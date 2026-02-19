Thế lực nắm hơn 15.000 tấn bạc liên tục bán ra ở thời điểm nhạy cảm

Theo dữ liệu cập nhật từ muavangbac.vn, iShare Silver Trust (SLV) do BlackRock quản lý tiếp tục bán ra 440 triệu USD (khoảng 180 tấn bạc) trong ngày 18/2. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp quỹ bạc lớn nhất thế giới bán ra, với tổng khối lượng lên đến hơn 600 tấn. Tính đến ngày 18/2, SLV còn nắm 15.600 tấn bạc, tương ứng quy mô khoảng 37,9 tỷ USD.

Động thái của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc đang tìm kiếm điểm cân bằng sau cú rơi lịch sử hồi đầu tháng 2 và hiện đang dao động trong vùng 70-80 USD/oz. Đây là vùng giá tương đương hồi đầu năm 2026. So với mức đỉnh từng chạm đến trên 120 USD/oz, giá bạc hiện thấp hơn khoảng 30-40%.

Bạc hiện đang ở trong giai đoạn giao dịch nhạy cảm. Thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Tổng thống vào ngày thứ Hai, trong khi Việt Nam, Trung Quốc và một số nước châu Á khác đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Việc một số thị trường chủ chốt nghỉ lễ khiến khối lượng giao dịch trên thị trường kim loại quý quốc tế giảm xuống mức thấp.

Giới đầu tư kim loại quý nói chung và bạc nói riêng đang “nín thở” chờ đợi những dữ liệu kinh tế Mỹ và cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tâm điểm chú ý của thị trường hiện dồn vào biên bản cuộc họp FOMC – tài liệu có thể hé lộ định hướng chính sách tiền tệ của Fed trong các tháng tới.

Tại cuộc họp tháng 1, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất, song nhà đầu tư vẫn kỳ vọng cơ quan này có thể bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ thường tạo lực đẩy cho nhóm hàng hóa, trong đó có kim loại quý, do lãi suất thấp giúp giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng và bạc, đồng thời kích thích nhu cầu đầu tư.

Tuần trước, giới đầu tư tập trung theo dõi báo cáo việc làm phi nông nghiệp và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ. Dù các số liệu này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và đồng USD suy yếu, giá bạc vẫn không thể bật tăng. Ở chiều ngược lại, CPI tổng thể thấp hơn dự kiến, nhưng lạm phát lõi vẫn duy trì áp lực.

Sự trái chiều này khiến triển vọng chính sách của Fed thêm phần khó đoán định. Điều đó đủ để kìm hãm đà tăng của bạc, nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra một làn sóng bán tháo rõ rệt. Trong bối cảnh thiếu vắng động lực rõ ràng, Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk của FX Empire cho biết, bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ rộng.

Theo James Hyerczyk, PCE mới là yếu tố có thể tạo bước ngoặt cho thị trường bạc. Nếu chỉ số này vượt kỳ vọng, khả năng cao bạc sẽ đối mặt thêm một đợt bán ra. Thị trường hiện khá “mong manh” sau giai đoạn đầu cơ quá mức, trong khi nhiều nhà đầu cơ vẫn đang chịu thua lỗ. “Quyết định chính sách sắp tới của Fed và dữ liệu lạm phát sẽ là chìa khóa định hướng xu hướng tiếp theo của kim loại quý này”, chuyên gia nhận định.