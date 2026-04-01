Một mã chứng khoán bị cảnh báo

Ngày 06/04/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán APG đã nhận được Thông báo số 847/TB-SGDHCM ngày 02/04/2026 và Quyết định số 280/QĐ-SGDHCM ngày 02/04/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc đưa cổ phiếu của Công ty (Mã chứng khoán: APG) vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/04/2026.

Nguyên nhân do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Chứng khoán APG.

Cụ thể, BCTC kiểm toán năm 2025 của Chứng khoán APG nhận ý kiến ngoại trừ vì đơn vị kiểm toán không ước tính được giá trị trích lập dự phòng cần thiết với khoản phải thu cho vay cá nhân gần 320 tỷ đồng và khoản đầu tư vào trái phiếu GKM.

Theo thuyết minh BCTC, tính đến cuối năm 2025, APG có số dư công nợ phải thu khác đối với các cá nhân giá trị xấp xỉ 320 tỷ đồng. Với những tài liệu Công ty cung cấp, đơn vị kiểm toán không ước tính được giá trị trích lập dự phòng cần thiết đối với các khoản công nợ phải thu cá nhân này. Theo đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào nếu có cũng làm ảnh hưởng đến BCTC năm 2025.

Bên cạnh đó, với khoản trái phiếu APG đang nắm giữ, đến thời điểm phát hành BCTC kiểm toán, Công ty chưa thu hồi được đầy đủ gốc và lãi trái phiếu mã GKMH2124001 phát hành bởi CTCP Khang Minh Group (nay là CTCP GKM Holdings, HNX: GKM) theo thời điểm đáo hạn 20/09/2024. Trái phiếu này đã được gia hạn đến ngày 20/09/2026, tuy nhiên các tài liệu về gia hạn không nêu rõ tài sản đảm bảo và giá trị tài sản đảm bảo của lô trái phiếu nêu trên. Số dư gốc và lãi trái phiếu tại ngày kết thúc năm tài chính lần lượt là 44 tỷ đồng và 8,5 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán không ước tính được giá trị trích lập dự phòng cần thiết đối với các khoản công nợ phải thu này. Theo đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào nếu có cũng làm ảnh hưởng đến BCTC năm 2025.

Trên thị trường, cổ phiếu APG chốt phiên 6/4 giảm sàn về 5.250 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, năm 2025, APG ghi nhận gần 347 tỷ đồng doanh thu hoạt động, gấp 3 lần năm 2024. Kết quả, công ty lãi trước thuế hơn 36 tỷ đồng trong cả năm 2025, tích cực hơn khoản lỗ gần 146 tỷ đồng năm 2024 liền trước.