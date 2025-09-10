Thay đổi mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

VNeID là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ứng dụng này được Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

VNeID có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Trong phiên bản cập nhật lần này VNeID được tích hợp thêm 6 tính năng mới, bao gồm:

- Tích hợp hộ chiếu phổ thông, giấy phép đăng ký tàu cá, bằng cấp, học bạ;

- Tích hợp đăng ký bảo hiểm xe;

- Bổ sung dịch vụ công (dvc) đăng ký lưu trú trên tàu cá và di chuyển xuất nhập cảng, trạm kiểm soát biên phòng;

- Cập nhật các dvc cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký thường trú, tạm trú;

- Cập nhật định danh, tổ chức;

- Sửa lỗi.

Những tính năng mới trên VNeID. (Ảnh chụp màn hình)

Những lưu ý khi sử dụng ứng dụng VNeID

Ngày 29/5/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 3701/VPCP-KSTT về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính.

Cụ thể, để triển khai có hiệu quả nội dung này, hạn chế ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai một số nội dung sau:

- Chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính sang VNeID trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP. Đối với tài khoản công dân Việt Nam, việc chuyển đổi được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an. Đối với tài khoản khác (tổ chức, doanh nghiệp, người nước ngoài), thực hiện chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024, bao gồm một số nội dung sau:

Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15/6/2024. Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ.

Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.