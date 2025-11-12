The Grand Harbor – Shophouse “sáng giá” giữa nội đô Hải Phòng

Bất động sản "sáng giá" giữa thành phố Cảng

Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển cường thịnh. Mức tăng trưởng GRDP đạt mục tiêu trên 12%, tiếp nối chuỗi tăng trưởng hai con số liên tiếp trong nhiều năm qua, cùng dòng vốn FDI vượt mốc 30 tỷ USD, thành phố Cảng đang trở thành "thủ phủ công nghiệp mới" của miền Bắc. Hàng loạt tập đoàn đa quốc gia như LG, Pegatron, Fuji Xerox, Bridgestone, VinFast… chọn Hải Phòng là điểm đến mở rộng sản xuất – logistics – thương mại, dẫn dắt dòng vốn FDI tiếp tục đổ về.

Trong bức tranh ấy, phân khu The Grand Harbor nằm trong dự án Harbor Residence xuất hiện như một biểu tượng đầu tư mới giữa trung tâm phường Ngô Quyền – nơi mỗi mét vuông không chỉ là nơi an cư mà còn là kênh kinh doanh sầm uất sinh lời dài hạn, đồng thời là kênh tích sản an toàn, khi giá trị bất động sản nội đô ngày càng gia tăng theo thời gian.

Nếu Hải Phòng là thành phố Cảng năng động bậc nhất miền Bắc, thì Ngô Quyền chính là trung tâm kinh tế, văn hóa của Hải Phòng. Giữa trung tâm ấy, The Grand Harbor được định vị là siêu phẩm "phố trong lòng phố": sôi động, đắt giá và không ngừng sinh lợi. Từ lâu, các tuyến phố như Lê Lai, Lê Thánh Tông, Cầu Đất, Đinh Tiên Hoàng… đã là biểu tượng cho nhịp sống năng động của người dân thành phố Cảng. Đây cũng là nơi tập trung các cơ quan hành chính, trường học quốc tế, khách sạn, nhà hàng và trung tâm thương mại lớn nhất Hải Phòng.

Với vị trí kết nối hoàn hảo – chỉ 5km đến sân bay quốc tế Cát Bi, vài phút di chuyển đến cảng biển, ga tàu và các cây cầu trọng điểm – Ngô Quyền trở thành điểm giao thương sầm uất. Theo quy hoạch đến năm 2040, khu vực này được định hướng phát triển là khu vực nội đô lịch sử, đóng vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của thành phố; là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch vùng duyên hải Bắc Bộ.

Tọa lạc tại 142 Lê Lai, phường Ngô Quyền – "trái tim phồn hoa" của Hải Phòng, The Grand Harbor sở hữu quỹ đất hữu hạn giữa trung tâm đô thị sầm uất, khẳng định giá trị đẳng cấp và tầm nhìn khác biệt. Sở hữu vị thế chiến lược – thiết kế đa công năng – pháp lý lâu dài, dự án nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của dòng shophouse cao cấp tại phố Cảng.

Điểm nhấn của dự án là dãy shophouse 7 tầng với thiết kế linh hoạt: tầng 1–2 thuận lợi cho kinh doanh, showroom, dịch vụ; các tầng trên thích hợp làm văn phòng, căn hộ cho thuê hoặc không gian an cư tiện nghi. The Grand Harbor không chỉ là nơi ở và làm việc, mà còn là tích sản truyền đời, mang lại dòng lợi nhuận bền vững theo thời gian.

Giữa bối cảnh quỹ đất nội đô khan hiếm, nhu cầu đầu tư và sở hữu bất động sản trung tâm ngày càng lớn, mỗi mét vuông tại The Grand Harbor đều mang giá trị "kim cương". Trong khi đó, khu vực Ngô Quyền được cho là vẫn còn dư địa tăng giá mạnh nhờ vị trí chiến lược, tiềm năng khai thác vượt trội và lợi thế pháp lý hiếm có. Và The Grand Harbor sẽ là bất động sản "sáng giá" tại tâm điểm Hải Phòng.

3 trụ cột tạo nên lợi thế cạnh tranh: "Kết nối – Tiện ích – Cộng đồng"

Phân khu Shophouse The Grand Harbor là "đòn bẩy kinh doanh" theo thời gian (Ảnh Thái - Holding).

The Grand Harbor nằm ngay khu lõi nội đô Hải Phòng, chỉ vài phút đến sân bay quốc tế Cát Bi, ga Hải Phòng, các cảng lớn như Lạch Huyện, Chùa Vẽ – đồng thời có các tuyến giao thông huyết mạch và dự án hạ tầng trọng điểm ngay cửa ngõ. Sự kết nối nhanh – đa hướng giúp mỗi căn shophouse dễ dàng đón dòng khách thương mại, dịch vụ và du lịch, nâng biên lợi nhuận và khả năng khai thác.

Không chỉ nằm trong khuôn viên dự án với công viên xanh mát, khu vui chơi – giải trí, siêu thị mini và an ninh 24/7, The Grand Harbor còn kế cận các trung tâm mua sắm lớn: Vincom, AEON Mall, Top Market; các cơ quan hành chính; trường đại học, bệnh viện quốc tế. Cộng đồng dân cư đông đúc ngay trong nội khu nhà ở xã hội liền kề cung cấp nguồn khách hàng tiềm năng dồi dào, tạo nền tảng ổn định cho kinh doanh.

Nằm giữa trung tâm sầm uất, The Grand Harbor vẫn sở hữu đầy đủ tiện ích hiện đại (Ảnh Thai – Holding).

Shophouse tại trung tâm Ngô Quyền đang chiếm ưu thế nhờ quỹ hàng giới hạn, sản phẩm sở hữu lâu dài, và khả năng khai thác linh hoạt: vừa ở, vừa kinh doanh, vừa cho thuê – tạo ra nhiều kênh lợi nhuận song hành. The Grand Harbor với thiết kế 7 tầng và vị trí chiến lược tăng khả năng sinh lời cao – đồng thời giá trị bất động sản được gia tăng theo tiến độ đô thị, hạ tầng và thương mại dịch vụ của khu vực.

The Grand Harbor không chỉ sở hữu vị trí chiến lược mà còn là điểm đến của dòng tiền thông minh, tạo nên lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong phân khúc bất động sản thương mại. Nơi đây, nhịp sống sôi động, mật độ dân cư đông đúc, liền kề 10 tòa nhà ở xã hội, trong đó tổng cư dân toàn khu lên tới 12.800 người, kéo theo sự bùng nổ về tiêu dùng, mua sắm. Chính vì vậy tất yếu gia tăng mạnh nhu cầu mở cửa hàng, văn phòng, dịch vụ và kinh doanh thương mại, khiến từng mét vuông đất tại đây trở thành "điểm rơi lợi nhuận" siêu hấp dẫn giới đầu tư.

Chính vì thế, đây không chỉ là lựa chọn bất động sản, mà là cơ hội đầu tư chiến lược dành cho những nhà đầu tư tinh anh mong muốn tích sản và sinh lời dài hạn.

Giữa lòng thành phố Cảng đang cất cánh mạnh mẽ, The Grand Harbor là biểu tượng mới của phong cách sống – đầu tư – kinh doanh hiện đại. Mỗi căn shophouse là một tài sản đắt giá, là câu chuyện sinh lời, là di sản truyền đời. Khi vị thế thị trường, hạ tầng và nhu cầu thương mại cùng hội tụ – cũng chính là lúc nhà đầu tư tiên phong nắm bắt hướng đi chiến lược.

