The Emerald Garden View giúp người trẻ “thảnh thơi” sở hữu căn hộ tại TP.HCM

Mức giá từ 1,39 tỷ đồng và tiến độ thanh toán 30 tháng – giải pháp tài chính mở khóa giấc mơ an cư cho người trẻ

Khác với phần lớn dự án tại TP.HCM đang yêu cầu người mua phải sở hữu số vốn ban đầu lớn, The Emerald Garden View áp dụng chính sách thanh toán 0,5%/tháng, tương đương khoảng 7 triệu đồng/tháng. Quan trọng hơn, khoản thanh toán này không liên quan đến ngân hàng, không tạo áp lực lãi vay, và được trừ trực tiếp vào giá bán.

Việc kéo dài tiến độ lên 30 tháng giúp khách hàng có thêm không gian tài chính để chủ động tích lũy. So với tiến độ phổ biến trên thị trường (24–28 tháng), cách chia nhỏ dòng tiền của The Emerald Garden View được xem là phù hợp với thói quen chi tiêu của người trẻ và gia đình trẻ. Với mức thu nhập cá nhân 15–20 triệu đồng/tháng hoặc thu nhập hộ gia đình từ 25–35 triệu đồng/tháng, việc dành 6–7 triệu đồng mỗi tháng để sở hữu căn hộ được đánh giá là trong khả năng. Đây là yếu tố khiến dự án được nhiều khách mua ở thực lựa chọn, nhất là những người đang tìm căn hộ đầu tiên hoặc đang ở trọ muốn ổn định cuộc sống.

Không chỉ người mua ở thực, chính sách "trả nhỏ – trả dài" còn hấp dẫn nhà đầu tư vốn mong muốn giảm số tiền bỏ ra ban đầu, tối ưu hóa đòn bẩy tài chính mà không phải chịu áp lực lãi vay sớm.

Lợi thế vị trí: gần Quốc lộ 13 mở rộng & tuyến metro mới – dư địa tăng giá trong trung và dài hạn

Ngoài mức giá và chính sách tài chính, vị trí của The Emerald Garden View cũng tạo lợi thế cạnh tranh rõ nét. Dự án nằm sát Quốc lộ 13, trục đường huyết mạch chuẩn bị mở rộng lên 60m từ năm 2026. Đây là tuyến đường kết nối TP.HCM – Bình Dương – Đồng Nai, đồng thời đón lượng giao thương lớn trong khu vực Đông Nam Bộ. Đặc biệt, dự án chỉ cách nhà ga của tuyến metro TP.HCM – Thủ Dầu Một khoảng 3 phút di chuyển, đặt tại điểm giao giữa đường 22/12 và đường Thủ Khoa Huân dọc quốc lộ 13. Tuyến metro dài 21,87 km này được ưu tiên đầu tư trước năm 2035, kết nối trực tiếp với metro số 1 và metro số 3. Sự hình thành tuyến metro được kỳ vọng tạo cú huých mạnh mẽ cho khu vực, tương tự cách metro số 1 đã thay đổi mặt bằng giá tại Thủ Đức.

Dự án sở hữu vị trí đa kết nối - Đi đâu cũng tiện, đến đâu cũng gần

Lịch sử thị trường cho thấy, hạ tầng lớn đi đến đâu, giá bất động sản tăng theo đến đó. Các trục Phạm Văn Đồng, hầm Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn hay khu vực quanh metro số 1 đều ghi nhận mức tăng giá từ 50% đến hơn 150% trong vòng 5–10 năm. Việc The Emerald Garden View nằm sát tuyến metro mới mang đến dư địa tăng giá đáng kể khi hạ tầng hoàn tất.

Hơn nữa, trong khi mặt bằng giá căn hộ quanh Quốc lộ 13 sau sáp nhập đều đã vươn lên 60–130 triệu/m², việc dự án giữ mức giá từ 1,39 tỷ đồng được xem là "khoảng trống giá" hấp dẫn và hiếm hoi.

The Emerald Garden View - Không gian sống xanh, tiện ích chuẩn resort giữa khu đô thị đang phát triển mạnh. Là dự án tiếp theo mang thương hiệu "The Emerald", The Emerald Garden View được phát triển theo triết lý đề cao không gian xanh, cảnh quan và lối sống thư giãn. Quy mô khoảng 2.000 sản phẩm, gồm căn hộ cao cấp, shophouse và condotel, dự án hướng đến cộng đồng cư dân trẻ trung, năng động, thích sự tiện nghi nhưng vẫn muốn cân bằng với thiên nhiên.

Dự án quy tụ các đơn vị uy tín như: Lê Phong Group – nhà phát triển sở hữu nhiều quỹ đất sạch, pháp lý hoàn chỉnh; SOL E&C – tổng thầu thiết kế & thi công; Land Sculptor Studio – thiết kế cảnh quan và CBRE – tư vấn quản lý vận hành.

The Emerald Garden View mang đến không gian sống hiện đại và sang trọng

Với hệ thống tiện ích chuẩn resort, mảng xanh được bố trí hài hòa cùng kiến trúc hiện đại, The Emerald Garden View được kỳ vọng trở thành điểm đến an cư của người trẻ cũng như là sản phẩm đầu tư có triển vọng trong bối cảnh thị trường đang chuyển sang chu kỳ tăng trưởng mới.

