The Gateway City – Bước ngoặt đô thị hóa, mở chuẩn sống mới cho Ân Thi

Từ một địa phương thuần nông, Ân Thi đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm công nghiệp – thương mại – dịch vụ mới của Hưng Yên. Hàng loạt khu công nghiệp được hình thành, hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, nhịp sống đô thị ngày càng sôi động. Tuy nhiên, giữa sự chuyển mình ấy, địa phương vẫn thiếu vắng một khu đô thị hiện đại được quy hoạch bài bản, có khả năng đáp ứng nhu cầu an cư của cư dân đa thế hệ.

Trong bối cảnh đó, The Gateway City ra đời như lời đáp cho nhu cầu về một không gian sống chuẩn mực: vừa tiện nghi, an toàn cho trẻ nhỏ, vừa yên bình, gắn kết cộng đồng cho người cao tuổi, lại vừa thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho người đi làm. Dự án không chỉ mở ra phong cách sống mới, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của nhiều thế hệ cư dân, mà còn khẳng định giá trị bền vững khi song hành cùng tốc độ đô thị hóa của địa phương.

Sống giữa trung tâm hành chính – thương mại

Tọa lạc tại ví trí được ví như "trái tim" của Ân Thi, The Gateway City nắm giữ "tọa độ" chiến lược hiếm có khi nằm trong quần thể trung tâm hành chính và các trục thương mại – dịch vụ quan trọng. Đây là khu vực tập trung dày đặc các cơ quan công quyền, chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện và trung tâm văn hóa, hình thành nên một môi trường đô thị năng động, đầy đủ dịch vụ và tiện ích hiện hữu. Sống tại đây đồng nghĩa với việc cư dân được tận hưởng trọn vẹn sự thuận lợi trong mọi mặt đời sống hàng ngày.

Đặc biệt, với vị trí trung tâm của 12 khu công nghiệp và 14 cụm công nghiệp, đồng thời có nhiều tuyến giao thông huyết mạch kết nối qua dự án như: Quốc lộ 39A, đường Tân Phúc - Võng Phan, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Hưng Yên - Thái Bình, mang tới lợi thế trở thành nơi an cư lý tưởng không chỉ cho người dân mà còn là điểm đến cho hàng vạn chuyên gia, lao động trong và ngoài ngoài nước đến sinh sống và sử dụng dịch vụ.

Sự gần kề với hệ thống trường học các cấp, bệnh viện và cơ sở y tế cũng mang đến giá trị lớn cho các gia đình trẻ. Chỉ vài phút di chuyển, phụ huynh có thể đưa con đến lớp, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hay cùng gia đình tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng. Đây chính là nền tảng để các thế hệ trong gia đình được hưởng một cuộc sống đủ đầy, tiện nghi và an tâm.

Không chỉ dừng lại ở giá trị tiện ích, việc nằm trong vùng lõi trung tâm còn giúp The Gateway City thừa hưởng trực tiếp sự phát triển hạ tầng và nhịp sống thương mại đang ngày càng gia tăng. Đây không chỉ là nơi an cư, mà còn mở ra cơ hội để cư dân gắn kết với những giá trị thịnh vượng, hòa nhập vào dòng chảy sôi động của đô thị mới, đồng thời đón đầu tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai.

Tiện ích nội khu đồng bộ – không gian sống cân bằng

The Gateway City không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí mà còn khẳng định giá trị khác biệt qua hệ thống tiện ích nội khu được quy hoạch bài bản, đồng bộ và lấy cư dân làm trung tâm. Ngay trong lòng dự án, cư dân có thể tận hưởng một cuộc sống cân bằng, trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần mà không cần phải di chuyển xa.

