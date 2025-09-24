The Global City: Điểm hẹn của an cư và đầu tư giữa siêu đô thị TP.HCM

The Global City đang khẳng định vị thế khu đô thị phức hợp biểu tượng quốc tế tại trung tâm của TPHCM với đa dạng dự án bất động sản, đáp ứng đa dạng "khẩu vị" của nhà đầu tư và nhu cầu an cư thế hệ mới. Tại đây, mỗi phân khu vừa đóng góp một phần giá trị cho phong cách sống thành thị tổng thể, vừa được thiết kế riêng cho những chủ nhân am hiểu giá trị và biết chọn đúng nơi để định vị bản thân.

Nhà phố SOHO - đa công năng chuẩn quốc tế

Là khu nhà phố đa công năng nằm ngay mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp, SOHO đã hiện hữu, bàn giao cho cư dân và được xem như trung tâm ẩm thực, giải trí của The Global City. Đặc biệt, vào tháng 3/2025, SOHO đã chính thức được niêm yết trên mạng lưới bất động sản hạng sang toàn cầu CIRE nhờ vào hàng loạt các "điểm cộng" như: tiềm năng thị trường, vị trí, uy tín của các thương hiệu liên kết phát triển sản phẩm, thiết kế và chất lượng, tiện ích, dịch vụ và tính độc quyền. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đầu tư chỉn chu của Masterise Homes vào từng chi tiết, kiến tạo nên một chuẩn sống đẳng cấp quốc tế ngay giữa lòng đô thị hiện đại.

Nhà phố SOHO vừa là không gian an cư vừa là mặt bằng kinh doanh và cho thuê lý tưởng giữa lòng đô thị hiện đại

Với kiến trúc 5 tầng linh hoạt, mỗi căn nhà phố SOHO được thiết kế để tối ưu công năng: vừa là không gian an cư hiện đại, vừa là mặt bằng kinh doanh và cho thuê lý tưởng. Sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, SOHO là lựa chọn lý tưởng cho các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư cá nhân đang tìm kiếm bất động sản có khả năng tạo dòng tiền ngay và gia tăng giá trị lâu dài. Trong dài hạn, tiềm năng tăng trưởng của SOHO càng trở nên rõ nét khi tất cả tiện ích từ The Global City chính thức vận hành.

Masteri Grand View - Định hình phong cách sống thời thượng tại giao điểm đa sắc màu

Ngay từ quy hoạch tổng thể, Masteri Grand View đã được xác định là một trong những mảnh ghép trọng điểm mở đầu cho phân khúc cao tầng cao cấp của The Global City. Tọa lạc tại vị trí giao điểm giữa mặt tiền đường Đỗ Xuân Hợp và đường Liên Phường, như một "cửa ngõ" của The Global City, Masteri Grand View sở hữu lợi thế di chuyển đa chiều từ nội khu đến các khu vực lân cận.

Masteri Grand View sở hữu vị trí "cửa ngõ" The Global City khi toạ lạc tại hai mặt đường Liên Phường và Đỗ Xuân Hợp

Với hai tòa tháp Spark và Glow, Masteri Grand View mở ra không gian sống thời thượng, tiện nghi dành cho cộng đồng cư dân ưu tú. Thiết kế hai tòa tháp chú trọng đến yếu tố tối ưu không gian và tầm nhìn: mật độ chỉ 8 căn hộ mỗi sàn, mỗi căn đều sở hữu góc nhìn thoáng với diện tích đón sáng lớn, bảo đảm trải nghiệm riêng tư và thông thoáng hiếm thấy ở phân khúc căn hộ cao tầng.

Cùng với hệ tiện ích sẵn có từ The Global City, Masteri Grand View đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư của nhóm khách hàng thành đạt đang tìm kiếm không gian sống thời thượng, hạ tầng đồng bộ và khả năng kết nối linh hoạt với các khu vực trong thành phố.

Chất sống tinh anh giữa tâm điểm phồn hoa tại Lumière Midtown

Nếu Masteri Grand View là điểm bắt đầu cho hành trình sống đẳng cấp tại The Global City, thì phân khu cao tầng hạng sang Lumière Midtown chính là điểm thăng hoa của trải nghiệm chất sống tinh anh. Nằm ở vị trí trung tâm khu đô thị, ngay mặt tiền Liên Phường, sở hữu lợi thế di chuyển đa chiều, từ An Khánh (Thảo Điền cũ) hay phường Sài Gòn (quận 1 cũ) đến dự án chỉ trong 5-10 phút.

