Tín hiệu tạo đáy xuất hiện, Vietcap dự báo VN-Index có thể chinh phục 1.830 điểm trong tháng 4

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap nhận định thị trường bước vào tháng 4 với trạng thái đan xen giữa cơ hội và rủi ro, trong bối cảnh định giá đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh mạnh nhưng dòng tiền vẫn giữ tâm lý thận trọng.

Sau đà giảm sâu trong tháng 3, P/E của VN-Index đã lùi dưới mức trung vị 10 năm, về khoảng 15,2 lần. Mức định giá gần với -1 độ lệch chuẩn này của chỉ số cho thấy sự hấp dẫn về mặt giá trị của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ vẫn đang kiên định với mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Một yếu tố đáng chú ý khác là kỳ đánh giá giữa kỳ của FTSE Russell, dự kiến công bố vào ngày 8/4, về khả năng chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Vietcap tin tưởng rằng công tác chuẩn bị nâng hạng thị trường vẫn diễn ra thuận lợi.

Ở chiều ngược lại, rủi ro vẫn hiện hữu khi diễn biến địa chính trị tại Trung Đông chưa thực sự rõ ràng. Dù có kỳ vọng xung đột tại Iran sẽ sớm hạ nhiệt, các tuyên bố trái chiều và động thái quân sự từ các bên liên quan vẫn có thể gây biến động mạnh lên thị trường tài chính toàn cầu. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng chưa phát đi tín hiệu xác nhận xu hướng tăng khi chỉ số Dow Jones vẫn chưa vượt trở lại đường trung bình 200 ngày.

Trong nước, áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng có dấu hiệu gia tăng, thể hiện qua việc một số ngân hàng thương mại nâng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lên trên 9%/năm, qua đó phần nào tạo sức ép lên dòng tiền vào thị trường chứng khoán.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang vận động trong nhịp hồi phục ngắn hạn với hỗ trợ từ đường MA5. Chỉ số hiện nằm trên MA200 (khoảng 1.660 điểm) nhưng vẫn dưới MA50 (khoảng 1.770 điểm), cho tín hiệu trung tính đối với xu hướng trung hạn trong 1–6 tháng. So với thị trường Mỹ, tín hiệu này được đánh giá tích cực hơn khi Dow Jones vẫn chưa thể vượt MA200. Tuy vậy, thanh khoản thị trường mới chỉ ở mức trung bình, phản ánh tâm lý lạc quan nhưng còn dè dặt của nhà đầu tư.

Trên cơ sở các tín hiệu kỹ thuật và diễn biến vĩ mô, Vietcap đưa ra kịch bản tích cực với xác suất 60%, theo đó VN-Index nhiều khả năng đã hình thành vùng đáy trung hạn quanh khu vực MA200 tại 1.660 điểm. Chỉ số có thể tiếp tục hồi phục theo hướng chậm và thận trọng, phụ thuộc vào tín hiệu từ thị trường quốc tế.

Trong trường hợp các yếu tố bên ngoài cải thiện rõ rệt, như tiến triển đàm phán tại Trung Đông, giá dầu hạ nhiệt và chứng khoán Mỹ vượt MA200, VN-Index có thể chinh phục vùng kháng cự 1.765–1.770 điểm trong 2–3 tuần tới, trước khi hướng đến mốc 1.830 điểm trong tháng 4 .

Về cơ hội đầu tư, Vietcap khuyến nghị một số cổ phiếu ngắn hạn theo phân tích kỹ thuật gồm VCK và HDG. Đồng thời, các mã như BID và DGC tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi nhờ triển vọng tăng trưởng tích cực trong trung và dài hạn.