Quần thể tiện ích đa dạng, giúp The Gateway City tạo ra một không gian sống chuẩn mực mới

Với định hướng kiến tạo một khu đô thị hiện đại, đáng sống bậc nhất khu vực, The Gateway City được quy hoạch với mật độ đất ở chỉ khoảng 30%, mức hiếm thấy ngay cả ở các khu đô thị xanh hay nghỉ dưỡng cao cấp. Tỷ lệ xây dựng thấp giúp không gian sống trở nên khoáng đạt, trong lành và chan hòa với thiên nhiên – nơi mỗi ngôi nhà đều có khoảng thở riêng, nơi cư dân thực sự được tận hưởng giá trị của sự an yên. Những mảng xanh được thiết kế xen kẽ, từ công viên trung tâm, hồ cảnh quan đến những hàng cây dọc tuyến đường nội bộ, góp phần điều hòa không khí và tạo nên một không gian sống trong lành hiếm có giữa trung tâm thành phố. Đây là nơi lý tưởng để người cao tuổi thư giãn, rèn luyện sức khỏe và giao lưu cộng đồng, đồng thời mang lại tuổi thơ trọn vẹn cho trẻ nhỏ với những khoảng sân chơi an toàn, rộng mở.

Toàn bộ các căn nhà tại dự án được thiết kế 2–3 mặt thoáng, đảm bảo tối thiểu 2–3 lối tiếp cận độc lập. Thiết kế này không chỉ giúp đón ánh sáng và gió tự nhiên tối ưu, mà còn mở ra đa công năng sử dụng – từ không gian sinh hoạt gia đình, kinh doanh tại gia, cho thuê hoặc làm văn phòng, góp phần gia tăng giá trị khai thác trong cùng một căn nhà.

Hệ thống tiện ích nội khu cao cấp và đa dạng được đầu tư đồng bộ, hướng tới phục vụ mọi lứa tuổi và nhu cầu: khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ cây xanh, sân thể thao, khu tập gym – yoga, không gian thư giãn và sinh hoạt cộng đồng. Mỗi chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng để mang đến trải nghiệm sống tiện nghi, trọn vẹn và đẳng cấp.

Chuỗi tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày như khu mua sắm, dịch vụ y tế, nhà hàng – cà phê và siêu thị mini được bố trí hợp lý, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận ngay trong bán kính vài bước chân. Với những gia đình trẻ, sự thuận tiện này chính là chìa khóa để cân bằng giữa công việc bận rộn và chăm sóc con cái, khi mọi nhu cầu thiết yếu đều có thể được đáp ứng nhanh chóng.

Không chỉ dừng lại ở đời sống tiện nghi, The Gateway City còn mang đến không gian để mỗi cư dân tái tạo năng lượng. Hồ điều hòa và các khu tập luyện thể thao ngoài trời mở ra cơ hội nâng cao sức khỏe thể chất, trong khi khu vực sinh hoạt cộng đồng, vườn dạo bộ hay những quán cà phê yên tĩnh lại khuyến khích kết nối, sẻ chia, tạo dựng tình làng nghĩa xóm thân thiện, văn minh.

Không chỉ dừng lại ở đời sống tiện nghi, The Gateway City còn mang đến không gian để mỗi cư dân tái tạo năng lượng.

Đặc biệt, hệ thống giao thông nội khu được quy hoạch theo tiêu chuẩn cao, với các tuyến đường rộng từ 15,5m đến 31m, chiếm tới 53% tổng diện tích toàn dự án – một con số thể hiện tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư trong việc kiến tạo không gian sống thoáng đãng, an toàn và bền vững cho cộng đồng cư dân tương lai.

Với vị trí trung tâm, hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh, lợi ích thiết thực cho từng nhóm cư dân và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững, The Gateway City đang khẳng định vai trò tiên phong trong quá trình đô thị hóa của Ân Thi. Dự án không chỉ mang lại một chốn an cư lý tưởng, mà còn mở ra chuẩn sống mới cho hàng nghìn gia đình, góp phần kiến tạo một cộng đồng văn minh, hiện đại giữa lòng đô thị trẻ.