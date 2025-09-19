The Queen - Biểu tượng mới giữa vùng lõi thủ đô khan hiếm nguồn cung

Khan hiếm căn hộ trung tâm, thách thức lớn của BĐS Hà Nội

Thị trường BĐS Hà Nội đang chứng kiến sự khan hiếm nghiêm trọng nguồn cung căn hộ tại các khu trung tâm như Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Hoàng Mai. Theo báo cáo thị trường quý II/2025, lượng căn hộ sơ cấp tại khu vực nội đô giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhu cầu nhà ở cao cấp tăng mạnh, đặc biệt từ nhóm khách hàng thượng lưu, chuyên gia và gia đình trẻ. Giá chung cư nội đô đã chạm ngưỡng trung bình 91 triệu đồng/m², với tốc độ tăng giá 10-15% mỗi năm, nhưng nguồn cung mới vẫn không đủ đáp ứng.

Quỹ đất hạn chế, chi phí phát triển dự án cao và các quy định pháp lý khắt khe khiến các dự án căn hộ hạng sang tại trung tâm trở nên hiếm hoi. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của The Queen 360 Giải Phóng được ví như "ánh sáng cuối đường hầm", mang đến giải pháp hoàn hảo cho những ai tìm kiếm không gian sống hiện đại, tiện nghi ngay tại lõi đô thị.

Tọa lạc tại 360 Giải Phóng, phường Phương Liệt, (quận Thanh Xuân cũ) – điểm giao thoa giữa ba khu vực sầm uất Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai – The Queen sở hữu vị trí chiến lược hiếm có. Là một phần của tổ hợp Imperial Plaza rộng 3,6 ha, dự án được quy hoạch đồng bộ với mật độ xây dựng thấp, cảnh quan cây xanh phủ kín, 5 tầng hầm đỗ xe và hệ thống đường nội bộ thoáng rộng, mang đến không gian sống khép kín, an ninh và hiện đại.

The Queen không chỉ nổi bật với 931 căn hộ cao cấp và 4 penthouse phiên bản giới hạn, mà còn gây ấn tượng bởi thiết kế độc bản: mỗi căn hộ tối ưu công năng, ban công thoáng rộng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn panorama toàn cảnh Hà Nội. Hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp như trung tâm thương mại, bể bơi ngoài trời, phòng gym, spa, rạp chiếu phim và khu vui chơi trẻ em đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống – làm việc – giải trí của cư dân mọi lứa tuổi.

Vị trí dự án là lợi thế vượt trội, nằm ngay mặt đường Giải Phóng rộng 42m, Vành đai 2,5 và các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Lê Trọng Tấn, Kim Đồng. Chỉ mất 10 phút để đến trung tâm Hoàn Kiếm, 30 - 45 phút đến sân bay Nội Bài qua cầu Thanh Trì, The Queen mang đến sự kết nối hoàn hảo. Hơn nữa, dự án liền kề 2 công viên lớn (công viên Thống Nhất, công viên Yên Sở), 4 bệnh viện danh tiếng (Bạch Mai, Việt Pháp, Tai – Mũi – Họng TW, Lão Khoa) và 3 cụm trường trọng điểm (Đại học Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng), lý tưởng cho gia đình, chuyên gia và nhà đầu tư cho thuê.

The Queen sở hữu tọa độ vàng nằm giữa 2 trục đường huyết mạch trung tâm Hà Nội

The Queen – Lời giải cho bài toán an hoàn hảo, đầu tư vượt trội

Là mảnh ghép cuối cùng trong tổ hợp Imperial Plaza, sống tại The Queen, cư dân sẽ được kết nối cùng cộng đồng tinh hoa trong khuôn viên sky garden chạm mây, khu vui chơi trẻ em an toàn và trường mầm non quốc tế ngay thềm nhà. Mỗi bước chân chạm đến ngàn tiện nghi với Mega Market 7.000m² và khối thương mại sầm uất, mang đến trải nghiệm sống – làm việc – giải trí trọn vẹn.

Mỗi khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình trở nên ý nghĩa hơn với không gian sống sang trọng, nơi mỗi căn hộ được thiết kế kính Low-E chạm trần, mở ra tầm nhìn panorama toàn cảnh thành phố, kết hợp nội thất bàn giao tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, The Queen kiến tạo cuộc sống an tâm với 4 tầng hầm ô tô (~700 chỗ) và 1 tầng hầm xe máy (~1.000 chỗ), đảm bảo sự tiện nghi và an toàn vượt xa mọi giới hạn của nội đô.

The Queen kiến tạo chất sống thượng lưu trong lòng Hà Nội

Với 3 tầng tiện ích toàn diện – đặc quyền nội khu, cùng quần thể Imperial Plaza đã đi vào vận hành ổn định, The Queen còn được bao quanh bởi hệ tiện ích ngoại khu phong phú: từ công viên xanh mát, chợ dân sinh sầm uất, bệnh viện tuyến Trung Ương như Bạch Mai, Việt Pháp, đến các trường đại học danh tiếng như Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân.

The Queen không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là "tài sản vàng" cho đầu tư và tích sản. Khu vực Giải Phóng đang đón đầu các dự án hạ tầng trọng điểm: mở rộng các tuyến Lê Trọng Tấn – Trường Chinh – Nguyễn Lân, liên kết Giải Phóng – Kim Đồng – Nguyễn Xiển – Linh Đàm, hoàn thiện Vành đai 2,5 và 3, cùng các tuyến Metro số 1 (Yên Viên – Ngọc Hồi) và Nhổn – Ga Hà Nội. Những công trình này, dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu cuối 2025, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển và đẩy giá trị BĐS khu vực tăng 20-30% trong 2-3 năm tới.

Với giá mở bán trung bình từ 110 triệu/m², tổng chiết khấu lên đến 9,5%, hỗ trợ vay 0% lãi suất trong 18 tháng và chiết khấu thêm 1% cho khách booking sớm, The Queen mang đến cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn. Pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài và tiến độ bàn giao dự kiến quý IV/2026 từ chủ đầu tư uy tín Tincom Group càng gia tăng sức hút.

Trong bối cảnh căn hộ trung tâm Hà Nội ngày càng khan hiếm, The Queen 360 Giải Phóng là câu trả lời hoàn hảo cho cả nhu cầu an cư lẫn tích sản. Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, tiện ích đẳng cấp và tiềm năng tăng giá vượt trội, dự án không chỉ là nơi xây dựng tổ ấm mà còn là tài sản bền vững cho tương lai