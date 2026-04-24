The Emerald Garden View bùng nổ giao dịch nhờ nhu cầu ở thực

Ngay từ đầu giờ sáng, sự kiện đã thu hút hơn 1.000 khách hàng đến tham dự, tạo nên bầu không khí sôi động hiếm gặp trên thị trường. Sức quan tâm lớn nhanh chóng phản ánh qua tỷ lệ hấp thụ tích cực chỉ sau vài giờ mở bán. Nhiều gia đình trẻ, người mua nhà lần đầu, nhà đầu tư và chuyên gia đang làm việc tại khu vực lân cận đánh giá cao dự án, cho thấy uy tín của nhà phát triển Lê Phong tiếp tục được thị trường củng cố.

Sức nóng kế thừa từ thành công của giỏ hàng giai đoạn 1 thêm một lần cho thấy thị trường không thiếu nhu cầu, mà đang chờ đợi những sản phẩm có chất lượng thực và mức giá phù hợp.

Mức giá "tuyệt chủng" và bảo chứng từ các nhà kiến tạo uy tín

Thực tế, phân khúc căn hộ dưới 35 triệu đồng/m² tại khu vực TP.HCM mới gần như khan hiếm, đặc biệt với các dự án được đầu tư đồng bộ về tiện ích và không gian sống. Trong bối cảnh mặt bằng giá chung đã tiệm cận 50–60 triệu đồng/m², việc hơn 80% sản phẩm tại The Emerald Garden View giữ mức giá này trở thành lợi thế nổi bật, vừa hỗ trợ nhu cầu ở thực, vừa mở ra dư địa tăng trưởng cho các nhà đầu tư đi trước.

Đáng chú ý, mức giá dễ tiếp cận không đi kèm với sự đánh đổi về chất lượng. Uy tín của Lê Phong được thị trường ghi nhận thông qua pháp lý rõ ràng, cam kết tiến độ và tốc độ bàn giao sổ hồng tại các dự án đã triển khai. Đồng thời, sự đồng hành của các đối tác như Land Sculptor, SOL E&C và CBRE góp phần định hình dự án như một biểu tượng sống mới tại Thuận An, hướng đến cộng đồng cư dân văn minh và phát triển bền vững.

An cư rực rỡ từ những đặc quyền chưa từng có tiền lệ

Trong bối cảnh lãi suất và tâm lý vay vốn vẫn là rào cản lớn, phương án thanh toán từ 9 triệu đồng/tháng, không cần vay ngân hàng, giúp người mua chủ động kiểm soát dòng tiền và giảm áp lực tài chính dài hạn. Bên cạnh đó, chính sách cho phép khách hàng đàm phán trực tiếp với chủ đầu tư mang đến sự linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân.

Phương thức thanh toán chỉ từ 9 triệu/tháng, không cần vay ngân hàng, chính là lợi thế nổi bật giúp The Emerald Garden View thu hút mạnh mẽ khách hàng ở thực.

Anh Trần Hoàng Nam (thợ máy lạnh, 34 tuổi) cho biết vợ chồng anh đã tích lũy nhiều năm nhưng luôn lo ngại rủi ro lãi suất khi vay mua nhà. "Tôi tìm hiểu nhiều dự án nhưng phương thức thanh toán khá nặng. Ở đây, giá vừa tầm, lại linh hoạt, mỗi tháng khoảng 9 triệu đồng, không cần vay ngân hàng nên hoàn toàn kiểm soát được", anh chia sẻ.

Theo ghi nhận, bên cạnh lực cầu lớn, khách hàng tập trung tìm hiểu các sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận, pháp lý minh bạch và dư địa tăng trưởng rõ ràng – dấu hiệu cho thấy thị trường đang dần ổn định và chọn lọc hơn sau giai đoạn biến động.

Ở góc độ đầu tư, chị Nguyễn Thị Thu Hương (kinh doanh nhà trọ) đánh giá phân khúc này có thanh khoản tốt nhờ tệp khách hàng là người trẻ và gia đình mới lập nghiệp, dễ khai thác cho thuê và chuyển nhượng, ít phụ thuộc chu kỳ thị trường.

Người mua tìm hiểu sa bàn dự án để thấy rõ hơn về không gian sống, tiện ích và cộng đồng tương lai.

"Vùng lõi mới" kiến tạo cộng đồng cùng hệ giá trị mới

Cửa ngõ Đông Bắc đang từng bước vươn lên trở thành "vùng lõi TP.HCM mới" – quỹ đạo phát triển được Lê Phong đón đầu thông qua chiến lược lựa chọn các khu vực có dư địa tăng trưởng dài hạn. Trên nền tảng đó, các "vùng lõi mới" được định hình như những hệ sinh thái sống, nơi quy tụ cộng đồng cư dân trẻ và tầng lớp trung lưu ưu tiên môi trường sống văn minh, tiện ích đầy đủ và sự cân bằng trong cuộc sống.

Song hành với quá trình mở rộng không gian đô thị, Thuận An đang chuyển mình từ vùng đệm sang trung tâm mới nhờ lợi thế hạ tầng và lực lượng lao động trẻ dồi dào. Khi hạ tầng tăng tốc hoàn thiện và dòng dân cư dịch chuyển rõ nét, những dự án triển khai sớm, pháp lý minh bạch và bám sát nhu cầu thực được kỳ vọng sẽ nắm ưu thế với thanh khoản ổn định và dư địa tích lũy dài hạn.