The Maris Vũng Tàu đón đầu xu hướng du lịch all-in-one mùa hè 2025

Du lịch biển tiếp tục chiếm ưu thế với 61% lượt tìm kiếm, trong đó Vũng Tàu giữ vững vị trí trong top 10 điểm đến nội địa được ưa chuộng nhất. Nổi bật giữa xu hướng du lịch hè 2025, The Maris Vũng Tàu không chỉ mang đến không gian lý tưởng mà còn khẳng định vị thế tiên phong chuẩn sống All-in-One tại thành phố biển sôi động.

Chuỗi hoạt động mùa hè thu hút du khách

Mùa hè 2025, The Maris Vũng Tàu trở thành tâm điểm với chuỗi sự kiện Maris Amazing Summer. Khởi động sự kiện là Lễ hội té nước và Đêm nhạc hoành tráng diễn ra vào ngày 31/5 vừa qua, quy tụ ngôi sao ca sĩ Đan Trường và Sỹ Luân cùng ban nhạc. Xuyên suốt mùa hè, du khách sẽ hòa mình vào loạt hoạt động giải trí đa dạng: đua xe GoKart, thả diều khổng lồ, lướt Jetski, xe đạp nước hay phao chuối trên biển. Đặc biệt, chương trình hướng nghiệp "Trải nghiệm mùa hè đẳng cấp 5 sao" kết hợp học – chơi – khám phá được đánh giá là điểm nhấn thu hút nhiều gia đình.

Chất lượng thi công vượt trội - Bàn giao hoàn thiện nội thất nghỉ dưỡng

Không chỉ ghi dấu ấn với các sự kiện vui chơi giải trí, The Maris Vũng Tàu còn khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản nhờ chiến lược phát triển bền vững và cam kết mạnh mẽ từ chủ đầu tư TDG Group. Tháng 5 vừa qua, tòa tháp Polaris đã hoàn tất đóng nắp hầm, đánh dấu cột mốc vượt tiến độ thi công và dự kiến cất nóc cuối năm 2025. Song song, tháp Alaric đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng đến bàn giao vào quý I/2026. Tiến độ ổn định, pháp lý minh bạch cùng hệ thống tiện ích ngày càng hoàn thiện giúp The Maris Vũng Tàu ghi dấu ấn nổi bật với khách hàng và nhà đầu tư.

Chủ đầu tư TDG Group kiên định theo đuổi chiến lược "phát triển thực – giá trị thực", đặt 3 yếu tố cốt lõi gồm Chất lượng, Tiến độ và An toàn làm nền tảng triển khai dự án. Một trong những điểm khác biệt tại The Maris là toàn bộ dự án được xây dựng theo cấu trúc bậc thang, nằm trên cốt nền cao, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Cụ thể, tháp Alaric được xây dựng ở độ cao gần 8 mét và tháp Polaris đạt gần 10 mét so với mực nước biển – một lợi thế hiếm có giúp toàn bộ căn hộ tại đây sở hữu tầm nhìn trực diện ra biển và bao quát trục đường 3/2 thoáng đãng. Với độ cao này, mỗi căn hộ đều mang đến trải nghiệm sống như đang ở trên ngọn đồi cao, mở rộng tầm nhìn ra đại dương rộng lớn, đồng thời đảm bảo không gian sống luôn thông thoáng, riêng tư và bền vững theo thời gian. Về kết cấu kỹ thuật, dự án được đầu tư chỉn chu với hệ móng vững chắc cùng vật liệu chất lượng cao. Hệ cửa kính sử dụng nhôm Nhật Bản sơn tĩnh điện, có khả năng chống ăn mòn muối biển cao, phù hợp với khí hậu biển, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ cho toàn bộ công trình.

Căn hộ biển Polaris ghi dấu ấn với chính sách bàn giao hoàn thiện nội thất chuẩn nghỉ dưỡng, mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp ngay khi nhận nhà. Không gian căn hộ được hoàn thiện với hệ vật liệu cao cấp: sàn Porcelain, trần Vĩnh Tường, sơn Jotun, đèn Philips, thiết bị bếp Brandt, tủ bếp An Cường, kính Viglacera và thiết bị vệ sinh Grohe. Hệ cửa ban công Hondalex mở rộng tầm nhìn ra biển, mang đến không gian sống thoáng đãng, thư giãn đúng chất nghỉ dưỡng. Việc lựa chọn đồng bộ các thương hiệu nội thất cao cấp không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện nghi, mà còn góp phần gia tăng giá trị tài sản và hiệu quả khai thác nghỉ dưỡng trong dài hạn.

Tại căn hộ biển Polaris, mỗi chi tiết nội thất cao cấp được chăm chút cùng tầm nhìn biển tuyệt mỹ mang đến những phút giây thư giãn vô giá

Trong xu thế thị trường bất động sản ngày càng hướng về giá trị thực, The Maris Vũng Tàu nổi lên như một điểm sáng với quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng và tốc độ triển khai - thi công ấn tượng. Nơi đây không chỉ là một địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn trong những kỳ nghỉ hè, dịp Lễ Tết; mà còn là điểm đến đầu tư đầy tiềm năng tại trung tâm thành phố biển.