Lumière Midtown tại trung tâm The Global City, tiện ích đa dạng bao quanh và tầm view thoáng đãng

Lumière Midtown là sự kết hợp đầy cảm hứng giữa phong cách New York hiện đại và không gian sống cân bằng, tái tạo cùng thiên nhiên. Điểm nhấn nổi bật của dự án chính là hệ tiện ích đặc quyền nội khu với 34 tiện ích trong nhà và ngoài trời theo chuẩn resort, đồng thời thừa hưởng hệ tiện ích 360 độ của The Global City như trung tâm thương mại 123.000m² ngay đối diện, kế cận kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, trường học quốc tế, bệnh viện, công viên… Tất cả những giá trị này không chỉ kiến tạo Lumière Midtown thành nơi an cư lý tưởng cho những cư dân tinh anh đề cao chất lượng sống, mà còn khẳng định dự án là một tài sản đầu tư giàu tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn.

SOLA – Bán đảo villa biệt lập ba mặt sông ngay tâm điểm thành phố

Nếu các phân khu khác tại The Global City mang âm hưởng sôi động của một đô thị hiện đại, thì SOLA là nhịp thở sâu, nơi cư dân tìm thấy sự tĩnh tại giữa khu đô thị hiện đại. Là phân khu biệt lập đầu tiên tại The Global City, SOLA hiện diện như một "bán đảo" khi nằm trên quỹ đất sở hữu ba mặt sông tự nhiên hiếm có giữa trung tâm. Không phô trương hay ồn ào, SOLA khẳng định vị thế bằng sự riêng tư, kết hợp cùng không gian và hệ tiện ích được "may đo" dành riêng cho cộng đồng tinh tuyển thành đạt, văn minh. Tại SOLA, gia chủ không chỉ khẳng định vị thế cá nhân mà còn sống giữa một bản giao hưởng của thiên nhiên.

Bán đảo villa compound dành riêng cho cộng đồng tinh tuyển

Ngay trong nội khu biệt lập hoàn toàn, chủ nhân SOLA sẽ được tận hưởng đặc quyền sống giữa hệ công viên chủ đề độc bản – nơi đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của các thế hệ thành viên trong gia đình, từ trẻ em đến người lớn tuổi. Trải đều trong các công viên nội khu là các tiện ích được "may đo" cho từng nhu cầu cá nhân, từ clubhouse riêng tư, khu vực dining lounge sang trọng, cùng hệ thống an ninh nhiều lớp… Những yếu tố này tạo nên một không gian sống riêng tư tĩnh tại, nhưng vẫn kết nối, thừa hưởng trọn vẹn hệ tiện ích và hạ tầng kết nối liền mạch của The Global City, tất cả tạo nên một không gian sống trong "tĩnh" có "động" giữa vùng lõi trung tâm TP.HCM.

The Global City – Khu đô thị biểu tượng, điểm đến an cư và đầu tư dành cho cộng đồng tinh anh

Có thể nói, từng dự án bất động sản tại The Global City đều sở hữu vị trí chiến lược trong tổng thể quy hoạch bài bản, dễ dàng tiếp cận hệ tiện ích hiện hữu và có tiềm năng đón đầu làn sóng tăng trưởng mạnh mẽ khi hạ tầng khu vực được hoàn thiện đồng bộ.

Được thiết kế độc bản bởi Foster+Partners và phát triển bởi Masterise Homes trên quỹ đất hiếm hoi rộng tới 117,4 ha, ngay tại trung tâm siêu đô thị TP.HCM sau sáp nhập, The Global City là một trong những khu đô thị biểu tượng của phong cách sống thành thị quốc tế và điểm đến đầu tư của giới tinh anh với tầm nhìn dài hạn. The Global City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn phục vụ đa dạng khẩu vị đầu tư, thể hiện qua danh mục sản phẩm phong phú như nhà phố thương mại SOHO, phân khu cao tầng Masteri Grand View, Lumière Midtown, và sắp tới là phân khu bán đảo villa compound SOLA.

Với sự thành công của những dự án đã ra mắt, hệ tiện ích chuẩn quốc tế hiện hữu cùng những dự án tiềm năng trong tương lai, The Global City đã và đang định vị nơi đây không chỉ là nơi an cư với phong cách sống thành thị quốc tế khác biệt, mà còn mang đến cơ hội đầu tư, tích sản cho những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Tìm hiểu thêm về The Global City tại đây: https://masterisehomes.com/the-global-city