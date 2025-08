The Fibonan - lựa chọn chiến lược giữa tâm điểm "bão giá" căn hộ cao cấp

Theo Báo cáo thị trường của Savills Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội trung bình đạt 91 triệu đồng/m², tăng 40% theo năm. Thống kê của Bộ Xây dựng cũng cho thấy chung cư mới dưới 60 triệu/m2 gần như biến mất ở Hà Nội.

Tại phía Tây và trung tâm Hà Nội, giá căn hộ tại Endless Skyline West Lake (Tây Hồ) dao động 120-165 triệu đồng/m²; The Canopy Residences (thuộc Vinhomes Smart City) giá khoảng 70-85 triệu đồng/m2; Kepler Land (Hà Đông) giá 80-95 triệu đồng/m2; The Matrix One (giai đoạn 2) chạm mốc 135 triệu/m²…

Thậm chí, ngay cả những khu vực phía Đông từng được xem là "vùng trũng giá" như Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên… cũng đang bước vào chu kỳ tăng giá mạnh với hàng loạt dự án mới mở bán hầu hết thuộc phân khúc cận cao cấp tới hạng sang với mức giá lên tới 70-140 triệu đồng/m2.

Tình trạng giá leo thang khiến nhiều người mua ở thực lâm vào cảnh "đuối sức", đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, hộ gia đình có thu nhập trung bình – khá tại nội đô. Thực tế, không ít người dù đã tích lũy đủ một phần lớn, nhưng vẫn buộc phải trì hoãn kế hoạch mua nhà vì các dự án chất lượng tại vị trí tốt đều vượt ngoài khả năng chi trả ban đầu.

The Fibonan – căn hộ cao cấp "giá trị thực" giữa thị trường tăng nóng

Nằm ngay phố Hướng Dương, liền kề Ecopark và cách trung tâm Hà Nội chỉ 20 phút di chuyển, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan đem tới giải pháp an cư lý tưởng cho cư dân Thủ đô khi sở hữu hàng loạt ưu điểm đáng chú ý.

The Fibonan đem đến chính sách linh hoạt và giá bán hợp lý, mở lối an cư tại khu Đông Hà Nội (Ảnh: The Fibonan)

Không chỉ ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ sở hữu vị trí đắc địa với tầm view panorama 4 mặt thoáng, chất lượng xây dựng cao cấp, tốc độ thi công ấn tượng, căn hộ cao cấp The Fibonan còn hút khách với mức giá hấp dẫn chỉ từ 65 triệu đồng/m2 cùng chính sách bán hàng đột phá, hứa hẹn khuấy đảo thị trường trong nửa cuối năm 2025.

Cụ thể, chỉ với 25% giá trị căn hộ - khoảng 1 tỷ đồng, khách hàng đã có thể ký hợp đồng mua bán và đủ điều kiện nhận bàn giao nhà, phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn hộ, với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng. Đây là cơ chế tài chính linh hoạt hiếm hoi giúp người mua vừa giảm áp lực dòng tiền đầu vào, vừa đảm bảo nhận nhà đúng hạn, không cần chờ đợi lâu.

Bên cạnh đó, khách hàng thanh toán sớm hoặc vượt tiến độ còn được chiết khấu ngay tới 7% giá trị căn hộ, nhận gói quà tặng nội thất bếp cao cấp trị giá tới 150 triệu đồng, cùng 2 năm miễn phí quản lý dịch vụ.

Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện "Đại tiệc tri ân khách hàng" dự kiến diễn ra vào ngày 9/8 tới đây, chủ đầu tư An Phú Invest sẽ đem tới hàng loạt phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 1 tỷ đồng cho các cư dân tinh hoa tại dự án như ô tô VF6S, xe máy điện, robot hút bụi lau nhà, quạt điều hòa…

Căn hộ chuẩn "resort" sẵn sàng bàn giao trước Tết

Không chỉ sở hữu vị trí đắt giá bậc nhất khu Đông Thủ đô cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, tòa căn hộ The Fibonan còn là một trong số ít những dự án căn hộ đang đi vào giai đoạn cuối để chuẩn bị bàn giao vào quý I/2026. Điều này đồng nghĩa với việc cư dân tương lai có thể an tâm nhận nhà theo đúng kế hoạch thay vì chờ đợi kéo dài như một số dự án khác.

Đại diện An Phú Invest cho biết, toàn bộ vật liệu hoàn thiện của dự án đều được trực tiếp lãnh đạo chủ đầu tư lựa chọn kỹ lưỡng từ các thương hiệu uy tín, đảm bảo chất lượng... Các căn hộ đều sở hữu thiết kế mở thông minh, logia rộng, 100% phòng khách và phòng ngủ đều có ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thoáng đãng và dễ chịu suốt cả ngày.

Một điểm cộng lớn giúp The Fibonan khác biệt trên thị trường là hệ tiện ích mang đậm dấu ấn nghỉ dưỡng, vốn hiếm thấy ở các dự án cùng phân khúc. Cư dân có thể thư giãn mỗi ngày ngay trong nội khu với: Bể bơi bốn mùa công nghệ Ý BioDesign, rạp chiếu phim ngoài trời, đài thiên văn, vườn thiền Yoga, sân golf mini, quầy bar ngắm cảnh, sân chơi…. và đặc biệt tòa nhà có 3 tầng hầm & khu đỗ xe riêng cho nữ (parking lady), an ninh 6 lớp - tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy vượt chuẩn quốc gia,...

The Fibonan được kiến tạo trở thành không gian sống xanh - sang vượt chuẩn, tinh tế trong từng chi tiết. (Ảnh: The Fibonan)

Trong bối cảnh thị trường căn hộ đang bước vào chu kỳ tăng giá mới, quỹ căn chất lượng tốt – giá vẫn còn hợp lý gần như không còn nhiều. Cùng với với chính sách bán hàng linh hoạt, tiến độ bàn giao nhanh, loạt ưu đãi tài chính hấp dẫn và sự kiện "Đại tiệc tri ân khách hàng" vào ngày 9 tháng 8 tới đây, The Fibonan đang trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người mua ở thực lẫn nhà đầu tư thông thái.

