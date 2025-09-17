The 826 EC - Tâm điểm giải trí và an cư hàng đầu phía Nam TP Hồ Chí Minh

Định vị tâm điểm giải trí - an cư hàng đầu khu Nam - Chiến lược tạo cộng đồng ngay từ giai đoạn triển khai

Ngày 13.9, cả phía Nam TP Hồ Chí Minh như bùng nổ trong đêm tiệc trung thu "Lân Sư Rồng thịnh hội" quy mô lớn bậc nhất khu vực.

Chuỗi hoạt động xuyên suốt từ chiều đến đêm khuya đã thu hút hàng chục ngàn cư dân và du khách đổ về từ khắp nơi, đặc biệt tại khu vực Quận 7 - Nhà Bè - Cần Giuộc (cũ).

Từ gian hàng ẩm thực, workshop sáng tạo, âm vang khai hội, màn trình diễn Tứ Lân độc đáo hay các hoạt động vui chơi không chỉ tạo ra những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn truyền đi thông điệp của một cộng đồng văn minh đầy sức sống và gắn kết. Ấy là hơi thở rất "khác" mà chỉ những đô thị được quy hoạch bài bản theo mô hình mới, đặt trải nghiệm an cư lên hàng đầu mới có thể thực hiện.

Suốt thời gian qua, Đô thị thương mại The 826 EC đã trở thành một điểm đến quen thuộc cho các gia đình và thế hệ trẻ vào mỗi dịp cuối tuần.

Song, dự án The 826 EC không chỉ có một sự kiện Lân Sư Rồng thịnh hội. Các hoạt động giải trí hướng đến cộng đồng như worshop sáng tạo, thả diều nghệ thuật, rạp chiếu phim ngoài trời, hội thi cosplay đa sắc màu,... liên tục được tổ chức. Từ đó đưa The 826 EC thành "điểm hẹn" giải trí mới của khu Nam, nơi người dân tìm đến không chỉ để trải nghiệm mà còn để gắn bó lâu dài.

Theo nguyên lý "buôn có bạn, bán có phường", Đô thị thương mại The 826 EC trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi điểm tụ giải trí - thương mại liền mạch.

Đô thị thương mại The 826 EC nằm tại trung tâm trục phát triển sôi động nhất khu Nam, liền kề các đại đô thị như T&T City Millennia (267ha) và sắp tới là Vinhomes Phước Vĩnh Tây (1.090ha). Đồng thời, dự án được bao quanh bởi các khu dân cư đông đúc, giáp ranh Nhà Bè và Quận 7 (cũ) - nơi có mật độ dân số cao và tốc độ đô thị hóa hàng đầu cả nước. Nhờ cộng đồng dân cư hiện hữu, mỗi sự kiện tại The 826 EC đều có sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa nơi đây trở thành thỏi nam châm mới của phía Nam TP Hồ Chí Minh.

Dự án The 826 EC được quy hoạch như một đô thị thương mại mở, trải dài trên hai trục đường huyết mạch Lê Văn Lương nối dài và Long Hậu.

Với quy hoạch bàn cờ thông thương, dự án mở ra tiềm năng lớn cho an cư kết hợp kinh doanh. Các lễ hội và dòng khách liên tục đổ về chính là "chứng thực sống động" cho vị thế thuận lợi, đồng thời tạo vòng xoay giá trị khép kín: cư dân có nguồn khách ổn định để kinh doanh, còn sự sầm uất thương mại lại góp phần củng cố sức hút của toàn dự án.

An cư ngay - Sổ đỏ trong tay: Lợi thế vượt trội trong cuộc đua đô thị hóa

Điểm khác biệt lớn nhất của The 826 EC so với nhiều dự án trong khu vực chính là tính "ở ngay" và "sổ đỏ có sẵn". Cư dân không phải chờ đợi mà được sở hữu giá trị thực: có thể dọn về ở, xây nhà cho thuê hoặc mở cửa hàng ngay lập tức.

Một đô thị "ở được ngay" đồng thời tạo ra vòng tuần hoàn kinh tế tại chỗ. Khi cư dân về sinh sống, họ mang theo nhu cầu tiêu dùng hằng ngày, cộng hưởng với các sự kiện và lễ hội thu hút dòng khách từ bên ngoài, nhờ đó shophouse nhanh chóng đạt doanh thu ổn định, tỉ lệ lấp đầy cao và giảm thiểu rủi ro bỏ trống. Điều này không chỉ bảo đảm dòng tiền cho chủ sở hữu mà còn khẳng định The 826 EC là khu đô thị thương mại vận hành thực sự.

Đô thị thương mại The 826 EC cung cấp ra thị trường 760 nền nhà phố với diện tích từ 80m² - 120m², đã ra sổ đỏ từng nền.

Nhờ ưu điểm đất nền sổ đỏ hiếm hoi còn sót lại trong khu vực, Đô thị thương mại The 826 EC mang đến giải pháp nhẹ gánh khi với tổng giá sản phẩm chỉ từ 2,6 tỷ/nền. Thanh toán đợt đầu chỉ 20%, phần còn lại được ngân hàng cho vay đến 70% trong 30 năm, thanh toán kéo dãn 18 tháng, miễn toàn bộ lãi 15 tháng và ân hạn nợ gốc 24 tháng. Xét trên cả vốn ban đầu hay tổng giá, dự án The 826 EC thấp hơn ít nhất một nửa nhà phố trong khu vực và nằm trong ngưỡng tiếp cận của nhiều nhà đầu tư cá nhân hay các gia đình trẻ có số vốn hạn chế.

Nằm ngay cửa ngõ kết nối TP.HCM với đô thị vệ tinh phía Nam, đô thị thương mại The 826 EC đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng khu vực.

Đô thị thương mại The 826 EC được đánh giá cao khi bao bọc bởi hệ thống giao thông trọng điểm quốc gia như Vành đai 3, Vành đai 4, Metro số 4, liền kề cao tốc Bến Lức - Long Thành. Thông qua tuyến này kết nối thẳng tới sân bay Quốc tế Long Thành chỉ 20 phút. Bán kính 3-15 phút kết nối KĐT cảng Quốc tế Hiệp Phước, KCN Long Hậu, trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu Đông Nam Á - Phú Mỹ Hưng. Như vậy, nắm giữ trọn bộ tứ then chốt gồm cảng - sân bay - công nghiệp - tài chính, dự án The 826 EC đang bước bứt tốc cực mạnh mẽ, trở thành tâm điểm đầu tư - an cư hàng đầu tại phía Nam TP Hồ Chí Minh.