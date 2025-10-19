Thế Giới Di Động (MWG) triển khai mua 10 triệu cổ phiếu quỹ, giá tối đa lên đến 200.000 đồng/cp

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án mua lại cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 thông qua.

Cụ thể, tổng số lượng đăng ký mua lại tối đa là 10 triệu cổ phiếu, tương đương gần 0,7% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích mua lại là để giảm vốn điều lệ. Công ty sẽ thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá lượng mua được. Phương thức giao dịch là khớp lệnh.

Nguồn vốn thực hiện bằng nguồn vốn tự có, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm là 12.582 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá mua lại tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu, tối đa là 200.000 đồng/cổ phiếu và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, bảo đảm tuân thủ quy định. Như vậy, tổng số tiền tối đa dự kiến chi là 2.000 tỷ đồng.

Như vậy, mức giá tối đa đã tăng gấp đôi so với kế hoạch trước đó được Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh hé lộ tại tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8.

Thời gian dự kiến giao dịch trong tối đa 2 tháng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và công ty công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG đã tăng hơn 40% từ đầu năm qua đó lập đỉnh mới tại mức 84.500 đồng/cp. Vốn hóa thị trường cũng theo đó lập kỷ lục gần 125.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu đạt 113.436 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, hoàn thành 76% kế hoạch năm. Tính riêng trong quý 3, doanh thu của MWG đạt gần 40.000 tỷ, cao nhất kể từ khi hoạt động. Ước tính bình quân mỗi ngày, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài thu hơn 431 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, hai chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (TGDĐ/ĐMX) do công ty con của MWG là CTCP Thế giới Di động (MW) quản lý, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, nhờ chiến lược tăng trưởng bằng “chất”, tập trung vào dịch vụ vượt trội, trọn đời và giải pháp tài chính toàn diện.

Cụ thể, ngành hàng điện thoại và điện máy của MWG đạt doanh thu 76.500 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ, bất chấp thị trường chung phục hồi chậm và số lượng cửa hàng bình quân giảm. Kết quả khả quan của các chuỗi chủ yếu đến từ tăng trưởng doanh thu ở cửa hàng hiện hữu, nhờ chiến lược tập trung vào dịch vụ và các giải pháp tài chính toàn diện cho khách hàng.

Đối với Bách Hóa Xanh (BHX), chuỗi siêu thị thực phẩm đạt 34.400 tỷ đồng doanh thu lũy kế 9 tháng, tăng 14% so với cùng kỳ. Tuy vậy, mức tăng trưởng của chuỗi này đang trở nên thấp hơn trong các tháng gần đây. Theo MWG, nhờ tập trung tối ưu chi phí và kiểm soát hao hụt, hiệu quả kinh doanh của BHX trong quý 3/2025 tiếp tục cải thiện so với quý 2/2025.

Tính đến hết tháng 9, chuỗi này đã mở thêm 520 cửa hàng trong năm nay qua đó nâng tổng số cửa hàng lên 2.290, với hơn 50% cửa hàng mở mới tại khu vực miền Trung. Các cửa hàng mới ghi nhận tổng lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng sau khi trừ toàn bộ chi phí vận hành trực tiếp và chi phí kho vận. Trong quý 4/2025, BHX dự kiến tiếp tục quá trình mở rộng có chọn lọc tại các tỉnh thành mới và các vùng đã có sự hiện diện.

Đáng chú ý, chuỗi siêu thị của ông Nguyễn Đức Tài đã bắt đầu tuyển dụng nhân sự để mở rộng ra thị trường miền Bắc.Tại buổi Investor Meeting quý 2, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc MWG cho biết năm 2026 sẽ là cột mốc quan trọng khi BHX chính thức tiến ra miền Bắc. Đồng thời vị lãnh đạo hé lộ tham vọng mở mới 1.000 cửa hàng Bách Hóa Xanh mỗi năm kể từ năm sau.

Trong 9 tháng đầu năm, chuỗi An Khang ghi nhận doanh thu trung bình trên cửa hàng là 540 triệu đồng/tháng, duy trì đà tăng trưởng 3 tháng liên tiếp và so với cùng kỳ, chuỗi sẽ tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh trên cửa hàng, hướng đến mục tiêu mang lại lợi nhuận cho tập đoàn.

Chuỗi AvaKids ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ, với mức doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt 1,8 tỷ đồng/tháng, tổng doanh thu trong quý 3/2025 tăng 10% so với quý trước và hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Chuỗi đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty và tiếp tục cải thiện kết quả tài chính theo từng tháng.

Chuỗi EraBlue đạt tăng trưởng doanh thu hơn 70% sau 9 tháng 2025 so với cùng kỳ. Hiện tại chuỗi đang vận hành 144 cửa hàng, gần đạt mục tiêu vận hành 150 cửa hàng vào cuối năm. EraBlue đã đạt lợi nhuận ở cấp độ công ty và liên tục cải thiện chỉ số tài chính, khẳng định hiệu quả hoạt động ngày càng vững chắc.