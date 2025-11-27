The Emerald Garden View – “Điểm sáng” trên bản đồ bất động sản cuối năm

Xuất hiện đúng thời điểm cuối năm – khi mặt bằng giá leo thang và nguồn cung vừa túi tiền ngày càng khan hiếm – dự án nhanh chóng trở thành điểm nhấn đáng chú ý trên thị trường bất động sản TP.HCM.

Mức giá "ngược dòng" giữa thời điểm thị trường khan hiếm

Những tháng cuối năm thường là giai đoạn thị trường bất động sản bước vào chu kỳ sôi động, tuy nhiên năm 2025 ghi nhận sự biến động theo một cách khác: nguồn cung khan hiếm, giá bán tiếp tục leo thang, đặc biệt ở các đô thị lớn như TP.HCM. Theo báo cáo quý 3/2025 của CBRE, giá căn hộ sơ cấp tại TP.HCM đã chạm mức 87 triệu đồng/m², mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm. Trong khi đó, tại trục Quốc lộ 13 – tuyến huyết mạch kết nối Bình Dương với TP.HCM – các dự án mới đều giao dịch ở mức 50–70 triệu đồng/m², phản ánh rõ nét xu hướng tăng giá tại khu vực ngoại biên liền kề thành phố.

Trong bối cảnh đó, việc The Emerald Garden View được công bố với mức giá dưới 35 triệu đồng/m² tạo nên sự chú ý đáng kể. Con số này khiến dự án trở thành một trong những từ khóa được quan tâm nhất những tuần gần đây. Không chỉ thấp hơn đáng kể so với mặt bằng khu vực – bằng một nửa các dự án đang bán tại QL13 – mức giá này còn chỉ tương đương một phần ba giá trung bình của TP.HCM. Đây là khoảng giá vốn đã "biến mất" khỏi thị trường căn hộ nhiều năm qua.

Điểm cộng đáng chú ý khác của dự án với phương thức thanh toán nhẹ nhàng. Khách hàng chỉ cần góp 0,5%/tháng và tiến độ thanh toán trải dài 30 tháng. Khoản chi trả này được trừ trực tiếp vào giá bán, hoàn toàn không phụ thuộc ngân hàng và không phát sinh chi phí tài chính, tạo ra biên độ tiếp cận dễ dàng cho nhóm khách mua có thu nhập trung bình – những người vốn chịu nhiều áp lực nhất khi giá nhà tăng nhanh hơn tốc độ thu nhập. Nhờ chính sách này, The Emerald Garden View trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Người trẻ tìm kiếm căn hộ đầu tiên có thể nhẹ nhàng hơn với mức chi trả hàng tháng hợp lý và vị trí sát TP.HCM, rút ngắn hành trình an cư. Các gia đình trẻ được hưởng lợi từ môi trường sống đầy đủ tiện ích và mức chi tiêu cân đối. Trong khi đó, nhà đầu tư dài hạn nhìn thấy biên độ tăng giá hấp dẫn từ vị trí TOD và hệ thống hạ tầng đang mở rộng, cộng thêm dòng nhu cầu thuê ổn định từ lực lượng chuyên gia tại các khu công nghiệp lân cận.

Trong bối cảnh thị trường thiếu sản phẩm "vừa túi tiền", sự xuất hiện của một dự án có giá "ngược dòng" như Emerald tạo nên điểm cân bằng mới, là lời giải hiếm có cho nhóm khách hàng đang tìm kiếm mức giá thực – giá trị thực.

Tọa độ TOD – nơi hạ tầng, metro và giao thương hội tụ

Giới chuyên môn đánh giá: vị trí chính là "mạch nguồn giá trị" quyết định biên độ tăng giá của một dự án. The Emerald Garden View sở hữu tọa độ mặt tiền đường Nguyễn Chí Thanh (P. Thuận An, TP.HCM), kết nối trực tiếp Quốc lộ 13 – trục giao thông chiến lược của toàn khu Đông Bắc. Từ đây, cư dân chỉ mất 5–10 phút để tiếp cận hầu hết tiện ích của khu vực: trung tâm thương mại, chợ truyền thống, bệnh viện quốc tế, trường học các cấp, siêu thị Lotte Mart, CoopMart… Hệ tiện ích hiện hữu này giúp hình thành môi trường sống hoàn thiện mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào nội khu.

Các thành tố chính định hình giá trị bất động sản gắn với hệ thống TOD (Nguồn: CBRE).

Điểm khác biệt làm nên sức hút của dự án còn nằm ở cấu trúc dân cư khu vực. The Emerald Garden View nằm giữa ba khu công nghiệp trọng điểm VSIP 1, Việt Hương và Đồng An – nơi tập trung hàng chục nghìn chuyên gia nước ngoài, kỹ sư vận hành và quản lý cấp cao. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu thuê ổn định, khả năng chi trả tốt và luôn ưu tiên những căn hộ mới, quản lý chuyên nghiệp, tiện nghi đầy đủ. Nhờ vậy, dự án có lợi thế tự nhiên về khai thác cho thuê dài hạn mà nhiều khu vực nội thành không còn giữ được.

