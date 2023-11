Thế giới di động cân nhắc đóng 200 cửa hàng, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài từng có quan điểm về vấn đề này ra sao vào 7 tháng trước?

Lũy kế 10 tháng, tổng doanh thu hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt 70.200 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 10, tổng doanh thu hai chuỗi này đạt hơn 7.800 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ nhưng tăng 8% so với tháng 9 chủ yếu đến từ đóng góp của sản phẩm iPhone do hiệu ứng của đợt ra mắt sản phẩm mới.