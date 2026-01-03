Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an cảnh báo: Xoá ngay nếu nhận được 9 kiểu tin nhắn này trên Zalo

03-01-2026 - 16:12 PM | Xã hội

Đây là 9 dạng tin nhắn lừa đảo phổ biến qua ứng dụng Zalo.

Zalo – nền tảng nhắn tin quen thuộc với hàng chục triệu người Việt – đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các đối tượng lừa đảo công nghệ cao. Dù các chiêu trò không hoàn toàn mới, song cách thức tiếp cận ngày càng tinh vi, đánh trúng tâm lý chủ quan và lòng tin của người dùng.

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Bắc Ninh, hiện có ít nhất 9 hình thức lừa đảo phổ biến qua tin nhắn Zalo mà người dân cần đặc biệt cảnh giác, tốt nhất xoá ngay nếu nhận được.

Công an cảnh báo: Xoá ngay nếu nhận được 9 kiểu tin nhắn này trên Zalo - Ảnh 1.

Link khảo sát, nhận quà: “miếng mồi” quen thuộc

Các đối tượng gửi đường link khảo sát, trúng thưởng, nhận quà tri ân với hình thức hấp dẫn. Khi người dùng truy cập, hệ thống sẽ yêu cầu nhập số điện thoại, CCCD hoặc thông tin cá nhân, từ đó bị thu thập và sử dụng vào mục đích xấu.

Giả mạo đăng nhập, đánh cắp OTP

Một thủ đoạn nguy hiểm khác là gửi link giả mạo trang đăng nhập Zalo hoặc dịch vụ liên quan, yêu cầu nhập mã OTP. Chỉ trong vài giây, tài khoản nạn nhân có thể bị chiếm quyền kiểm soát.

Mạo danh ngân hàng, ví điện tử

Không ít người “bay tiền” vì tin vào các tin nhắn thông báo khóa tài khoản, giao dịch bất thường từ ngân hàng hoặc ví điện tử. Trang web giả được thiết kế giống hệt bản thật, khiến nạn nhân khó phân biệt.

Chiếm quyền mạng xã hội, email

Kẻ gian còn giả mạo Facebook, Google, email để dụ người dùng đăng nhập, từ đó chiếm quyền kiểm soát hàng loạt tài khoản liên quan.

Lừa đảo “làm nhiệm vụ online”

Ban đầu, người tham gia được trả hoa hồng nhỏ để tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng yêu cầu nộp tiền “nâng cấp nhiệm vụ” và nhanh chóng cắt liên lạc.

Mạo danh người quen nhờ giúp gấp

Tin nhắn mượn tiền, nhờ nhận hộ mã OTP từ tài khoản có tên và ảnh giống người quen khiến nhiều người sập bẫy chỉ vì thiếu kiểm tra lại.

Link rút gọn, link mở ngoài

Các đường link ngắn nhằm né cảnh báo bảo mật, dẫn người dùng tới trang lừa đảo hoặc tự động cài mã độc.

File, tài liệu đính kèm đáng ngờ

Một số file Word, PDF, hình ảnh có thể chứa mã độc theo dõi bàn phím, đánh cắp mật khẩu ngay khi người dùng mở file.

Mời tham gia nhóm bán hàng online

Đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập, các nhóm này hứa hẹn lợi nhuận cao, không cần vốn, nhưng thực chất là bẫy lừa tinh vi.

Chuyên gia khuyến nghị người dân không bấm link lạ, không cung cấp OTP, không chuyển tiền theo yêu cầu qua tin nhắn, đồng thời xác minh trực tiếp qua cuộc gọi khi nhận tin nhắn từ người quen. Việc bật xác thực hai lớp và thường xuyên cập nhật cảnh báo an ninh cũng là biện pháp cần thiết để tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

