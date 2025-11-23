Thấy gì từ mặt bằng giá 120-200 triệu đồng/m2 của căn hộ hạng sang tại TP.HCM

Căn hộ 120-200 triệu đồng/m2 “chiếm sóng”

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, hàng loạt dự án mới tại TP.HCM đang thiết lập mặt bằng giá ngày càng cao như Dự án The Privé của Tập đoàn Đất Xanh (quy mô 12 toà tháp, 3.175 căn hộ) đang được chào bán với mức giá từ 120 – 150 triệu đồng/m2; Dự án Eaton Park của Tập đoàn Gamuda Land (quy mô 6 tháp, 1.980 căn hộ) giá 150 – 200 triệu đồng/m2; dự án Masteri Park Place của Masterise Homes (quy mô 4 tháp, 1.728 căn hộ) giá 165 – 200 triệu đồng/m2…

Hiện nay, TP.HCM (mới sau sáp nhập) đang tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, kéo theo sự tái định vị mạnh mẽ của phân khúc bất động sản cao cấp. Nếu quận 1 và quận 3 (cũ) tiếp tục giữ vai trò trung tâm kinh tế – hành chính truyền thống, thì Thủ Thiêm với định hướng Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) đang nổi lên như một trung tâm hạt nhân mới của thị trường hạng sang.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, xu hướng trên không chỉ giúp đô thị cân bằng mà còn dẫn dắt dòng vốn và nhu cầu cao cấp dịch chuyển rõ rệt về phía các khu trung tâm mới.

Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy trong 10 tháng đầu năm 2025, dù chỉ chiếm 28% nguồn cung, các dự án căn hộ trung tâm lại thu hút tới 45% nhu cầu tìm kiếm – tỷ lệ vượt trội so với các phân khúc khác.

Trong đó, phân khúc căn hộ hạng sang (từ 80 triệu đồng/m2 trở lên) đang tăng tốc mạnh. Riêng quý 3/2025, mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với dòng sản phẩm này tăng 168% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt từ thị trường trung cấp sang bất động sản cao cấp tại lõi đô thị.

Ông Nguyễn Quốc Anh cho rằng, giá căn hộ hạng sang tăng mạnh do nhu cầu ở thực cao, trong khi giá nhà riêng tại trung tâm đã vượt quá khả năng chi trả của phần lớn khách hàng. Thống kê giai đoạn 2015–2025 cho thấy giá bất động sản trung tâm tăng trên diện rộng, trong đó đất nền tăng 384%, căn hộ tăng 197%, nhà riêng tăng 168% và nhà mặt phố tăng 134%.

Vẫn còn “đất diễn”

Trong bối cảnh giá đất và nhà riêng leo thang chóng mặt thời gian qua, xu hướng chuyển sang căn hộ cao tầng hạng sang trở nên rõ rệt. Đây được xem là lựa chọn có mức đầu tư “dễ thở” hơn nhưng vẫn bảo đảm trọn vẹn các tiêu chí sống của nhóm khách hàng thượng lưu: vị trí trung tâm, tiện ích chuẩn quốc tế, an ninh, riêng tư và khả năng gia tăng giá trị bền vững.

Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc cấp cao Savills Hotels Đông Nam Á cho rằng, sự gia tăng nhanh tầng lớp trung - thượng lưu, các dự án hạ tầng quy mô lớn cùng môi trường pháp lý ngày càng minh bạch là động lực thúc đẩy sự phát triển của bất động sản hạng sang tại Việt Nam.

Theo ông Mauro Gasparotti, nền tảng quan trọng nhất bảo chứng cho sự phát triển dài hạn của phân khúc cao cấp chính là tốc độ tăng trưởng nhanh của nhóm dân số giàu. Khi thu nhập và khả năng chi trả cải thiện, nhu cầu của người mua cũng chuyển dịch rõ rệt từ “sở hữu nhà” sang “tạo dựng phong cách sống”. Xu hướng đề cao trải nghiệm, tiện nghi và chất lượng sống đang tiến gần các thị trường phát triển như Singapore, Bangkok hay Dubai, mở ra dư địa lớn cho phân khúc nhà ở cao cấp.

Bên cạnh lực cầu mạnh, hạ tầng và pháp lý là hai trụ cột giúp thị trường hạng sang mở rộng không gian phát triển và giảm thiểu rủi ro. Các tuyến cao tốc, hệ thống metro và sân bay mới đang cải thiện mạnh mẽ khả năng kết nối, tạo điều kiện để dòng sản phẩm cao cấp lan rộng từ lõi trung tâm sang các đô thị vệ tinh. Song song đó, khung pháp lý rõ ràng và minh bạch hơn giúp tăng niềm tin đầu tư, hỗ trợ dòng vốn dài hạn và cải thiện thanh khoản cho phân khúc này.

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu cao, hạ tầng bứt phá và pháp lý hoàn thiện đang giúp bất động sản hạng sang tại Việt Nam duy trì đà tăng trưởng và mở rộng ra những khu vực mới có biên độ phát triển lớn hơn.

Ông Mauro Gasparotti đánh giá, đây là xu hướng tất yếu khi thị trường tiến gần chuẩn mực của các đô thị phát triển trong khu vực, đồng thời buộc doanh nghiệp tái định hình cách phát triển sản phẩm theo hướng chú trọng trải nghiệm sống, dịch vụ cá nhân hóa và giá trị bền vững.