Tuy nhiên, yếu tố định vị The Emerald Garden View không chỉ dừng lại ở lợi thế hiện hữu. Điểm then chốt nằm ở việc dự án chỉ cách ga tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP.HCM) khoảng 3 phút di chuyển. Theo CBRE, các bất động sản nằm trong bán kính 400–800m quanh ga metro thường có giá trị tăng từ 10–20% cao hơn khu vực không có metro, nhờ tác động trực tiếp đến năng lực di chuyển, thời gian thông hành và giá trị khai thác dịch vụ.

Kinh nghiệm từ các thị trường quốc tế cho thấy giá trị này không mang tính nhất thời. Tại Bangkok và Manila, mức tăng giá 50–100% trong 5 năm đầu của các dự án nằm dọc tuyến metro là minh chứng rõ ràng. Ở Việt Nam, các dự án quanh metro số 1 như Gateway Thảo Điền, Q2 Thảo Điền, The Nassim đều đã tăng 200–250% kể từ khi thông tin tuyến metro hình thành. Những dữ liệu này khẳng định sự bền vững của quy luật: ở đâu hạ tầng phát triển, bất động sản ở đó tăng giá.

Thị trường cho thấy bất động sản quanh tuyến metro có xu hướng tăng giá mạnh theo tiến độ hoàn thiện hạ tầng.

Song song với metro, kế hoạch mở rộng Quốc lộ 13 lên 60m từ năm 2026 càng củng cố giá trị tương lai. Khi hoàn thiện, thời gian di chuyển từ Thuận An về Hàng Xanh sẽ rút xuống còn khoảng 15 phút – rút ngắn đáng kể so với hiện nay. Nhiều chuyên gia dự báo mức giá các dự án cao cấp dọc tuyến có thể đạt ngưỡng 90 triệu đồng/m² vào 2027, đưa trục QL13 trở thành một trong những cung đường có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khu Đông Bắc.

Trong bối cảnh đó, mức giá dưới 35 triệu đồng/m² của The Emerald Garden View được xem là "khoảng cách vàng" đủ lớn để tạo biên độ tăng giá trong 2–3 năm tới – yếu tố mà nhà đầu tư dài hạn đặc biệt quan tâm.

Giá vừa tầm nhưng sở hữu chuẩn sống resort và hệ sinh thái phát triển bài bản

Một thách thức thường gặp của phân khúc giá vừa tầm là khả năng cân bằng giữa giá bán và chất lượng tiện ích. Tuy vậy, The Emerald Garden View cho thấy cách tiếp cận khác: ưu tiên trải nghiệm sống và thiết lập chuẩn mực tiện ích theo phong cách resort – điều hiếm gặp ở những dự án có mức giá tương tự.

Hệ thống tiện ích được quy hoạch theo mô hình "đủ đầy trong nội khu", bao gồm hồ bơi tràn bờ, công viên trung tâm, đường dạo bộ ven sông, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao, trường học, trung tâm thương mại và hơn 4.500m² diện tích cây xanh. Cách tổ chức này đảm bảo cư dân có thể tìm được không gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng ngay trong khuôn viên dự án, giảm thời gian di chuyển và tăng chất lượng sinh hoạt hằng ngày.

Giá trị của khu ở còn được củng cố bởi hệ sinh thái các đơn vị phát triển dự án. Lê Phong Group – đơn vị có kinh nghiệm phát triển các dự án quy mô lớn tại Bình Dương – đóng vai trò nhà phát triển. SOL E&C đảm nhiệm thiết kế và thi công, Land Sculptor Studio chịu trách nhiệm thiết kế cảnh quan theo hướng xanh – thoáng – ứng dụng bền vững. CBRE tham gia vào khâu vận hành, đảm bảo chất lượng dịch vụ và duy trì giá trị tài sản trong dài hạn. DKRS phụ trách phân phối, đảm bảo tính minh bạch và đồng bộ trong toàn bộ hành trình giao dịch với khách hàng.

Chuỗi tiện ích được quy hoạch theo phong cách resort, mang đến trải nghiệm sống thư thái tại The Emerald Garden View.

Sự kết hợp giữa mức giá hợp lý, tiện ích hoàn chỉnh và hệ thống đối tác chuyên môn chính là nền tảng tạo nên sức cạnh tranh lâu dài của dự án. Đây cũng là lý do nhiều người mua ở thực và nhà đầu tư đánh giá The Emerald Garden View là một trong những sản phẩm "đủ đầy" hiếm hoi trong phân khúc dưới 35 triệu đồng/m².

The Emerald Garden View xuất hiện đúng thời điểm thị trường cần một lựa chọn hợp lý, bền vững và có dữ liệu tăng trưởng rõ ràng. Khi mức giá tại TP.HCM liên tục leo thang, dự án trở thành điểm sáng hiếm hoi giữ được sự cân bằng giữa khả năng chi trả và giá trị thực, đồng thời sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vị trí TOD và hệ thống hạ tầng đang được nâng cấp. Trong bối cảnh nhiều dự án vượt quá tầm với của phần lớn người mua, The Emerald Garden View đem đến lựa chọn phù hợp cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn – một điểm hội tụ hài hòa giữa giá trị hiện tại và kỳ vọng tương lai.