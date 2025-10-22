Thế Giới Di Động (MWG) báo lãi kỷ lục gần 1.800 tỷ trong quý 3, vượt kế hoạch năm chỉ sau 9 tháng

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố BCTC quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 39.853 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ 2024 và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Xu hướng tăng trưởng doanh thu quý sau cao hơn quý trước đã được duy trì từ đầu năm 2023 đến nay.

Sau khi trừ giá vốn, chi phí và ghi nhận lãi từ liên kết, lợi nhuận sau thuế quý 3 của MWG lập kỷ lục 1.784 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 8% so với quý liền trước. Đây là quý thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với quý trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng, lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ 2024. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bán lẻ này đã thực hiện 76% kế hoạch doanh thu và hoàn thành vượt 3% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2025, MWG đặt mục tiêu doanh thu đạt 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện 2024. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo doanh nghiệp đã thể hiện quyết tâm về đích sớm với dòng trạng thái “Mục tiêu 2025 – Tháng 10 về đích – Cuối năm vượt trội” của ông Đoàn Văn Hiểu Em – thành viên HĐQT. Và xét trên góc độ lợi nhuận, MWG đã hiện thực hoá được quyết tâm này thậm chí còn trước kỳ vọng.

Trong 9 tháng đầu năm, hai chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) do công ty con của MWG là CTCP Thế giới Di động (MW) quản lý, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, nhờ chiến lược tăng trưởng bằng “chất”, tập trung vào dịch vụ vượt trội, trọn đời và giải pháp tài chính toàn diện.

Cụ thể, ngành hàng điện thoại và điện máy của MWG đạt doanh thu 76.500 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ, bất chấp thị trường chung phục hồi chậm và số lượng cửa hàng bình quân giảm. Kết quả khả quan của các chuỗi chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu ở cửa hàng hiện hữu, nhờ chiến lược tập trung vào dịch vụ và các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng.

Đối với Bách Hóa Xanh (BHX), chuỗi siêu thị thực phẩm đạt 34.400 tỷ đồng doanh thu lũy kế 9 tháng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tuy vậy, mức tăng trưởng của chuỗi này đang trở nên thấp hơn trong các tháng gần đây. Theo MWG, nhờ tập trung tối ưu chi phí và kiểm soát hao hụt, hiệu quả kinh doanh của BHX trong quý 3/2025 tiếp tục cải thiện so với quý 2/2025.

Tính đến hết tháng 9, chuỗi này đã mở thêm 520 cửa hàng trong năm nay qua đó nâng tổng số cửa hàng lên 2.290, với hơn 50% cửa hàng mở mới tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp và chi phí kho vận. Trong quý 4/2025, BHX dự kiến tiếp tục quá trình mở rộng có chọn lọc tại các tỉnh thành mới và các vùng đã có sự hiện diện.

Đáng chú ý, chuỗi siêu thị của ông Nguyễn Đức Tài đã bắt đầu tuyển dụng nhân sự để mở rộng ra thị trường miền Bắc.Tại buổi Investor Meeting quý 2, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc MWG cho biết năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi BHX chính thức tiến ra miền Bắc. Đồng thời vị lãnh đạo hé lộ tham vọng mở mới 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh mỗi năm kể từ năm sau.

Bên cạnh EraBlue, chuỗi nhà thuốc An Khang cũng ghi nhận chuyển biến tích cực với doanh thu trung bình trên cửa hàng là 540 triệu đồng/tháng, duy trì đà tăng trưởng 3 tháng liên tiếp và so với cùng kỳ, chuỗi sẽ tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh trên cửa hàng, hướng đến mục tiêu mang lại lợi nhuận cho tập đoàn.

Chuỗi AvaKids ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ, với mức doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt 1,8 tỷ đồng/tháng, tổng doanh thu trong quý 3/2025 tăng 10% so với quý trước và hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Chuỗi đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty và tiếp tục cải thiện kết quả tài chính theo từng tháng.