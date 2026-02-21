Thảo Cầm Viên Sài Gòn chật kín người du xuân
21-02-2026 - 23:03 PM |
Ngày mùng 4 Tết, hàng nghìn gia đình ở TPHCM và du khách chen chân từ sáng sớm đổ về Thảo Cầm Viên tham quan, dạo mát khiến nhiều lối đi chật kín. Không chỉ du xuân, nhiều người còn thích thú dừng lại ngắm các loài thú quý hiếm, chụp ảnh lưu niệm trong không khí rộn ràng của những ngày nghỉ Tết.
Ngày 20/2 (Mùng 4 Tết), tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hàng nghìn người ùn ùn đổ về đây để vui chơi, tham quan, trải nghiệm các hoạt động trình diễn dịp Tết
Khu vực bán vé đông nghịt người xếp hàng. Giá vé Tết vẫn như ngày thường, người lớn 60.000 đồng; trẻ em từ 1 mét - 1,3 mét giá 40.000 đồng, dưới 1 mét được miễn phí vé.
Thảo Cầm Viên Sài Gòn - khu vườn thú lâu đời giữa trung tâm TPHCM là một trong những điểm du xuân đông đúc nhất dịp đầu năm. Đặc biệt các gia đình rất thích đưa trẻ em đến đây để các em được sống với thiên nhiên, nhìn ngắm các loại thú đáng yêu, quý hiếm...
Các lối đi đều ken cứng người, mọi người phải chờ nhau nhích từng chút một để vừa có thể ngắm các loại thú, vừa chụp ảnh ghi lại kỷ niệm
Người lớn ẵm bồng trẻ em để tránh bị lạc, vừa chỉ cho các con các loại thú khổng lồ như hươu cao cổ, voi, hà mã... Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng những âm thanh đặc trưng của muôn loài tạo nên bầu không khí ngày xuân vừa nhộn nhịp, vừa chan hòa với thiên nhiên.
Trẻ em được mua cà rốt (5.000 đồng/phần) cho thú ăn
Bé nào cũng hào hứng, thích thú khi được tận tay cho các bạn thú ăn cà rốt
Ngựa vằn, ngựa lùn béo tròn, ngộ nghĩnh thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh
Khu vực vào vui chơi, cho ăn, vuốt ve capybara (chuột lang nước) thu hút các em. Capybara là "ngôi sao" của vườn thú, được mệnh danh là bộ trưởng thân thiện bởi vẻ ngoài đáng yêu và hiền lành. Mỗi lượt khách sẽ được vào chơi với capybara khoảng 15 phút
Trong khi đó, rất đông du khách bên ngoài chờ đến lượt vào vuốt ve, chụp ảnh cùng các bạn chuột đáng yêu này
Trẻ em thích mê khi vào vườn thú. "Năm nay gia đình tôi trở về TPHCM sớm để có thể đưa các con đi dạo đường hoa Tết, vào Thảo Cầm Viên thăm các loài thú. Thảo Cầm Viên ngày Tết có giá mềm, có nhiều loại thú, bóng mát cây xanh rất phù hợp để gia đình có thể vui chơi cả ngày" - chị Thu An (ngụ phường Thủ Đức) chia sẻ
Khu vườn hồng hạc khiến du khách như lạc vào cảnh thần tiên, với những chú hạc thong thả dạo chơi dưới hồ nước xanh mát
Thảo Cầm Viên còn tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng phục vụ du khách. Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành đặc biệt với sự xuất hiện của các “cư dân” thân thiện như vẹt, dê, cừu, ngựa lùn, ngỗng…
Xem múa lân trong ngày Tết
Đến trưa, các khu vực có nhiều bóng mát trở thành nơi bày tiệc, ngả lưng của nhiều gia đình
Theo Phương Vy
Tiền Phong
