The Emerald 68: Cư dân tương lai trực tiếp “mục sở thị” chất lượng công trình

"Cú bắt tay" chiến lược giữa Tập đoàn Lê Phong - doanh nghiệp sở hữu quỹ đất sạch, pháp lý chuẩn chỉnh và Coteccons - Tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam đã tạo nên dấu mốc quan trọng trên bản đồ bất động sản khu Đông Bắc TP.HCM. Sự cộng hưởng uy tín từ hai thương hiệu trở thành "bảo chứng" chắc chắn cho The Emerald 68.

Đặc biệt, dự án còn đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Coteccons lần đầu đảm nhiệm vai trò kép: vừa là chủ đầu tư kiêm tổng thầu xây dựng. The Emerald 68 vì thế được ví như "đứa con đầu lòng" của Coteccons trên cương vị mới, nơi hội tụ tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm tích lũy suốt nhiều năm. Đây không chỉ là một dự án bất động sản, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của bộ đôi chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo biểu tượng sống đích thực cho cộng đồng cư dân tương lai.

Với dự án này, Coteccons không chỉ xây dựng một công trình, mà còn kiến tạo một chuẩn mực sống mới. Là tác giả đứng sau nhiều công trình mang tính biểu tượng như Landmark 81, Ecopark Sky Forest…, Coteccons đã mang tinh hoa công nghệ xây dựng hiện đại ứng dụng vào The Emerald 68. Từ thiết kế tổng thể đến từng chi tiết nhỏ nhất đều được tính toán kỹ lưỡng, hướng đến một không gian sống hoàn mỹ, nơi cư dân không chỉ ở mà còn tận hưởng và tự hào.

Thay lời cam kết, Lê Phong và Coteccons khẳng định chất lượng vượt trội của mình qua hoạt động site tour, đưa cư dân tương lai trực tiếp "mục sở thị" tổ ấm tương lai của mình. Tại đây, cư dân được trực tiếp tham quan công trường, tận mắt chứng kiến tiến độ thi công và chất lượng xây dựng. Từng mảng tường, từng viên gạch, từng chi tiết trong quá trình xây dựng đều được chủ đầu tư minh bạch giới thiệu, mang lại sự an tâm tuyệt đối. Site tour không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà là cầu nối giúp khách hàng cảm nhận rõ sự tâm huyết và chỉn chu chủ đầu tư dành cho dự án.

Trong suốt hành trình site tour, đội ngũ kiến trúc sư Coteccons cùng đại diện đơn vị quản lý & giám sát dự án - Công ty TNHH Quản lý DSPCons Việt Nam đã đồng hành, giải đáp chi tiết về các công nghệ thi công tiên tiến. Cư dân được giới thiệu giải pháp Semi Top-down giúp rút ngắn tiến độ thi công hầm móng đến 45 ngày; hệ cốp pha nhôm tích hợp MEP cho phép thi công dầm, sàn, vách đồng thời trong cùng một chu kỳ, rút ngắn thời gian mỗi sàn xuống còn 5 - 6 ngày. Công nghệ Gangform hỗ trợ đổ bê tông tường biên và sàn cùng lúc, kết hợp thi công bao che mặt đứng song song với hoàn thiện nội thất. Những giải pháp này lý giải vì sao khi dự án đã xây đến tầng 25, các tầng bên dưới đã đồng thời tiến hành hoàn thiện lắp đặt nội thất. Đến đầu tháng 9/2025, The Emerald 68 đã đổ bê tông đến tầng 27, vượt tiến độ gần 60 ngày. Hạng mục xây tường, lắp tấm tường; lắp khung cửa sổ nhôm kính đã đến tầng 21. Các công tác hoàn thiện cơ bản căn hộ đến tầng 10, tất cả đều vượt các mốc tiến độ.

Chưa hết, tầm view đắt giá 3 mặt tiền đường - 3 mặt view sông của The Emerald 68 được kiểm chứng xác đáng. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể thu trọn trong tầm mắt dòng Sài Gòn uốn lượn, Landmark 81 tráng lệ và thành phố rực rỡ ánh đèn. Từ đó, cư dân tương lai như hiểu rõ hơn về ngụ ý tinh tế của chủ đầu tư khi kết hợp thiết kế ban công lồi độc đáo. Đó như một sự cộng hưởng tuyệt vời để những trải nghiệm đắt giá của cư dân càng thêm trọn vẹn.

Không chỉ nổi bật ở chất lượng và tiến độ, The Emerald 68 còn sở hữu chính sách bán hàng hấp dẫn: thanh toán 6,8% để ký hợp đồng, chỉ 20% đến khi nhận sổ; ngân hàng hỗ trợ vay 80%, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất đến 5 năm. Khách hàng còn được cashback 22% khi thanh toán nhanh và miễn 12 tháng phí quản lý. Với phương thức thanh toán linh hoạt, cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp The Emerald 68 chỉ từ 10 triệu/tháng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.