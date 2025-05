Sống năng lượng - xu thế tất yếu của thành phố trẻ và thế hệ trẻ

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, có tới 64% người muốn mua BĐS là dưới 40 tuổi. Tại khu Đông Sài Gòn mở rộng, thành phố Dĩ An nổi lên như một đô thị mới, trẻ trung, năng động, quy tụ lực lượng lao động, chuyên gia trẻ đông đảo từ TP.HCM và các tỉnh lân cận về sinh sống và làm việc. Đặc biệt với việc sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM và BR-VT càng thúc đẩy sự chuyển dịch về địa điểm an cư. Đây là yếu tố then chốt thúc đẩy nhu cầu thực cho các dòng sản phẩm nhà ở phù hợp với lối sống hiện đại, năng động.

Với hệ thống hạ tầng giao thông liên tục được đầu tư và không ngừng hoàn thiện, Dĩ An đang vươn mình thành "siêu lõi" của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. "Sống năng lượng" không chỉ là phong cách sống mà còn là xu hướng phát triển tất yếu của một đô thị trẻ, là tiêu chí lựa chọn không gian sống của thế hệ trẻ năng động, bận rộn và luôn cần tái tạo năng lượng.

Biểu tượng sống năng lượng tiên phong giữa tâm mạch thành phố trẻ Dĩ An

Nắm bắt xu thế, The Aspira – căn hộ cao tầng đầu tiên tọa lạc tại phường Tân Bình và tự hào là dự án tiên phong phát triển theo xu hướng "sống năng lượng" tại Tp.HCM và Việt Nam. Khu căn hộ được kiến tạo như một "Biểu tượng sống năng lượng" toàn diện cho đa thế hệ, từ những người trẻ bận rộn, sống hết mình với đam mê, không ngừng vận động đến những người lớn tuổi luôn trân trọng sự kết nối, không quên tái tạo và lan tỏa năng lượng tích cực.

The Aspira tối ưu từng m2 để xây dựng hệ tiện ích bật tung năng lượng 24/7 dành cho cả người lớn và trẻ em với 10 cụm tiện ích năng lượng gồm hơn 40 tiện ích cao cấp, được quy hoạch như một dòng chảy sống động từ thể chất đến tinh thần, từ cá nhân đến cộng đồng. Mỗi tiện ích là một điểm chạm năng lượng, nơi cư dân được kết nối – cộng hưởng - tái tạo và bứt phá theo đúng nhịp điệu riêng của mỗi người.

The Aspira - Khởi nguồn năng lượng sống giữa tâm mạch thành phố trẻ Dĩ An

The Aspira đánh thức cơ thể và tái tạo năng lượng mỗi ngày với hệ tiện ích sôi động, đa dạng tại tầng trệt. Thân thương chào đón bạn trở về với với cụm cổng chào hay sảnh đón tựa resort, rèn luyện thể thao với sân bóng rổ, gym, khu vui chơi trẻ em, thả mình vào dòng nước mát của hồ bơi tràn nhiệt đới,... Đặc biệt, không thể không nhắc đến cụm tiện ích "Work-Live Hub" đáp ứng xu hướng sống hybrid – sống và làm việc linh hoạt mà người trẻ hiện đại đang theo đuổi. Đây là nơi cư dân có thể làm việc từ xa, kết nối không giới hạn và không gian co-working thông minh tích hợp trong nội khu.

Hệ tiện ích đa dạng, sôi động và giàu tính kết nối tại tầng trệt The Aspira

Đặc biệt, The Aspira tự hào là dự án hiếm hoi sở hữu hệ tiện ích tầng thượng đa dạng và độc đáo tại Dĩ An. Lấy cảm hứng và mang nguồn năng lượng của các vì sao, không gian trên cao tại The Aspira được kiến tạo theo hành trình ánh sáng từ Đông sang Tây, từ bình minh đến màn đêm rực rỡ - kiến tạo nên một vòng tròn tận hưởng bất tận, đánh thức mọi giác quan và cảm xúc. Ngày đốt năng lượng với đại sảnh nhiệt năng, sáng tạo tại vườn mơ mây treo; trưa lại có tiện ích vui chơi náo nhiệt với khu vui chơi trẻ em, khu vui chơi nước; tối dạo chơi vườn ánh sáng, phóng tầm mắt vào thiên hà diệu kỳ tại đài vọng cảnh.

Sống tại The Aspira, cư dân không chỉ "cháy" hết mình với nhịp sống hiện đại, mà còn được "hồi sinh" mỗi ngày – sống sang dưới mặt đất, sống chill trên tầng thượng.

Tọa độ năng lượng kết nối thịnh vượng

The Aspira là trái tim kết nối năng lượng và thịnh vượng khi tọa lạc tại vị trí khu dân cư hiện hữu sầm uất, dẫn đầu xu thế TOD. Đặc biệt, The Aspira sở hữu lợi thế vượt trội khi có tuyến metro kết nối Bình Dương với Tp.HCM chạy ngang qua nhà, một trong những xu thế giao thông tất yếu của đô thị hiện đại trong tương lai. Từ đây, chỉ với vài bước chân tới ga metro S12, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đi học, đi làm với hệ thống trường liên cấp, bệnh viện, siêu thị, UBND, KCN VSIP, Sóng Thần, Tân Đông Hiệp, tận hưởng hệ sinh thái dịch vụ – giải trí hiện đại mà không phải rời khỏi "vùng năng lượng" đầy cảm hứng của mình.

Hội tụ trọn vẹn hệ giá trị năng lượng sống – tại The Aspira, bạn không chỉ chuyển động, mà còn cảm nhận; không chỉ ở, mà còn tái tạo nguồn năng lượng cho chính mình; không chỉ tồn tại, mà là tận hưởng một hành trình trải nghiệm sống tràn đầy năng lượng cùng cộng đồng cư dân tinh hoa.

