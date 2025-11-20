Thế Giới Di Động sắp thực hiện 2 thương vụ chuyển nhượng trị giá hơn 2.100 tỷ đồng

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MCK: MWG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo định hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến điện thoại, điện máy tại Việt Nam và ở nước ngoài sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực này.

Tương tự, nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến dược phẩm cũng sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực này.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Thế Giới Di Động cũng thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ gần 10 triệu cổ phần mà công ty đang sở hữu tại CTCP Thợ Điện Máy Xanh cho bên nhận chuyển nhượng là CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh với giá chuyển nhượng gần 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Điện Máy Xanh sẽ chuyển nhượng 100% cổ phần đang sở hữu tại CTCP Dược phẩm An Khang Pharma cho Công ty TNHH MTV Thương mại Thiện Tâm- công ty con do Thế Giới Di Động sở hữu 100% vốn điều lệ.

Cụ thể, tổng số cổ phần chuyển nhượng là gần 201,3 triệu cổ phần thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá chuyển nhượng gần 2.013 tỷ đồng.

Các giao dịch chuyển nhượng nêu trên dự kiến được thực hiện trước ngày 31/12/2025 và sau khi có đầy đủ chấp thuận của cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thế Giới Di Động cũng đã công bố Nghị quyết về thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con của công ty theo hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh, trong đó mảng bán lẻ dược phẩm (An Khang) và mảng bán lẻ sản phẩm mẹ & bé (AVAkids) sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi các công ty con riêng biệt được thành lập mới.

Mục tiêu của việc tái cấu trúc là nhằm đảm bảo mỗi mảng kinh doanh có chiến lược phát triển độc lập, chuyên sâu và linh hoạt hơn, phù hợp với định hướng tăng trưởng bền vững của công ty trong trung và dài hạn.

Cụ thể, Thế Giới Di Động quyết định thành lập các công ty con gồm Công ty TNHH Đầu tư Thiện Tâm có vốn điều lệ 2.200 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư An Nhi có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Cả hai doanh nghiệp nêu trên đều do ông Đoàn Hiểu Em nắm vị trí Chủ tịch công ty và trụ sở chính đặt tại 128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TP.HCM.



