Danh sách gần trăm phương tiện bị camera ghi rõ từng chi tiết vi phạm

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai, chỉ trong tháng 12-2025, hệ thống camera giám sát đã phát hiện 93 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

CLIP camera giao thông ghi lại các xe vi phạm

Các hành vi vi phạm được ghi nhận từ hệ thống camera giám sát cố định lắp đặt tại nhiều nút giao thông trọng điểm. Đây là “cánh tay nối dài” giúp lực lượng CSGT theo dõi sát tình hình giao thông, kịp thời phát hiện, ghi nhận vi phạm, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, từ ngày 1 đến 31-12-2025, hệ thống camera đã ghi nhận 52 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 41 trường hợp không chấp hành tín hiệu đèn giao thông

Phòng Cảnh sát giao thông nhận định, đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đặc biệt tại các khu vực có mật độ phương tiện lớn.

Trong năm 2025, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã thực hiện thông báo xử phạt “phạt nguội” đối với khoảng 2.800 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh từ hệ thống camera giám sát.

Danh sách các xe vi phạm

Các xe vi phạm tốc độ, đèn tín hiệu giao thông

Trong ngày 1-1-2026 (mùng 1 Tết Dương lịch), lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra 1.370 phương tiện đường bộ; lập biên bản 483 trường hợp vi phạm, trong đó có 129 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 216 trường hợp vi phạm tốc độ, 2 trường hợp vi phạm quá tải và 139 trường hợp vi phạm khác; tạm giữ 147 phương tiện, tước 17 giấy phép lái xe.



