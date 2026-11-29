Trụ sở chính của SAP tại Walldorf, Đức.

Việc cải tổ sẽ ảnh hưởng đến khoảng 9% trong tổng số 113.000 nhân viên toàn cầu của SAP, mặc dù quy mô cắt giảm vẫn đang chờ được đàm phán với công đoàn.

Ngày 25/11, Reuters xác nhận, các đợt cắt giảm đáng kể đang được chuẩn bị, nhưng cho biết hội đồng công nhân vẫn chưa được thông báo.

Được định giá khoảng 247 tỷ USD, SAP là công ty phần mềm có giá trị nhất châu Âu và là công ty niêm yết lớn nhất của Đức.

Phần mềm của hãng xử lý kế toán, tiền lương và các hoạt động kinh doanh cốt lõi khác cho các tập đoàn lớn trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, công ty đã mất hơn 1/4 giá trị thị trường kể từ đỉnh điểm năm ngoái, do lo ngại của các nhà đầu tư rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến phần mềm doanh nghiệp truyền thống trở nên lỗi thời.

Giám đốc điều hành Christian Klein đã hai lần cải tổ ban điều hành SAP trong năm nay, như một phần của chiến lược ưu tiên AI.

Theo các báo cáo, tất cả bộ phận đã được chỉ thị xác định các vị trí có thể bị cắt giảm, trong đó kỹ thuật, phát triển sản phẩm và bán hàng là những mục tiêu chính.

SAP từ chối xác nhận các kế hoạch này.

Các đợt cắt giảm nhân sự theo kế hoạch diễn ra sau làn sóng sa thải trên toàn ngành công nghệ toàn cầu khi các công ty đổ hàng tỷ USD vào AI.

Lực lượng lao động của Oracle đã giảm 21.000 người trong vòng 12 tháng, một phần do việc ứng dụng AI.

Microsoft mở chương trình nghỉ việc tự nguyện cho khoảng 60.000 nhân viên vào cuối tháng 10/2026, còn Amazon thông báo cắt giảm khoảng 16.000 việc làm khối văn phòng/trụ sở vào tháng 1/2026.

Nỗ lực thúc đẩy hiệu quả nhờ AI cũng đã lan rộng đến các cơ quan hành chính nhà nước.

Hà Lan dự định cắt giảm khoảng 25.000 việc làm trong khu vực công vào năm 2035, một phần thông qua tự động hóa.

Đan Mạch đặt mục tiêu loại bỏ 50 triệu giờ làm việc mỗi năm thông qua AI vào cùng năm đó - tương đương với khoảng 30.000 việc làm toàn thời gian - nhưng vẫn chưa công bố kế hoạch sa thải tương ứng.

Sự chuyển dịch nhanh chóng sang tự động hóa đã làm dấy lên lo ngại hàng triệu người lao động trên toàn thế giới có thể bị AI sa thải.

Đồng sáng lập Microsoft - ông Bill Gates gần đây đã cảnh báo về sự gián đoạn sâu rộng trên thị trường lao động.

Trong khi đó, CEO Tesla và xAI Elon Musk dự đoán AI cuối cùng sẽ vượt trội hơn con người trong mọi ngành nghề.