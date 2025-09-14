Thay đổi từ 15/9 tại các sân bay nội địa trên cả nước mà người dân cần biết

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24 yêu cầu triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Trong lĩnh vực giao thông, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10.

Với nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ phương tiện trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM, hoàn thành trong năm 2025.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục mua sắm, đầu tư hạ tầng và thiết bị cần thiết để bảo đảm tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/10.

Từ ngày 15/9, tại các sân bay nội địa trên cả nước, hành khách có thể làm thủ tục bay chỉ bằng VNeID và sinh trắc học. (Ảnh minh hoạ)

Từ ngày 15/9, ACV phối hợp với các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet… hướng dẫn hành khách sử dụng căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID để thu nhận sinh trắc học ngay tại quầy làm thủ tục, hoặc trên ứng dụng VNeID. Nhờ đó, hành khách có thể đi qua cửa kiểm soát an ninh, cửa lên máy bay nội địa mà không cần thêm giấy tờ khác, ngoại trừ các trường hợp vẫn sử dụng các loại giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Từ ngày 15/9 đến 30/11, sẽ có các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích hành khách mua vé và trải nghiệm giải pháp sinh trắc học gắn với VNeID khi làm thủ tục. Bắt đầu từ ngày 1/12, việc làm thủ tục tại quầy chỉ áp dụng cho hành khách có hành lý ký gửi và hành khách đặc biệt. Các hành khách còn lại sẽ thực hiện toàn trình từ mua vé, check-in, kiểm tra an ninh đến lên máy bay qua VNeID kết hợp sinh trắc học hoặc tại hệ thống kiosk tự phục vụ tại sân bay.

UBND Hà Nội và TP.HCM có trách nhiệm bảo đảm hạ tầng, trang thiết bị cần thiết để triển khai sinh trắc học trên VNeID tại các tuyến metro, ga Hà Nội và bãi đỗ phương tiện, hoàn thành trong tháng 12.

Ngoài lĩnh vực giao thông, Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp tài liệu, học liệu đào tạo, tập huấn trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Đồng thời, ứng dụng VNeID sẽ triển khai 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, người dân khi xuất trình thông tin từ VNeID sẽ không phải nộp bản chính hay bản sao giấy tờ đã tích hợp.

Các tỉnh, thành phố cần phối hợp Bộ Công an cắt giảm thành phần hồ sơ đối với 324 thủ tục hành chính đã được tích hợp trên VNeID và 196 thủ tục hành chính có nguồn dữ liệu từ các bộ, ngành, nhằm đơn giản hóa thủ tục, hoàn thành trong tháng 9.

Chính phủ cũng yêu cầu quy định cụ thể việc cấp 31 loại giấy tờ thiết yếu của cá nhân và 8 loại giấy tờ thiết yếu của tổ chức, doanh nghiệp qua VNeID. Giấy tờ vật lý chỉ được cấp khi công dân có yêu cầu, đồng thời bỏ các khoản phí liên quan đến sản xuất, in và cấp giấy tờ vật lý, hoàn tất trong tháng 9.