The Emerald 68 kiến tạo chuẩn sống cao cấp với loạt thiết kế vượt chuẩn độc đáo

Đem tinh hoa vượt chuẩn vào công trình để đời

Là "đứa con đầu lòng" đánh dấu bước ngoặt mở rộng sang lĩnh vực phát triển bất động sản của Tập đoàn Coteccons, The Emerald 68 thừa hưởng trọn vẹn tinh hoa kỹ thuật, công năng và kinh nghiệm thi công từ hàng trăm công trình trên khắp cả nước. Sẵn sàng đầu tư mạnh cho những hạng mục có chi phí xây dựng cao, "bộ đôi" chủ đầu tư Tập đoàn Lê Phong - Coteccons đã kiến tạo nên một công trình căn hộ khác biệt, tiệm cận chuẩn mực của dòng sản phẩm hạng sang.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là hệ thống 3 tầng hầm liên thông, rộng tới 15.000m², gấp 1,6 lần so với tiêu chuẩn thông thường. Quy mô này bảo đảm mỗi căn hộ đều có chỗ đậu ô tô và xe máy riêng biệt, điều hiếm gặp ở phân khúc cao cấp.

Chi phí thi công tầng hầm thường cao hơn tầng căn hộ khoảng 25 - 30%, cho thấy quyết tâm đầu tư bài bản ngay từ phần móng của dự án.

Tiếp nối tinh thần "vượt chuẩn", The Emerald 68 được thiết kế theo tỷ lệ 11:6 - tức là 11 căn hộ / 6 thang máy, tương đương chỉ 2 căn/thang - vượt gấp 3 lần so với chuẩn phổ thông (6 - 8 căn/thang). Lối thiết kế này mang đến trải nghiệm riêng tư, thoải mái và tiện lợi tuyệt đối cho cư dân.

Tòa tháp Mega sở hữu 100% căn hộ có ban công, 70% căn hộ bao trọn "combo" view triệu đô: sông Sài Gòn - Landmark 81 - pháo hoa rực rỡ những dịp Lễ Tết.

Không dừng lại ở đó, 100% căn hộ tại tháp Mega đều có ban công, trong đó 70% sở hữu thiết kế ban công lồi đắt giá. Khác với ban công phẳng chỉ cho tầm nhìn trực diện, ban công lồi được nhô ra, vạt góc hoặc uốn cong, giúp mở rộng góc nhìn gấp ba lần. Đây là chi tiết kiến trúc thường chỉ xuất hiện tại khách sạn 5 sao hay dòng căn hộ siêu sang, với chi phí xây dựng cao hơn đáng kể. Nhiều căn còn sở hữu ban công dài đến 5m, mang đến cảm hứng thiết kế "vườn trên không" độc đáo.

Đặc biệt, 70% căn hộ của tòa tháp Mega sở hữu tới ba tầm view triệu đô: Landmark 81 hoa lệ, sông Sài Gòn thơ mộng và những màn pháo hoa rực rỡ về đêm. Trải nghiệm "sống như penthouse" không còn là độc quyền của phân khúc siêu cao cấp mà đã được The Emerald 68 hiện thực hóa nhờ tâm huyết của một công trình để đời.

Sảnh đón cư dân cũng được nâng tầm khi được thiết kế với chiều cao trần tới 8m, tương đương tiêu chuẩn sảnh khách sạn 5 sao giúp cư dân được chào đón như thượng khách và nâng tầm phong thái mỗi khi về nhà. Điểm nhấn tiếp theo phải kể đến cầu kính trên không - hạng mục đòi hỏi kỹ thuật cao vừa kết nối tiện ích 2 tòa tháp, vừa là điểm đến check-in panorama ấn tượng, ghi dấu ấn kiến trúc riêng đầy độc đáo.

Đa tầng tiện ích - trải nghiệm vượt tầm giá

Khác với những dự án bố trí tiện ích phân tán, The Emerald 68 kiến tạo trải nghiệm sống khép kín nhưng không gò bó nhờ quy hoạch đa tầng, sắp xếp khoa học theo nhu cầu từng nhóm cư dân.

Tầng trệt là không gian vận động và kết nối: sân thể thao, đường dạo bộ, ghế nghỉ thư giãn xen mảng xanh, đáp ứng nhu cầu tái tạo năng lượng mỗi ngày. Chuỗi shophouse ngay dưới chân nhà vừa mang lại tiện nghi hiện đại, vừa hứa hẹn trở thành tâm điểm mua sắm sầm uất.

Mọi góc view đều mở ra không gian tận hưởng riêng dành cho chủ nhân sở hữu.

Từ tầng 1 đến 3 là tổ hợp tiện ích "nghỉ dưỡng tại gia" với hồ bơi vô cực, thư viện, phòng gym, co-working space, phòng cộng đồng… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu giải trí, thư giãn và kết nối.

Trong khi đó, tầng 20 mở ra một không gian hoàn toàn khác biệt cho gia đình và trẻ nhỏ: vườn cờ vua khổng lồ, khu bi lắc, vườn sức khỏe cho người lớn tuổi và khu vui chơi tương tác cho trẻ em. Và đặc biệt, tại tầng 37, nơi sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn thành phố, chủ đầu tư đã bố trí không gian "triệu đô" với vườn nhiệt đới, ghế nghỉ, khu thư giãn trên cao, tạo nên không gian đậm chất nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố.

Với quy hoạch phân tầng thông minh, thiết kế tiện ích tại The Emerald 68 không chỉ đa dạng, mà còn tối ưu cho việc vận hành, bảo trì, hạn chế tình trạng quá tải, điều mà nhiều dự án đang gặp phải khi chỉ bố trí toàn bộ tiện ích ở tầng trệt.

Dù vượt chuẩn từ thiết kế đến tiện ích, dự án vẫn giữ lợi thế cạnh tranh nhờ giá chỉ bằng 1/3 các dự án hạng A trong khu vực, cùng chính sách thanh toán linh hoạt và tiến độ xây dựng thần tốc.

Đến đầu tháng 8/2025, Coteccons đã thi công đến 22/39 tầng, vượt tiến độ xây dựng 60 ngày. (ảnh: Quốc Dũng)

Ngày 10/8 tới, DKRA Realty - Tổng Đại lý Tiếp thị và Phân phối dự án sẽ giới thiệu ra thị trường 200 căn đẹp nhất tháp Mega với chính sách bán hàng ưu việt. Theo đó, khách hàng chỉ cần 10% giá trị để ký hợp đồng mua bán, tương đương với 230 triệu, các đợt còn lại thanh toán siêu giãn chỉ 0,5%/tháng. Đặc biệt, BIDV hỗ trợ 70% khoản vay, chủ đầu tư tài trợ 100% lãi và ân hạn gốc 3 năm, giúp người mua có thời gian tích lũy và giảm áp lực tài chính.

Mang chất lượng vượt chuẩn vào căn hộ có mức giá và chính sách phù hợp, The Emerald 68 là món quà mà "bộ đôi" chủ đầu tư dành cho cư dân, nơi tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống trong sự sang trọng và xứng đáng.