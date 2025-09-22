Thế chấp sổ đỏ giả, thuê xe tự lái mang đi cầm cố

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can , đồng thời thực hiện lệnh tạm giam đối với Vũ Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại tổ 1, khu 3B, phường Cẩm Phả) để điều tra về hai tội danh: “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Vũ Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, từ tháng 6/2024 đến tháng 5/2025, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Hùng đã đặt mua trên mạng nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, đối tượng thuê nhiều xe ô tô tự lái trên địa bàn tỉnh rồi mang đi cầm cố cùng “ sổ đỏ ” giả để vay tiền.

Nạn nhân đầu tiên là chị V.T.L (trú tại phường Cẩm Phả). Tin tưởng vào giấy tờ Hùng đưa ra, chị L. đã nhiều lần cho Hùng vay, tổng cộng lên tới 1,13 tỷ đồng, nhưng sau đó bị Hùng chiếm đoạt .

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh tiếp tục nhận được 7 đơn tố giác của công dân ở Hạ Long, Cẩm Phả và đặc khu Vân Đồn, phản ánh Hùng có hành vi tương tự: dùng giấy tờ đất giả, thuê ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố, vay tiền rồi bỏ trốn . Số tiền Hùng chiếm đoạt ước tính rất lớn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo: cá nhân, tổ chức nào từng bị Vũ Mạnh Hùng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh (số 2, đường Cao Thắng, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) hoặc trực tiếp với điều tra viên Bùi Đức Cảnh qua số điện thoại 0913.196.559 để được giải quyết theo quy định pháp luật.