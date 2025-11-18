Thế hệ nhà đầu tư mới – sống, làm việc, đầu tư tại một điểm đến

Thế hệ đầu tư tự thân thời đại mới

New Money đang trở thành thuật ngữ phổ biến gần đây khi nói về những người trẻ, giàu có tự thân. Thế hệ này cũng nổi lên như một biểu tượng của lối sống hiện đại và tinh thần làm chủ. Họ bước ra từ thời kỳ bùng nổ công nghệ, sở hữu tư duy cởi mở, năng động và cũng là những nhà đầu tư nhạy bén.

Đặc biệt, khi tham gia vào thị trường bất động sản, nhóm nhà đầu tư này thường không chạy theo khái niệm "an cư để lạc nghiệp" truyền thống. Thay vào đó, họ coi bất động sản không chỉ là nơi ở, mà còn là công cụ để xây dựng tự do cá nhân cả về tài chính cũng như lối sống. Họ tìm kiếm một không gian sống trọn vẹn cho gia đình, đồng thời cũng có thể khai thác giá trị từ đó nhờ khởi nghiệp, kinh doanh hay tạo ra dòng tiền bền vững.

Sự dịch chuyển trong tư duy phản ánh nhu cầu của một lớp nhà đầu tư trẻ, từ đó kéo theo sự dịch chuyển về chỗ ở, nơi làm việc đồng thời kéo theo sự chuyển hướng của dòng tiền. Với tâm thế cởi mở, quốc tế hoá, họ không ngại dịch chuyển khỏi trung tâm cũ chật chội để đón đầu xu hướng sống, làm việc, tận hưởng tại thành phố phía Đông – vùng đất đang trỗi dậy mạnh mẽ cùng hạ tầng hiện đại và tốc độ phát triển ấn tượng

Trong bức tranh ấy, Ocean City nổi lên như "thủ phủ" mới của thế hệ New Money. Thành phố này là một hệ sinh thái sống đúng nghĩa, thu hút những người trẻ thành đạt, chủ doanh nghiệp, chuyên gia tài chính…Họ hội tụ tại đây bởi những giá trị tương đồng về phong cách sống năng động, cởi mở, giá trị kết nối cùng đẳng cấp, tương hỗ nhau kiến tạo cộng đồng thịnh vượng và bền vững.

Tại đây, cộng đồng OceanCityzen đã hình thành và dần định hình một chuẩn mực sống mới với các yếu tố làm việc hiệu quả, sống tiện nghi và đầu tư thông minh. Tại trung tâm của đại đô thị, Nhà phố Đại lộ Bốn Mùa với vị trí "vàng" đang biến tư duy sống hợp nhất của thế hệ New Money trở thành hiện thực.

Đại lộ Bốn Mùa - Tài sản vững chắc cho thế hệ New Money

Nếu Ocean City là biểu tượng cho phong cách sống toàn năng của thế hệ trẻ, thì Nhà phố Đại lộ Bốn Mùa chính là "điểm chạm" hiện thực hóa triết lý sống ấy. Nằm tại trục đường huyết mạch 51m sầm uất bậc nhất Ocean City, Đại lộ Bốn Mùa hội tụ các hoạt động tài chính, thương mại quan trọng của đại đô thị, mang đến một "one-stop lifestyle" hoàn hảo dành riêng cho thế hệ New Money.

Nhà phố Đại lộ Bốn Mùa nổi bật tại trung tâm Ocean City với 2 mặt tiền, 2 vỉa hè.

Điểm mạnh lớn nhất của Nhà phố Đại lộ Bốn mùa chính là thiết kế 5 tầng với hai mặt tiền thoáng rộng hiếm có, cho phép chủ nhân tùy biến không gian sống theo nhịp riêng, với công năng riêng biệt hoàn toàn. Tầng một có thể tận dụng cho thuê kinh doanh, tầng hai làm việc hoặc làm văn phòng, còn các tầng trên là không gian nghỉ ngơi của gia đình.

Họ có thể khởi đầu buổi sáng bằng công việc tại văn phòng nhỏ ngay trong căn nhà, đón đối tác tại văn phòng ngay tầng trệt, cùng con đi học ở Vinschool hay thư giãn tại Vincom Mega Mall, Grand World ngay gần nhà. Không kẹt xe, không mất thời gian di chuyển, toàn bộ thời gian của chủ sở hữu được dùng để sáng tạo, kết nối và tận hưởng.

Nhờ những thế mạnh nói trên, mỗi sản phẩm tại đây được xem là một "business hub" cá nhân, nơi dòng tiền tự vận hành từng ngày thông qua hoạt động cho thuê hoặc tự kinh doanh. Quy mô đại đô thị đang dần chạm đến mốc 200.000 người trong tương lai không xa. Cùng với đó là hàng triệu khách du lịch mỗi năm đổ về Ocean City, để tận hưởng các trải nghiệm giải trí hay concert âm nhạc hoành tráng, gần đây nhất như G-Dragon 2025 World Tour, Anh trai vượt ngàn chông gai, 8Wonder…

Ocean City đang là điểm đến sôi động của các sự kiện văn hoá, giải trí, nghỉ dưỡng bậc nhất miền Bắc.

Bên cạnh công năng linh hoạt, điều khiến cho nhà đầu tư khu vực này đặc biệt tin tưởng bởi khả năng gia tăng giá trị được bảo chứng bởi tính cạnh tranh cao, an toàn về pháp lý, không rủi ro tiến độ khi đã hoàn thành xây dựng, được vận hành bởi thương hiệu uy tín Vinhomes.

Sản phẩm thật, đáp ứng cho nhu cầu thực, Nhà phố Đại lộ Bốn Mùa không chỉ mang lại hiệu suất sinh lời lớn trong đầu tư, kinh doanh mà tài sản chắc chắn tăng trưởng bền vững song hành với tiến độ hoàn thiện đại đô thị và hạ tầng khu Đông.

