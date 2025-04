Thấy gì từ bức tranh tài chính của Eximbank?

Tăng trưởng tín dụng cao nhất nửa thập kỷ

Năm 2024 chứng kiến một bức tranh kinh doanh tươi sáng của ngành ngân hàng Việt Nam với những con số ấn tượng. Trong đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) ghi dấu ấn mạnh mẽ khi các chỉ số tài chính đều tăng trưởng ở mức 2 con số.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Eximbank tăng 19% đạt mức 239.768 tỷ đồng, huy động vốn đạt 178.312 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng đã tăng trưởng cao nhất trong nửa thập kỷ (so với 2019) khi vượt mốc 168.230 tỷ đồng, tăng 27.706 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 19,7% so với đầu năm.

Tín dụng của Eximbank tiếp tục chảy vào các phân khúc, lĩnh vực trọng tâm mà ngân hàng xác định ưu tiên, gồm phân khúc ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp SME, hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI phù hợp với định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Bức tranh tài chính nhiều điểm sáng của Eximbank

Lợi nhuận trước thuế của Eximbank lần đầu đạt ngưỡng 4.188 tỷ đồng, tăng 54% so với năm trước - mức kỷ lục trong suốt 35 năm qua của nhà băng. Xét về giá trị tuyệt đối, lợi nhuận của Eximbank vẫn ở mức khiêm tốn nhưng tốc độ tăng trưởng cao cùng chỉ số ROE (tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) có xu hướng tăng nhanh cho thấy ngân hàng ngày càng phát triển hiệu quả và bền vững.

Trong năm 2024, Eximbank được NHNN phê duyệt tăng vốn điều lệ lên 18.688 tỷ đồng. Đây là bước tiến quan trọng, giúp Eximbank củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn theo thông lệ quốc tế.

Eximbank đã kiểm soát tốt các chỉ số an toàn trong hoạt động theo quy định của NHNN, với tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn luôn duy trì quanh mức 24% - 25%, thấp hơn so với mức giới hạn của NHNN tối đa 30%; tỷ lệ dư nợ tín dụng trên số vốn huy động của Eximbank (LDR) duy trì quanh mức 82% - 84% so với quy định NHNN là 85%; tỷ lệ an toàn vốn CAR dao động quanh ngưỡng 12%-13%, cao hơn mức quy định của NHNN là 8%...

Tổng thu nhập hoạt động lần đầu vượt 8.500 tỷ đồng với hai nhân tố đột phá

Báo cáo tài chính ghi nhận tổng thu nhập hoạt động của Eximbank tăng trưởng bứt phá năm 2024 đạt mức 8.556 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 5.923 tỷ đồng, tăng 28,8% so với năm trước. Hai nhân tố tăng trưởng đột phá gồm lãi thuần từ hoạt động dịch vụ vượt 1.080 tỷ đồng, tăng 110,1% so với năm trước. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 38,7% lên mức 674 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 947 tỷ đồng, tăng trưởng 13,4% so với năm trước.

Bóc tách nguồn thu từ hoạt động dịch vụ có một nhân tố bí ẩn. Năm 2024, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt tổng cộng 2.165 tỷ đồng, tăng 55,4% so với năm trước, trong đó dịch vụ thẻ đạt 1.026 tỷ đồng (tăng 13%), dịch vụ đại lý bảo hiểm và các phí hỗ trợ liên quan 754 tỷ đồng (tăng 399%), dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 261 tỷ đồng, các dịch vụ khác 122 tỷ đồng. Việc phân phối bảo hiểm tăng trưởng mạnh mẽ đã đóng góp lớn cho sự tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng năm 2024.

Bên cạnh tăng trưởng tín dụng tốt, biên lãi thuần (NIM) của ngân hàng có sự cải thiện nhẹ. Để cải thiện được NIM, thay vì tăng lãi suất đầu ra, Eximbank đã chủ động cơ cấu lại cấu trúc tài sản và nguồn vốn, từ đó kiểm soát được chi phí vốn hiệu quả (COF). Kết quả, NIM của Eximbank có sự cải thiện qua từng quý và đạt 2.8% tính đến cuối năm 2024.

Trong năm, Eximbank cũng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 969 tỷ đồng, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đạt mức 729 tỷ đồng.

Chất lượng nợ xấu được cải thiện, trong đó tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 2,53%, giảm 12% so với năm trước. Nợ nhóm 2 cũng duy trì ổn định quanh mức 1%. Với việc liên tục đẩy mạnh trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu trong những năm qua, ban lãnh đạo Eximbank kì vọng nợ xấu của ngân hàng có thể giảm xuống 1,99% trong năm 2025.

Quy mô CASA bình quân tăng trưởng 24,8%

Để kiểm soát tốt chi phí vốn, Eximbank đã tăng cường điều tiết nguồn vốn huy động giữa các kỳ hạn, kết hợp đẩy mạnh tăng tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA).

Theo thống kê, Eximbank có lượng tiền gửi không kỳ hạn bằng VND và ngoại tệ đạt mức 22.700 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 13.6% lượng tiền gửi của khách hàng tại Eximbank. Quy mô CASA bình quân tăng trưởng 24,8% so với năm 2023.

Trong năm 2025, tăng trưởng CASA và tỷ trọng CASA trong tổng nguồn vốn huy động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Eximbank.

Kiểm soát tốt chi phí hoạt động

Một trong những thành công lớn của Eximbank trong năm 2024 đó là kiểm soát chi phí hoạt động tốt, đây là cơ sở giúp nhà băng giảm lãi suất cho doanh nghiệp, người dân.

Trong khi lợi nhuận tăng 54% thì chi phí hoạt động của Eximbank năm 2024 chỉ tăng 8,2% so với năm trước. Kiểm soát tốt chi phí hoạt động đã kéo tỷ lệ CIR (chi phí hoạt động/tổng thu nhập) xuống 31,79%, giảm mạnh so với mức hơn 40% của năm 2023. Điều này cho thấy Eximbank quản lý chi phí hoạt động tốt hơn, tiết giảm chi phí, góp phần đưa hiệu quả hoạt động ngân hàng tốt hơn. Để kiểm soát chi phí hoạt động tốt, Eximbank đã đầu tư lớn cho chuyển đổi số, áp dụng công nghệ vào vận hành các dịch vụ ngân hàng số cũng như quản trị ngân hàng, nâng cao năng suất lao động và tối ưu các nguồn lực.

Năm 2024 không chỉ ghi dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của Eximbank mà còn là nền tảng vững chắc để phát triển bền vững trong tương lai, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Năm 2025, Eximbank xác định chiến lược tăng trưởng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng theo hướng Bền vững – An toàn – Hiệu quả. Cải thiện NIM thông qua đẩy mạnh phân khúc ngân hàng bán lẻ, doanh nghiệp SME, tăng cường khai thác hệ sinh thái khách hàng doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI, gia tăng nguồn vốn không kỳ hạn (CASA), nguồn vốn có chi phí thấp từ các tổ chức kinh tế và dân cư.

Chỉ số tài chính Eximbank năm 2024 – 2025

Tại tài liệu ĐHĐCĐ 2025, Ban Tổng giám đốc Eximbank đã trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2025. Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10,7% lên 265.500 tỷ đồng, huy động vốn 206.000 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm trước. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 16,2% lên mức 195.500 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt 5.188 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% so với năm 2024.