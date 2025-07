Thay vì "lướt sóng" ngắn hạn, nhà đầu tư bất động sản miền Bắc đang tìm "bến đỗ" mới?

Theo bản tin tuần mới nhất của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường phía Nam đang ghi nhận sự trỗi dậy rõ nét với hàng loạt dự án mới được triển khai, cũng như nhiều dự án đã và đang tháo gỡ được các vướng mắc pháp lý để tái khởi động, mở bán trở lại.

Nhờ đó, nguồn cung phía Nam trở nên đa dạng hơn, nhiều dự án được chào bán với mức giá phù hợp với khả năng tài chính của nhiều đối tượng, đáp ứng được nhu cầu tích lũy bị nén trong thời gian dài. Sự hồi phục này đã thu hút không ít khách hàng, nhà đầu tư quan tâm, trong đó có một lượng đáng kể nhà đầu tư đến từ miền Bắc.

Theo đó, giá bất động sản ở các khu vực vùng ven Tp. Hồ Chí Minh (cũ) như Long An, Bình Dương, Đồng Nai không quá cao, còn dư địa tăng trưởng tốt, đồng thời được hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như cao tốc, sân bay quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, việc các tập đoàn bất động sản lớn, uy tín đẩy mạnh phát triển dự án tại miền Nam cũng tạo tâm lý an tâm, trở thành "lực kéo" quan trọng thu hút dòng tiền dịch chuyển từ các thị trường phía Bắc. Song song đó, nhiều sàn giao dịch bất động sản có trụ sở tại miền Bắc cũng đang tích cực mở rộng hoạt động, mang theo lượng khách hàng và vốn đầu tư vào miền Nam.

Không dừng lại ở những thị trường bất động sản truyền thống, nhiều nhà đầu tư miền Bắc đã bắt đầu tìm kiếm các thị trường mới, có tiềm năng phát triển và biên độ tăng trưởng dài hạn, thay vì tập trung "lướt sóng" kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Xu hướng ưu tiên các sản phẩm bất động sản đa mục đích, vừa phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác cho thuê, sinh lời ổn định, nằm trong các khu tổ hợp đa tiện ích đang được quan tâm nhiều hơn.

Một góc Hội An (Ảnh: Nam Thịnh)

Trong bối cảnh đó, Hội An nổi lên như một điểm sáng mới. Thành phố di sản này không chỉ có giá trị văn hóa - du lịch, mà còn đang được định vị như một đô thị đáng sống và tiềm năng đầu tư bất động sản. Với khoảng cách di chuyển chỉ hơn 1 giờ bay từ Hà Nội, cộng thêm kết nối thuận lợi từ sân bay Đà Nẵng, Hội An vừa đủ gần để tiện tiếp cận, vừa đủ xa để tạo không gian nghỉ dưỡng, lý tưởng cho mô hình bất động sản đa năng: dùng để ở, nghỉ dưỡng hoặc cho thuê khi không sử dụng.

Hội An còn sở hữu lợi thế lớn nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, tạo nền tảng bền vững cho nhu cầu lưu trú, cho thuê dài hạn. Năm 2024, doanh thu du lịch ước đạt 5.200 tỷ đồng, mục tiêu năm 2025 đón gần 5 triệu lượt khách, trong đó hơn 2 triệu lượt khách lưu trú.

Đặc biệt, nhóm khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày đang được Hội An tập trung thu hút. Công suất khai thác phòng khách sạn 5 sao tại Hội An luôn đạt 90–95% vào mùa cao điểm, trong khi toàn thành phố vẫn thiếu khoảng 10.000 phòng đạt chuẩn 3–5 sao. Đây chính là dư địa lớn để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, với tỷ suất lợi nhuận cho thuê tốt hơn so với các đô thị du lịch đã bão hòa.

Hội An còn được củng cố sức hấp dẫn nhờ các dự án hạ tầng liên vùng và quy hoạch chiến lược. Nằm trên trục phát triển miền Trung, Hội An hưởng lợi từ kế hoạch mở rộng sân bay Đà Nẵng, dự án tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Chu Lai, mở rộng đường ven biển, cũng như khơi thông sông Cổ Cò. Những dự án này hứa hẹn đưa Hội An trở thành "cửa ngõ du lịch mới" cũng như cực tăng trưởng cho nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2025, Quảng Nam chính thức sáp nhập vào Đà Nẵng góp phần hình thành một siêu đô thị du lịch, tạo lực đẩy rất lớn cho giá trị bất động sản toàn khu vực.

Đáng chú ý, mặt bằng giá tại Hội An hiện vẫn thấp hơn so với các thành phố du lịch khác, trong khi tiềm năng phục hồi du lịch quốc tế, tăng tỷ lệ lưu trú dài ngày và nguồn cung có pháp lý minh bạch lại đang khan hiếm. Đây là tiền đề để Hội An có thể bước vào một chu kỳ tăng giá mới, hấp dẫn dòng vốn dài hạn từ các nhà đầu tư trên cả nước nói chung và từ khu vực miền Bắc nói riêng.