Thế Giới Di Động chi 200 tỷ mua trọn lô trái phiếu một công ty chứng khoán

Chứng khoán ACBS mới đây công bố thông tin kết quả chào bán 200 trái phiếu mã ASS12501 phát hành ngày 18/8/2025.

Nhà đầu tư chuyên nghiệp mua trọn lô trái phiếu này là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG). ACBS là công ty chứng khoán thuộc sở hữu 100% của Ngân hàng TMCP Á Châu (mã: ACB).

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, thời điểm đáo hạn vào 18/8/2027. Lãi suất cố định 6,5% mỗi năm, kỳ trả lãi được thực hiện 6 tháng một lần và thanh toán gốc một lần vào ngày đáo hạn.

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành lần này, ACBS dự kiến sử dụng để thanh toán khoản vay tại Eximbank – Chi nhánh Quận 1, TP HCM.

Không chỉ là một doanh nghiệp bán lẻ lớn, Thế Giới Di Động cũng được biết đến là “tay buôn tiền” có tiếng.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng lượng tiền mặt (tiền, tương đương tiền, tiền gửi) và đầu tư tài chính ngắn hạn của MWG ghi nhận con số kỷ lục 40.333 tỷ đồng, tăng hơn 6.100 tỷ so với đầu năm.

Trong đó, MWG gửi ngân hàng 22.193 tỷ đồng với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm; đầu tư 12.111 tỷ đồng vào trái phiếu và các khoản đầu tư khác có kỳ hạn dưới 1 năm. MWG còn có khoản đầu tư trái phiếu dài hạn 850 tỷ đồng.

Nhờ đó, hiệu quả từ hoạt động đầu tư tài chính cũng tăng đáng kể, đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh nhiều năm qua.

Tính riêng nửa đầu năm 2025, tổng nguồn thu từ hoạt động tài chính mang về 1.462 tỷ đồng, đóng góp đến hơn 1/3 lợi nhuận trước thuế là 3.963 tỷ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi mang lại 1.234 tỷ đồng và lãi trái phiếu cũng đem về tới 121 tỷ đồng.

BCTC hợp nhất giữa niên độ 2025 MWG

Cập nhật kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm, MWG báo doanh thu đạt 86.507 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 58% kế hoạch cả năm đề ra.

Ước tính trong tháng 7, MWG đạt hơn 12.850 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày trong tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài kiếm gần 415 tỷ đồng.

Năm 2025, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.950 tỷ đồng. Tại buổi Investor Meeting mới đây, Tổng giám đốc MWG Vũ Đăng Linh cho biết đang hướng tới việc sớm đạt các con số này và nếu không có diễn biến gì bất ngờ thì dự kiến trong tháng 10 doanh nghiệp có thể hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối tháng 7/2025, MWG có tổng cộng 1.014 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone); 2.022 cửa hàng ĐMX (bao gồm ĐMS); 2.204 cửa hàng BHX; 326 nhà thuốc An Khang; 62 cửa hàng AVAKids và 126 cửa hàng Erablue.﻿