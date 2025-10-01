The Ninety Complex: Cột mốc bàn giao mở ra giá trị bền vững

Thời điểm bàn giao - Cơ hội vàng để nắm bắt

Nếu coi việc phát triển bất động sản như một chuyến tàu, thì thời điểm bàn giao chính là lúc đoàn tàu bắt đầu về đích, đồng thời mở ra một hành trình mới gắn với giai đoạn thu hút phát triển cộng đồng. Từ ngày 27/9/2025, The Ninety Complex chính thức bàn giao, đánh dấu thời điềm dự án đã hội tụ đầy đủ điều kiện đưa vào vận hành. Tận mục sở thị một công trình hoàn thiện và đánh giá rõ nét thị trường tại thời điểm bàn giao, đây chính là lúc những nhà đầu tư nhanh chóng lựa chọn những sản phẩm với ưu thế vượt trội có thể khai thác dòng tiền thụ động ngay.

Khác với nhiều dự án đang trong giai đoạn xây dựng, phải chờ đợi 2 - 3 năm cùng những trông ngóng về tiến độ để đi vào khai thác, The Ninety Complex đã hội tủ đủ mọi điều kiện để nhà đầu tư nhận sản phẩm ngay và vận hành khai thác cho thuê. Chính sách tài chính cũng tạo nhiều thuận lợi: chỉ cần khoảng 30% vốn ban đầu (tương đương từ 1,2 tỷ đồng với một căn studio, diện tích từ 32-38m2), phần còn lại được hỗ trợ vay hưởng ưu đãi lãi suất 0% lên tới 18 tháng và tặng gói nội thất cao cấp trị giá 250 triệu đồng trong tháng 10/2025.

The Ninety Complex không chỉ là một tòa nhà mới hiện diện ở trung tâm Hà Nội, mà còn là dấu mốc phản ánh xu thế thị trường với mô hình căn hộ đa chức năng để sống – làm việc – cho thuê, cho phép linh hoạt sử dụng, mang lại dòng tiền cho thuê bền vững và gia tăng giá trị theo thời gian. Với việc chính thức bàn giao, dự án giống như một nhịp cầu nối liền các phân kỳ đầu tư: hôm nay khai thác tức thì, ngày mai tích lũy vững chắc. Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, The Ninety Complex nổi lên như một "chìa khóa vàng", mở ra cánh cửa để nhà đầu tư bước vào dòng chảy sôi động nhưng bền bỉ của bất động sản nội đô.

Tọa lạc nơi giao điểm của ba quận trung tâm cũ Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, The Ninety Complex kiêu hãnh vươn cao như một điểm hội tụ của nhịp sống hiện đại và giàu bản sắc Hà Nội. Vị trí này vừa kết nối trực tiếp tới các trục đường huyết mạnh tỏa đi các quận trung tâm, thuận tiện hướng đi sân bay Nội Bài, nhanh chóng kết nối liên tỉnh. Vị trí dự án cũng nằm ngay khu vực hội tụ những trung tâm văn hóa, hành chính lớn. Nơi đây cũng tập trung nhiều tiện ích giáo dục, đặc biệt gần cụm đại học lớn của thành phố, nhiều tòa văn phòng nhiệm sở các cấp cũng như nước ngoài, quy mô dân số luôn đông đúc, nguồn cầu về nơi lưu trú luôn đạt mức cao. Có thể coi đây như một "trạm trung chuyển" của dòng chảy đô thị, nơi mọi nhu cầu đều có thể được đáp ứng trong tầm tay.

Không chỉ thuận tiện về vị trí, The Ninety Complex còn được vận hành bởi đơn vị quốc tế CBRE và sở hữu hệ thống tiện ích tương đương khách sạn 5 sao. Bể bơi nước mặn bốn mùa, khu jacuzzi thư giãn, phòng xông hơi khô/ ướt, phòng gym - yoga hiện đại, sky garden xanh mát, trung tâm thương mại đủ dịch vụ ngay tầng trệt, khu vực lễ tân và sảnh lounge sang trọng…tất cả tạo nên một tổ hợp dịch vụ khép kín, mang lại sự tiện nghi vượt trội. Mỗi sản phẩm tại đây đều có điều kiện dễ dàng chuyển hóa công năng sử dụng: là văn phòng yên tĩnh, dịch vụ chuyên nghiệp theo nhu cầu, là không gian thư giãn với những tiện ích wellness đặc quyền tích hợp ngay nội khu, hoặc đơn thuần là nơi nghỉ ngơi đầy đủ tiện nghi dành cho cuộc sống chất lượng cao.

