Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Zalo, người dân cần đề cao cảnh giác

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lừa đảo giả mạo tài khoản Zalo của người quen để tiếp cận, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư tài chính tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Không ít trường hợp đã suýt mất trắng số tiền lớn do tin tưởng các lời mời gọi “đầu tư nội bộ”, “kèo sinh lời cao, rủi ro thấp”.

Theo phản ánh từ người dân, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh đại diện, tên hiển thị trùng khớp với tài khoản Zalo của bạn bè, người thân nhằm tạo sự nhầm lẫn. Sau khi chủ động nhắn tin làm quen, hỏi thăm, gợi lại các mối quan hệ cũ để tạo lòng tin, chúng từng bước dẫn dắt, giới thiệu các hình thức đầu tư như tiền ảo, cổ phiếu hoặc sàn tài chính trực tuyến, kèm theo cam kết lợi nhuận cao bất thường.

Tình trạng giả mạo tài khoản Zalo của người quen để lừa đảo đầu tư tài chính tiếp tục gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. (Ảnh: Công an phường Trà Câu, Quảng Ngãi)

Để tăng mức độ thuyết phục, các đối tượng còn gửi hình ảnh giao dịch, bảng lợi nhuận được làm giả hoặc cho nạn nhân thử đầu tư với số tiền nhỏ và hiển thị lãi “ảo”. Khi nạn nhân tin tưởng, chuyển số tiền lớn hơn và yêu cầu rút vốn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như phải đóng phí nâng cấp tài khoản, phí thuế, phí giải ngân… khiến nạn nhân càng nộp tiền càng bị chiếm đoạt.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, ghi nhớ nguyên tắc “3 không - 3 nhanh” để tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Cụ thể, “3 không” gồm: Không tin tưởng tuyệt đối các tin nhắn, cuộc gọi vay tiền hoặc mời đầu tư, kể cả khi đối tượng thực hiện gọi video; Không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ; Không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ danh tính người yêu cầu qua nhiều kênh độc lập.

“3 nhanh” gồm: Nhanh kiểm tra, tra cứu thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường; Nhanh ngắt liên lạc khi bị thúc ép, đe dọa hoặc có dấu hiệu thao túng tâm lý; Nhanh thông báo cho cơ quan chức năng hoặc các kênh cảnh báo lừa đảo để được hỗ trợ kịp thời.

Đặc biệt, người dân cần lưu ý, các lời mời gọi đầu tư tiền ảo với lợi nhuận cao, cam kết chắc chắn sinh lời đều tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất lớn. Mỗi người dân cần chủ động phòng ngừa, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, bạn bè để cùng chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.