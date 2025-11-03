Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thế giới khát đất hiếm, doanh nghiệp ôm mỏ lớn nhất Việt Nam báo lỗ hàng tỷ đồng

03-11-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Lavreco hiện đang quản lý mỏ khoáng sản đất hiếm lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm này là mỏ Đông Pao.

Theo báo cáo giải trình biến động kết quả SXKD quý 3 năm 2025 của Tổng Công ty Khoáng sản (Vimico - MCK: KSV), lũy kế 9 tháng năm 2025 có 2 công ty con của doanh nghiệp báo lỗ.

Trong đó, ﻿ CTCP Đất hiếm Lai Châu (LAVRECO) lỗ 3,2 tỷ đồng trong quý 3 và lỗ 7,7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, chủ yếu do công ty đang trong giai đoạn đầu tư, phát sinh tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.﻿

Hồi tháng 9, thông tin từ Thuế tỉnh Lai Châu cho biết đã ban hành Thông báo số 90/TB-LCH ngày 21/8/2025﻿. Theo văn bản này, đứng đầu danh sách nợ thuế là là Công ty CP Đất hiếm Lai Châu - VIMICO, mã số thuế 6200010849, địa chỉ: Bản Thác Cạn, xã Bình Lư, Lai Châu, có số tiền thuế nợ hơn 137 tỷ đồng.

Đất hiếm Lai Châu đã bị Cơ quan Thuế tỉnh Lai Châu cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.﻿

CTCP Đất hiếm Lai Châu được thành lập vào 2008 với sự tham gia của 6 cổ đông, vốn điều lệ 350 tỷ đồng. Trong đó, đơn vị thành viên Tập đoàn công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) - Tổng công ty Khoáng sản – TKV (HNX: KSV) nắm quyền chi phối với tỷ lệ sở hữu 55% vốn.

Lavreco hiện đang quản lý mỏ khoáng sản đất hiếm lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm này là mỏ Đông Pao (Tam Đường, Lai Châu). Mỏ có diện tích hơn 11km2, trữ lượng trên 5 triệu tấn oxit và thân quặng chính là F3 và F7, một loại quặng quý hiếm rất cần trong chế tạo công nghệ điện tử. Trữ lượng được cấp phép là đất hiếm (TR2O3) khoảng 1,1 triệu tấn, Barit (BaSO4) khoảng 4,2 triệu tấn và Fluorit (CaF2) khoảng 6 triệu tấn.

Mỏ đất hiếm Đông Pao đã được cấp phép nhưng chưa đủ điều kiện để khai thác do khó khăn về thị trường, công nghệ chế biến, thu xếp vốn và một số vướng mắc khác nên Dự án đang được điều chỉnh và tìm kiếm đối tác.

Công ty đang báo cáo các cấp thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn và đang tích cực làm việc với các cơ quan chức năng, đối tác đầu tư để triển khai thực hiện dự án, thực hiện điều chỉnh dự án, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện một số công tác chuẩn bị đầu tư khác.

Đất hiếm là một trong những loại khoáng sản quý hiếm, được sử dụng nhiều trong các ngành công nghệ cao như công nghệ thực phẩm, y tế, gốm sứ, máy tính, màn hình tivi màu, ô tô thân thiện với môi trường, nam châm, pin…﻿

Các quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh đầu tư và sản xuất để nắm giữ thị phần loại khoáng sản của kỷ nguyên công nghệ này.

Về phía công ty mẹ là Vimico, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 594 tỷ đồng, tăng vọt 148% so với cùng kỳ năm 2024. LNST 9 tháng đã tăng 74%, đạt 1.368 tỷ đồng. Kết quả này là nhờ giá vàng, bạc tăng mạnh.﻿

Phụng Tiên

