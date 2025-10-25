Tháp căn hộ Blanca tạo khác biệt với đơn vị vận hành quốc tế

"Cánh buồm" nâng tầm biển Bãi Sau

Bãi Sau (Vũng Tàu, TP.HCM) vốn là một trong những bãi biển đẹp và sôi động bậc nhất phía Nam, gắn liền với ký ức nghỉ dưỡng quen thuộc của nhiều thế hệ. Trước đây, du lịch biển chủ yếu là những dịch vụ truyền thống như nhà nghỉ, quán ăn, chợ hải sản… Mấy năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của du lịch Vũng Tàu, Bãi Sau bắt đầu lột xác với các khách sạn, nhà hàng, công trình biểu tượng.

Bãi Sau (Vũng Tàu) là một trong những bãi biển đẹp và sôi động bậc nhất phía Nam.

Sự xuất hiện của "ông lớn" Sun Group với đại đô thị Blanca City chính là dấu ấn đột phá giúp nâng tầm biển Bãi Sau. Dự án bổ sung hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí - thương mại đẳng cấp quốc tế, khoác lên địa danh này một diện mạo hiện đại và sang trọng.

Nổi bật trong đó, các tòa tháp căn hộ Blanca 6, 7 với thiết kế gợi hình ảnh cánh buồm Pháp cập bến Vũng Tàu nhiều thế kỷ trước, đồng thời được vận hành bởi đơn vị quản lý quốc tế, đang tạo nên sức nóng trên thị trường.

Blanca 6, 7 nằm ở vị trí đắc địa tại Blanca City nên dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích: từ bãi biển riêng dài gần 1km, dãy biệt thự thương mại Casa Grand Villa, trung tâm thương mại mặt biển lớn bậc nhất Việt Nam đến công viên nước Sun World rộng 15ha…

"Ban công căn hộ thu trọn 4 tầm view "tuyệt đối điện ảnh", từ cảnh quan yên bình, thơ mộng của biển Bãi Sau, Mũi Nghinh Phong, sân golf cho đến không khí sôi động của đô thị tương lai. Chưa kể, căn hộ ven biển luôn nằm trong nhóm bất động sản khan hiếm, giá trị tăng trưởng bền vững qua thời gian", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Chuỗi tiện ích cao cấp nằm đan xen trong các tòa tháp Blanca cũng gia tăng giá trị cho mô hình đầu tư căn hộ lưu trú. Chủ nhân và du khách có thể tận hưởng hồ bơi vô cực hướng biển - điểm nhấn không thể thiếu của các khu nghỉ dưỡng hạng sang, nơi mỗi khoảnh khắc đều gắn với tầm nhìn toàn cảnh đại dương. Bên cạnh đó, skybar sang trọng, nhà hàng rooftop đẳng cấp, café sân vườn trên cao… cũng mang đến trải nghiệm ẩm thực, giải trí khác biệt, đủ sức níu chân du khách.

Những giá trị này tạo lợi thế cạnh tranh cho căn hộ Blanca so với nguồn cung lưu trú truyền thống tại Bãi Sau. Vũng Tàu hiện có khoảng 1.458 cơ sở lưu trú, trong đó có 73 khách sạn được xếp hạng. Khi gia nhập thị trường, mỗi căn hộ Blanca không chỉ là nơi lưu trú ngắn hạn, mà còn là điểm đến trải nghiệm toàn diện, hội tụ đầy đủ nhịp sống sôi động và những khoảnh khắc an yên.

Căn hộ Blanca 6-7 sở hữu tầm nhìn biển Bãi Sau và chuỗi tiện ích đẳng cấp.

Nói cách khác, sự hiện diện của các tòa tháp "cánh buồm" sẽ bổ sung một lựa chọn lưu trú đẳng cấp cũng như tạo dấu ấn đậm nét, nâng tầm dịch vụ du lịch tại Bãi Sau. Đây cũng được xem như "đòn bẩy" gia tăng giá trị bất động sản dài hạn tại khu vực.

Đón sóng hạ tầng, du lịch của Vũng Tàu

Nếu chỉ dừng ở giá trị đầu tư "second home" hay nghỉ dưỡng, tháp căn hộ Blanca 6, 7 đã đủ hấp dẫn. Nhưng dưới góc nhìn của giới đầu tư, hai tòa tháp này còn là tài sản gia tăng giá trị bền vững khi hưởng lợi từ những "cơn sóng thần" hạ tầng.

Giai đoạn 2021 - 2024, du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với tổng lượng khách đạt khoảng 64 triệu lượt, bình quân tăng 11,34%/năm. Doanh thu từ du lịch cũng tăng bình quân 11%/năm. Lộ trình phát triển của khu vực đã được định hình rõ ràng với những cú hích hạ tầng chiến lược.

Trong tương lai gần, khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thiện, khoảng cách từ trung tâm TP.HCM đến bờ biển Bãi Sau sẽ rút ngắn còn khoảng 60 phút di chuyển. Cùng với sân bay quốc tế Long Thành sắp hoạt động, Bãi Sau sẽ trở thành "bãi biển" của siêu đô thị 14 triệu dân, đón dòng khách khổng lồ khắp cả nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng ngắn ngày hay lưu trú dài ngày.

Công viên nước Sun World Vũng Tàu dự kiến khánh thành vào tháng 2/2026

Thị trường địa ốc Vũng Tàu cũng được dự báo sẽ như "ngựa không ngừng vó" khi Công viên nước Sun World ngay trung tâm dự án Blanca City sẽ khánh thành vào tháng 2/2026, biến nơi đây thành điểm đến giải trí quy mô bậc nhất miền Nam, tạo sức hút kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp. Trong bức tranh toàn diện ấy, Blanca City nổi lên như một điểm sáng đầu tư, và tòa tháp Blanca 6, 7 sẽ là những "cánh buồm" tiên phong đón đầu làn sóng du khách đổ về.

Khi toàn bộ các phân khu còn lại của Blanca City lần lượt hoàn thiện, Blanca 6, 7 còn trở thành tâm điểm sầm uất bậc nhất quần thể. Nơi đây hội tụ cả lợi thế vị trí, dòng khách dồi dào, hệ sinh thái giải trí - thương mại - lưu trú đồng bộ, để mỗi căn hộ thương mại dịch vụ tại đây không chỉ là sản phẩm đầu tư đơn lẻ, mà là một phần của chiến lược tăng trưởng dài hạn đã được vạch sẵn.

Blanca 6-7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, khẳng định giá trị bền vững theo thời gian.

Ưu thế vượt trội của bộ đôi tòa tháp Blanca 6, 7 trên thị trường còn phải kể đến đặc quyền vận hành bởi thương hiệu quốc tế, đảm bảo hiệu quả khai thác bền vững với hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên và kênh phân phối chuyên nghiệp giúp duy trì công suất và dòng tiền ổn định mà chủ nhân không cần tự quản lý. Uy tín của thương hiệu chủ đầu tư Sun Group cũng chính là "bảo chứng kép" chất lượng, đem đến niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư vào tiềm năng khai thác bền vững của 2 tòa tháp "cánh buồm" này.