chiến lược mở rộng hệ thống bán lẻ giúp gia tăng thị phần, cùng với các chính sách hỗ trợ như nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu gần đây có thể phần nào ảnh hưởng đến tâm lý chi tiêu của người dân.

Ngành vật liệu xây dựng cũng đang ở vị thế thuận lợi khi hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư hạ tầng và xây dựng. Nhu cầu gia tăng cho phép các doanh nghiệp chuyển phần chi phí đầu vào tăng lên giá bán. Đáng chú ý, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) được hưởng lợi từ việc áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc, cùng với xu hướng phục hồi của giá thép thế giới.

Trong khi đó, nhóm công nghệ thông tin được kỳ vọng hồi phục sau một năm 2025 tương đối trầm lắng, khi định giá đã trở nên hấp dẫn hơn. Các doanh nghiệp như FPT có thể ghi nhận sự cải thiện về tăng trưởng trong năm nay.

Ngoài ra, môi trường lãi suất tăng cũng mở ra cơ hội cho một số nhóm ngành nhất định. Các doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp nhà nước sở hữu lượng tiền mặt lớn sẽ được hưởng lợi từ lợi suất tiền gửi cao hơn. Điều này đặc biệt rõ nét ở các ngành như dầu khí, phân bón và hàng tiêu dùng, nơi các doanh nghiệp có bảng cân đối tài chính vững mạnh và nguồn tiền dồi dào đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận.