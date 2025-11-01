The Privé gây chú ý thị trường căn hộ hạng sang khu Đông TP.HCM

Trong số đó, The Privé nổi lên như một điểm sáng. Dự án không chỉ gây ấn tượng với tốc độ "sold-out" đáng chú ý ngay từ giai đoạn đầu, mà còn được xem như biểu tượng của xu hướng sống biệt lập, tinh tuyển và bền vững giữa lòng thành phố.

Sức hấp dẫn riêng biệt trên thị trường căn hộ hạng sang

Sáng ngày 1/11, Tập đoàn Đất Xanh chính thức mở bán giai đoạn 2 dự án The Privé. Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt khách hàng quan tâm và giao dịch, cùng đại diện các đơn vị phân phối và chuyên viên kinh doanh, thể hiện sức hút đặc biệt của The Privé.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư - Tập đoàn Đất Xanh - chia sẻ: "The Privé là hiện thân sống động cho tầm nhìn kiến tạo dự án đột phá của Đất Xanh, là một chốn an cư đẳng cấp quốc tế tại trung tâm khu Đông TP.HCM. Trong giai đoạn mở bán trước, chúng tôi đã ghi nhận những kỷ lục vô cùng ngoạn mục. Các kết quả tuyệt vời này không chỉ thể hiện sức hút mạnh mẽ của dự án, mà còn là minh chứng cho niềm tin lớn lao mà khách hàng đã dành cho The Privé."

Ở đợt mở bán đầu tiên, The Privé đã tạo nên sức hút mạnh trên thị trường khi 1.027 căn hộ được giao dịch thành công chỉ trong 72 giờ. Tuy nhiên, con số này mới chỉ đáp ứng khoảng 10% nhu cầu thực tế, so với hơn 9.500 lượt đăng ký đặt chỗ được ghi nhận. Theo đánh giá của các đơn vị phân phối, các sản phẩm giai đoạn 2 của The Privé như một lời đáp cho nguồn cầu còn rất lớn đối với dòng căn hộ compound ven sông – phân khúc đang được giới đầu tư và khách hàng thượng lưu đặc biệt săn đón.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng giao dịch tháp 10 The Privé nhanh chóng trở thành điểm nhấn trên thị trường bất động sản hạng sang

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 22 năm thành lập, Tập đoàn Đất Xanh vừa thông báo triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho khách hàng giao dịch tại tháp 10. Cụ thể, khách hàng giao dịch từ ngày 27/10 đến 13/11/2025 sẽ được tặng gói nội thất trị giá tương đương 3% giá bán căn hộ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng mang đến phương thức thanh toán linh hoạt với chính sách hỗ trợ lãi suất lên đến 24 tháng và tiến độ thanh toán linh hoạt: thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán, 5% sau 90 ngày, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ giải ngân theo tiến độ.

Nhờ ưu đãi hấp dẫn cùng tiến độ thanh toán linh hoạt, chính sách này nhanh chóng trở thành điểm nhấn trên thị trường, góp phần nâng tầm sức hút của The Privé trong mùa giao dịch sôi động cuối năm.

Từ tiềm năng tăng trưởng đến giá trị sở hữu lâu dài – The Privé chứng minh sức hút BĐS trung tâm khu Đông TP.HCM

Không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng trong các đợt mở bán, The Privé còn khẳng định năng lực phát triển và tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo – dẫn dắt xu hướng sống thượng lưu ngay giữa trung tâm khu Đông TP.HCM.

Tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, liền kề khu đô thị Thủ Thiêm – trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM – The Privé sở hữu vị trí chiến lược. Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối đến các trung tâm thương mại, khu mua sắm, ẩm thực và giải trí hàng đầu chỉ trong vài phút di chuyển. Hay dễ dàng kết nối đại lộ Mai Chí Thọ, Nguyễn Duy Trinh (mở rộng), nút giao An Phú, cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (mở rộng), tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành, di chuyển nhanh đến sân bay Long Thành trong tương lai gần.

Tuy nhiên, điều khiến The Privé được giới thượng lưu đặc biệt ưa chuộng lại nằm ở sự cân bằng tinh tế giữa nhịp sống hiện đại và không gian riêng tư. Bao quanh dự án là mảng xanh rộng mở cùng chuỗi tiện ích "all-in-one", mang đến cho cư dân đặc quyền tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

Vị trí đắc địa của The Privé không chỉ mang lại tiềm năng phát triển bền vững mà còn bảo chứng cho giá trị lâu dài của dự án, khi khu vực này đang quy tụ dòng vốn mạnh mẽ, sự hiện diện của các doanh nghiệp lớn cùng nguồn việc làm chất lượng cao từ trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm.

Đáng chú ý, The Privé còn là một trong số ít dự án căn hộ hạng sang tại khu Đông TP.HCM đã hoàn thiện pháp lý, sẵn sàng mở bán và ký kết hợp đồng, đảm bảo trọn vẹn quyền lợi hợp pháp cho khách hàng. Dự án cũng đủ điều kiện bán cho người nước ngoài – yếu tố thu hút mạnh mẽ nhóm khách quốc tế đang tìm kiếm sản phẩm sở hữu lâu dài tại trung tâm thành phố.

Khách hàng giao dịch trực tiếp tại sự kiện mở bán The Privé giai đoạn 2 ngày 1/11

Nếu giai đoạn 1 của The Privé từng ghi dấu bằng việc định nghĩa lại tiêu chuẩn bàn giao trong phân khúc hạng sang, thì giai đoạn mới là bước tiến ở tầm cao hơn: vật liệu độc bản, thiết bị quốc tế, ngôn ngữ thiết kế tinh tế, tất cả cùng hòa quyện để tạo nên trải nghiệm sống sang trọng, tiện nghi.

Việc đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng vật liệu mới cũng thể hiện nỗ lực của Đất Xanh trong việc nâng cao tiêu chuẩn bàn giao. Đây là quá trình đòi hỏi sự đầu tư lớn về nguồn lực và thời gian, nhằm đảm bảo mỗi chi tiết đều đạt độ hoàn thiện cao và mang lại giá trị sử dụng bền vững, qua đó góp phần dẫn dắt và định hình phong cách sống hạng sang trên thị trường.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng thu hẹp, dự án hội tụ đủ ba yếu tố vị trí – chất lượng – pháp lý như The Privé trở thành sản phẩm được thị trường đặc biệt quan tâm và săn đón. Không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung chất lượng cao cho thị trường, sự kiện mở bán giai đoạn 2 của The Privé còn mở ra cơ hội chiến lược cho những khách hàng đang tìm kiếm một sản phẩm có giá trị bền vững ngay giữa trung tâm khu Đông TP.HCM.

Để khám phá chi tiết không gian sống độc bản và những giá trị tinh hoa tại The Privé, vui lòng truy cập website chính thức của dự án: https://theprive.vn