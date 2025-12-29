The Link City góp phần thay đổi diện mạo đô thị Dầu Giây

Khoảng trống tiện ích giữa trung tâm đô thị

Theo quy hoạch, Dầu Giây hiện có dân số hơn 70.000 người, với hệ thống chợ truyền thống và hàng nghìn cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thường nhật. Tuy nhiên, tại khu vực trung tâm, các không gian thương mại, giải trí, thể dục thể thao quy mô lớn vẫn còn chưa xuất hiện.

Để tiếp cận các tiện ích như trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim hay khu vui chơi hiện đại, cư dân phải di chuyển đến các đô thị phát triển hơn như Biên Hòa, Long Khánh, Trảng Bom với thời gian trung bình mất khoảng 25-40 phút. Trong khi đó, dù là đô thị quan trọng của Đồng Nai, việc thiếu vắng những tiện ích hiện đại cũng khiến Dầu Giây giảm đi ít nhiều sức hấp dẫn trong việc thu hút doanh nghiệp và cư dân đến sinh sống.

Khoảng trống tiện ích này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân, mà còn đặt ra cho các nhà quy hoạch đô thị và các doanh nghiệp yêu cầu rõ ràng về một "điểm đến" có thể đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống. Chính từ đề bài này, The Link City đã được Kim Oanh Land – đơn vị triển dự án - định vị như một lời giải cụ thể, khi không chỉ phát triển nhà ở mà hướng đến hình thành một không gian sống gắn liền với tiện ích và nhịp sinh hoạt đô thị, phù hợp với quy mô dân cư và đặc thù phát triển của Dầu Giây.

Nền tảng cho bức tranh đô thị tương lai

Một trong những điểm nhấn của The Link City là việc chủ đầu tư dành 2,6ha quỹ đất đẹp nhất để phát triển tổ hợp trung tâm thương mại. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm đô thị ngày càng khan hiếm, lựa chọn này cho thấy dự án đã được ưu tiên kiến tạo như "hạt nhân" đóng góp cốt lõi vào việc đô thị hóa và thu hút cư dân đến sinh sống.

Trung tâm thương mại không được đặt tách rời, mà gắn kết với hệ thống công viên, quảng trường, tổ hợp thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo nên một chuỗi tiện ích liền mạch vô cùng hấp dẫn cho The Link City. Ra bên ngoài, chỉ trong vài phút di chuyển, dự án còn hưởng lợi từ những tiện ích đang hoạt động như Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, hệ thống trường liên cấp, chợ đầu mối, bệnh viện đa khoa, trung tâm giao dịch nông sản – thực phẩm, chợ đầu mối, trung tâm văn hóa – thể thao, quảng trường công viên trung tâm…tạo nên một hệ thống tiện ích trọn vẹn, có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mọi cư dân.

Trung tâm thương mại 2,6ha tại The Link City được bố trí trong tổng thể quy hoạch tiện ích, góp phần hoàn thiện cấu trúc đô thị Dầu Giây.

The Link City bừng sáng trong dịp Giáng sinh với cây thông cao 22 mét được trang trí bởi 15.000 bóng đèn LED.

Trên thực tế, thời điểm này The Link City đã từng bước đưa vào vận hành nhiều tiện ích hiện hữu, cho phép cư dân và khách tham quan trực tiếp trải nghiệm nhịp sống hiện đại đang hình thành. Buổi sáng là các không gian tập luyện với tổ hợp thể thao ngoài trời, sân chơi trẻ em, công viên nội khu cùng mảng xanh trong lành. Buổi chiều có thể tham gia khu sinh hoạt cộng đồng, sân cỏ đa năng, sân pickleball. Khi đêm xuống, cư dân có thể trải nghiệm những tuyến phố dạo bộ, khu check-in và hồ cảnh quan sinh động.

Đáng nói, từ hệ tiện ích đã vận hành đến các hạng mục dự kiến triển khai theo lộ trình, The Link City từng bước phác họa một bức tranh đô thị có tổ chức, nơi nhu cầu sống, sinh hoạt và kết nối cộng đồng được đáp ứng một cách cân bằng.

Không gian hồ bơi chuẩn mực tại The Link City.

Bằng việc hiện thức hóa các không gian tiện ích còn thiếu và tổ chức nhịp sinh hoạt đô thị phù hợp với quy mô dân cư hiện hữu, The Link City hướng đến việc cải thiện đời sống thường nhật của người dân theo một cách bền vững. Trên nền tảng đó, dự đang khởi tạo nên nhịp sống mới tại trung tâm Dầu Giây – nơi các hoạt động sinh hoạt, kết nối cộng đồng và tiện ích đô thị được phát triển hài hòa, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị địa phương.

