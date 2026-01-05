Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thay đổi mới trên Zalo tất cả người dùng cần biết

05-01-2026 - 18:00 PM | Xã hội

Zalo vừa thực hiện thay đổi đáng chú ý.

Ứng dụng nhắn tin Zalo mới đây đã thay đổi cách thức xác thực tài khoản người dùng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại mục “Định danh tài khoản”, nền tảng này không còn yêu cầu người dùng chụp ảnh căn cước công dân và ảnh chân dung như trước, mà chuyển sang phương thức xác thực gương mặt và giọng nói thông qua cuộc gọi video.

Cụ thể, khi người dùng nhấn “Bắt đầu” để tiến hành định danh, hệ thống sẽ tự động thực hiện một cuộc gọi video từ nền tảng nhằm xác thực danh tính. Trong quá trình này, người dùng được yêu cầu hiển thị khuôn mặt và thực hiện một số thao tác theo hướng dẫn để hoàn tất xác thực.

Động thái thay đổi này được cho là nhằm tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Tại Điều 29 của luật, quy định rõ các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ truyền thông trực tuyến không được yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh, video chứa toàn bộ hoặc một phần giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu… để làm yếu tố xác thực tài khoản.

Liên quan đến hoạt động của Zalo, vào những ngày cuối năm 2025, nền tảng này từng gây xôn xao khi yêu cầu người dùng chấp thuận điều khoản sử dụng mới liên quan đến việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Quy định này đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ người dùng.

Trước tình hình trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần VNG - đơn vị sở hữu Zalo - triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương rà soát và điều chỉnh thỏa thuận sử dụng dịch vụ theo hướng không đặt người tiêu dùng vào tình thế buộc phải đồng ý cho thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân như điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Đồng thời, việc người dùng thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, rõ ràng, có lựa chọn thực chất và không mang tính hình thức.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

