Tháo “vòng kim cô mùa vụ”: Du lịch biển miền Bắc tìm thấy công thức tăng trưởng mới

Không chỉ mở rộng chu kỳ hoạt động, mô hình này còn cho thấy một cách tiếp cận mới trong tổ chức dịch vụ du lịch nhằm tối ưu thời gian lưu trú, doanh thu và hiệu quả vận hành.

Mô hình khai thác du lịch 365 ngày

Không chỉ là bài toán riêng của một điểm đến, tính mùa vụ lâu nay là vấn đề mang tính hệ thống của ngành du lịch Việt Nam. Mùa cao điểm diễn ra trong vài tháng hè, tập trung vào một số điểm đến quen thuộc, dẫn tới tình trạng quá tải cục bộ và "ngủ đông" kéo dài vào mùa thấp điểm.

Ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định nếu không xóa được tính mùa vụ, ngành du lịch Việt Nam sẽ mãi luẩn quẩn trong vòng lặp phát triển thiếu bền vững, thiếu sức bật và dễ tổn thương trước biến động.

Để giải bài toán này, theo các chuyên gia, việc phát triển kinh tế đêm, khai thác tour trái mùa và xây dựng sản phẩm trải nghiệm độc đáo không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch mà còn là cách để hạn chế tình trạng phụ thuộc vào mùa vụ, rút ngắn thời gian trống, đồng thời nâng cao mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Flamingo Ibiza Hải Tiến đã mở ra một hướng đi khác biệt, đánh dấu bước chuyển mình của du lịch biển miền Bắc. Mô hình "hai mùa biển - hai mùa lễ hội" mang đến hai mùa hoạt động có tính bổ sung, xoay vòng và tương hỗ. Mỗi mùa có sản phẩm ấn tượng, hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và tệp khách riêng biệt nhằm tối ưu hiệu quả khai thác theo thời gian.

Mô hình "hai mùa biển - hai mùa lễ hội" tại Flamingo Ibiza Hải Tiến giúp tối ưu thời gian lưu trú, doanh thu và hiệu quả vận hành

Từ tháng 4 đến tháng 10, Flamingo Ibiza Hải Tiến bước vào "mùa vàng" của du lịch biển. Dải biển 12km với bờ cát mịn màng trở thành tâm điểm cho chuỗi hoạt động ngoài trời sôi động: từ đại tiệc âm nhạc bãi biển, lễ hội EDM, nghệ thuật đường phố đến phố đi bộ đêm và tổ hợp mua sắm, vui chơi giải trí 24/7. Hệ sinh thái này được thiết kế riêng cho nhóm khách trẻ ưa dịch chuyển và các gia đình thành thị tìm kiếm kỳ nghỉ ngắn ngày nhưng giàu năng lượng.

Một chuỗi hoạt động mang tinh thần lễ hội bốn mùa giúp Flamingo Ibiza Hải Tiến tiếp tục nối dài những trải nghiệm mới mẻ, sống động và giàu sức hút thị giác ngay cả khi thời tiết chuyển mùa. Hướng đến nhóm khách trẻ đam mê du lịch khám phá và không gian check-in, mùa đông tại đây không còn là khoảng trống mà trở thành mùa hội hè theo một tinh thần khác: sôi động nhưng tinh tế, gắn với thời tiết và thị hiếu của số đông.

Không gian nghỉ dưỡng được tái tạo với chuỗi sự kiện định kỳ liên tục theo chủ đề từng tháng: carnival, các chương trình biểu diễn ánh sáng - âm nhạc tại quảng trường trung tâm, hoạt động văn hóa bản địa kết hợp tinh hoa lễ hội quốc tế tại "trái tim" giải trí Lala Town, Ibiza Neon Zone…

Tổ hợp khoáng nóng chuẩn 5 sao tiên phong tại Thanh Hóa sẽ nối dài những trải nghiệm hấp dẫn cho du khách

Song song với đó, tổ hợp onsen khoáng nóng chuẩn 5 sao tiên phong xuất hiện tại Thanh Hóa – sẽ trở thành "điểm neo" giữ dòng khách ổn định. Việc tích hợp trải nghiệm onsen với các dịch vụ spa, ẩm thực trong không gian đậm chất Nhật Bản đã xóa nhòa ranh giới mùa vụ và thu hút du khách bằng những trải nghiệm không kém phần hấp dẫn.

Mật độ sự kiện cao, trải nghiệm phong phú và chiến lược chia hai chu kỳ khai thác giúp Flamingo Ibiza Hải Tiến duy trì công suất vận hành suốt 365 ngày trong năm. Không gian mùa đông cũng không đi theo lối mòn quen thuộc mà tạo ra một bầu không khí khác biệt, nhắm tới nhu cầu nghỉ dưỡng mới mẻ, ít cạnh tranh hơn nhưng có tiềm năng chi tiêu cao.

Nghỉ dưỡng 4 mùa, đầu tư bền vững

Bức tranh du lịch 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy ngành công nghiệp không khói của Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tại khu vực phía Bắc, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định phong độ của một trong những điểm đến hàng đầu với những kết quả khả quan. 7 tháng đầu năm 2025, Thanh Hóa đón 13,8 triệu lượt khách, doanh thu 37.357 tỷ đồng

Đằng sau những con số ấn tượng là sự khác biệt rõ nét về mô hình phát triển, khả năng khai thác thị trường khách quốc tế và sức bền của các loại hình du lịch mà địa phương đang triển khai. Trong đó, Flamingo Ibiza Hải Tiến chính là một trong những dự án đầu tiên ở miền Bắc tạo ra mô hình kinh doanh du lịch biển xuyên suốt cả 365 ngày, đảm bảo dòng tiền ổn định cho các nhà đầu tư.

Bất động sản vận hành 365 ngày giúp duy trì dòng tiền bền vững nhờ hiệu suất khai thác thực tế cao

Theo thống kê nội bộ, trong tháng 6/2025, Flamingo Ibiza Hải Tiến đã đón hơn 10.000 lượt khách, công suất phòng cuối tuần đạt 100%, giá thuê tăng 30 - 40% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những chỉ số đáng chú ý trong bối cảnh mặt bằng chung của thị trường du lịch biển miền Bắc vẫn còn phụ thuộc nhiều vào mùa hè.

Nhìn tổng thể, Flamingo Ibiza Hải Tiến đang là điểm đến "đáng tiền" tại khu vực phía Bắc khi hứng được dòng khách khổng lồ từ mô hình trải nghiệm nghỉ dưỡng - giải trí trọn vẹn. Đáng chú ý, những hoạt động vui chơi giải trí, thương mại ban ngày và ban đêm tại đây đều là những sản phẩm cao cấp, phong phú đa dạng, với sức hút cực lớn.

Theo nhận định từ các chuyên gia du lịch và bất động sản, mô hình khai thác 365 ngày không chỉ giúp duy trì dòng tiền bền vững, mà còn là hướng đi để tái cấu trúc tư duy đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng: thay vì chờ tăng giá tài sản, nhà đầu tư ngày càng quan tâm tới hiệu suất khai thác thực tế - yếu tố có thể đo lường bằng công suất, thời gian khai thác và khả năng chi tiêu của khách lưu trú.