Đặc biệt, sự linh hoạt của mô hình sản phẩm cũng như sự đắt giá của vị trí càng làm nổi bật giá trị. Trong tổng số 480 sản phẩm, chỉ 168 căn studio được tung ra thị trường. Với thiết kế tối ưu, đây là những sản phẩm được săn đón bởi tính linh hoạt, sở hữu trong tầm tay với mức giá vừa tầm, trang bị nội thất dễ dàng và đặc biệt thuận lợi cho khai thác. Studio được ví như những "phiên bản boutique" được quan tâm tìm kiếm ngay giữa lòng thủ đô.

Căn Studio là mẫu căn hộ dễ dàng "hô biến" đủ không gian chức năng khi được trang bị gói nội thất thông minh.

Nguồn cầu lưu trú bền vững, dòng chảy ngầm của thị trường

Ở các thành phố lớn, sức hấp dẫn của bất động sản trung tâm luôn được đo bằng dòng người tìm đến sinh sống và làm việc. Hà Nội hiện có gần 8,7 triệu dân, và theo dự báo, thành phố sẽ cán mốc 10 triệu trong thập kỷ tới. Dân số gia tăng nhanh chóng kéo theo áp lực lớn về chỗ ở, dịch vụ lưu trú và không gian làm việc linh hoạt.

Song song với nhu cầu nội địa, Hà Nội cũng đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của dòng vốn quốc tế. Chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, thành phố Hà Nội đã thu hút gần 3,82 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng khoảng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Con số cho thấy niềm tin của các tập đoàn toàn cầu và đồng thời báo hiệu sự hiện diện ngày càng đông đảo của đội ngũ chuyên gia quốc tế, nhóm khách hàng có nhu cầu lớn về các căn hộ để sống hoặc kết hợp làm việc với tiêu chuẩn cao.

Đáng chú ý, giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ mới tại Hà Nội trong quý II đã chạm ngưỡng 91 triệu đồng mỗi mét vuông, mức giá cao kỷ lục, cho thấy xu hướng đi lên rõ rệt của thị trường trung tâm, đặc biệt là ở những dự án có vị trí nội đô, sản phẩm nhỏ gọn, dễ khai thác cho thuê.

Trong khi đó, thị trường cho thuê vẫn duy trì sự sôi động. Hiện giá thuê căn hộ dịch vụ tại Hà Nội trong quý I/2025 đạt trung bình khoảng 610.000 đồng/m²/tháng (đã bao gồm phí dịch vụ). Với căn hộ 1 phòng ngủ tiêu chuẩn trung tâm, mức này có thể tương đương từ 15 đến 25 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và tiện ích. Trong phân khúc hạng A, có dự án ghi nhận giá thuê lên đến khoảng 35 USD/m2/tháng (khoảng hơn 900.000 đồng/m2). Với lưu trú ngắn hạn thông qua các nền tảng đặt phòng trực tuyến, mức giá còn được đẩy lên nhờ sức cầu từ khách du lịch, khách công tác quốc tế và tính khan hiếm theo thời điểm (các sự kiện, dịp lễ, tết…).

Không chỉ có chuyên gia quốc tế, một nguồn cầu bền vững khác đến từ sinh viên và phụ huynh có con theo học tại các trường đại học nội đô. Trong bán kính chỉ vài phút di chuyển từ The Ninety Complex tập trung nhiều trường trọng điểm như Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Y Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội, Học viện Ngân hàng… Mỗi năm, các trường này thu hút hàng chục nghìn sinh viên mới nhập học, tạo ra nhu cầu lớn về chỗ ở an toàn, tiện nghi và gần trường.

Dự án tại khu vực phố trung tâm luôn đón nguồn cầu cao với đa mục đích, đặc biệt những dự án đã hoàn thiện và đi vào sử dụng càng được săn đón và cũng thị trường hấp thụ rất nhanh vì tính khan hiếm.

Thực tế cho thấy nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư một căn hộ dịch vụ tại trung tâm vừa để con thuận tiện học tập, vừa tích lũy một tài sản có thể khai thác cho thuê sau này. Đây cũng là xu hướng phổ biến tại các đô thị lớn trên thế giới, nơi việc đầu tư chỗ ở cho con được coi là một kênh nhân 3 lợi thế, vừa bảo đảm môi trường sống, vừa tạo ra nguồn thu ổn định lâu dài và tài sản tự tăng giá trị bởi yếu tố vị trí đắc địa.

Kinh nghiệm từ nhiều đô thị lớn cũng củng cố xu hướng này. Tại Hàn Quốc, officetel (căn hộ vừa kết hợp để sống, vừa để làm việc, học tập) đã trở thành một trong những phân khúc chủ lực. Singapore phát triển mạnh mô hình căn hộ dịch vụ dài hạn, còn Tokyo định hình micro-apartment (căn hộ siêu nhỏ) như giải pháp tất yếu cho mật độ dân cư cao. Tất cả đều chỉ ra một điều: những sản phẩm nhỏ gọn, linh hoạt, gắn với lõi trung tâm luôn giữ được công suất khai thác cao và tỷ lệ sinh lời ổn định.