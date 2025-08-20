Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thất thế trên thị trường, đây là phân khúc duy nhất mà xe Hàn vẫn thống trị, tăng hơn 37% so với tháng trước

20-08-2025 - 14:01 PM | Thị trường

Hyundai Grand i10 đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này với doanh số lũy kế 7 tháng là 1.857 xe.

Thất thế trên thị trường, đây là phân khúc duy nhất mà xe Hàn vẫn thống trị, tăng hơn 37% so với tháng trước- Ảnh 1.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 7 ghi nhận sự khởi sắc ở phân khúc xe đô thị hạng A (gầm thấp). Tất cả các mẫu xe thuộc nhóm này đều có doanh số tăng trưởng so với tháng trước, cho thấy nhu cầu ở phân khúc xe nhỏ, giá rẻ vẫn còn khá tích cực.

Toyota Wigo dù cải thiện doanh số 11,7% so với tháng 6, đạt 219 xe, nhưng đã không còn giữ ngôi vị dẫn đầu. Thay vào đó, Hyundai Grand i10 vươn lên vị trí số 1 nhờ lượng xe bán ra đạt 263 chiếc, tăng tới 37,7%. Kia Morning tiếp tục tụt lại phía sau, là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc và thậm chí còn nằm trong top 10 xe bán chậm nhất thị trường tháng 7.

Tính lũy kế 7 tháng đầu năm, Hyundai Grand i10 vẫn là mẫu xe thống trị phân khúc này với 1.857 xe bán ra, bỏ xa Toyota Wigo 480 xe. Đây cũng là phân khúc hiếm hoi mà xe Hàn còn duy trì sức cạnh tranh trong khi mất sức hút tại các phân khúc khác như SUV, MPV,...

Một điểm đáng chú ý là từ tháng 7, Hyundai Grand i10 không còn được hưởng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, các đại lý vẫn triển khai nhiều gói ưu đãi nhằm duy trì sức hút cho mẫu xe này. Ngược lại, Toyota Wigo gần như không có chương trình khuyến mại đáng kể, khiến sức cạnh tranh kém hơn đối thủ.

Sự trở lại của Hyundai Grand i10 được xem là “điểm sáng” hiếm hoi của ô tô Hàn Quốc tại Việt Nam trong bối cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2025 đến nay, các thương hiệu Hàn thường xuyên vắng bóng trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất hàng tháng.

Theo giới phân tích, nguyên nhân có thể đến từ hai yếu tố: sự trỗi dậy của xe điện và những thay đổi mạnh mẽ của các hãng xe Nhật. Nếu như trước đây, xe Hàn nổi bật nhờ thiết kế trẻ trung và trang bị tốt trong tầm giá, thì hiện nay, các mẫu xe Nhật cũng đã bắt kịp về cả kiểu dáng lẫn tính năng, lại duy trì mức giá cạnh tranh, khiến lợi thế của xe Hàn không còn rõ rệt.

Toyota Wigo hiện đang có giá 405 triệu đồng, trong khi Hyundai Grand i10 có giá 360-455 triệu đồng và Kia Morning là 349-424 triệu đồng.

Trong phân khúc A, Hyundai Grand i10 có lợi thế nhờ là mẫu xe duy nhất cung cấp cả hai biến thể hatchback và sedan. Đặc biệt, bản sedan vẫn thu hút những khách hàng ưu tiên không gian chứa đồ rộng rãi trong tầm giá rẻ, giúp i10 giữ được sức hút ổn định so với các đối thủ.

Khánh Vy

