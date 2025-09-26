The Queen – Khi vị trí vàng kết hợp cùng không gian sống tinh tuyển

Cư dân ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM ngày càng mong muốn nhiều hơn về một không gian sống tinh tuyển: vừa ở trung tâm để thuận tiện làm việc, học tập, kết nối xã hội; vừa đủ trong lành, tĩnh tại để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Tưởng như những đòi hỏi ấy là quá nhiều trong lòng đô thị năng động tấc đất tấc vàng, nhưng không phải không hiện hữu.

Không gian sống tại The Queen tại 360 Giải Phóng, ngay giữa trung tâm nội đô Hà Nội là một trong số ít dự án có thể đáp ứng đồng thời các nhu cầu: vị trí trung tâm, thiết kế độc bản, thẩm mỹ và tích hợp nhiều tiện ích sống toàn diện.

Tòa nhà nội đô với thiết kế độc bản - biểu tượng kiến trúc mới của Hà Nội

Ngay từ khi ra mắt, The Queen 360 Giải Phóng đã gây ấn tượng mạnh với 35 tầng nổi gồm 931 căn hộ cao cấp và 4 penthouse, được kiến tạo như một "kiệt tác kiến trúc" giữa lòng thủ đô. Với thiết kế đóa hoa 4 cánh vươn mình giữa trung tâm Hà Nội, The Queen mang đến kiến trúc khác biệt và không gian sống đẳng cấp: từng căn hộ đón trọn ánh sáng tự nhiên, gió trời và mở rộng tầm nhìn panorama toàn cảnh thành phố.

Mỗi căn hộ tại The Queen đều tối ưu công năng, ban công rộng mở. Đặc biệt, hệ kính Low-E chạm trần được lắp đặt trong mỗi căn hộ là giải pháp kiến trúc hiện đại vừa ngăn tia UV, vừa cách âm, cách nhiệt vượt trội, mang lại trải nghiệm sống trong lành, an toàn và tiết kiệm năng lượng.

Các căn hộ tại The Queen trang bị kính Low-E chạm trần, tối đa ánh sáng tự nhiên, mang đến tầm nhìn panorama toàn cảnh thành phố

Giữa lòng phố thị sôi động, The Queen sở hữu hệ tiện ích nội ngoại khu 3 tầng đẳng cấp, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống sang cho cư dân, bao gồm: trung tâm thương mại, siêu thị tiện lợi, phòng Gym – Yoga hiện đại rộng 4.000m², spa, rạp chiếu phim, bể bơi ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và phòng sinh hoạt cộng đồng… tất cả được thiết kế hiện đại, đáp ứng mọi nhu cầu sống, làm việc, giải trí cho cư dân tương lai.

Cùng đó, The Queen kiến tạo cuộc sống an tâm với 4 tầng hầm ô tô (700 chỗ) và 1 tầng hầm xe máy (1.000 chỗ), đảm bảo sự tiện nghi và an toàn vượt mọi giới hạn cho cư dân. Có thể nói, giữa trung tâm Hà Nội, The Queen tạo nên một hệ sinh thái khép kín, riêng tư và an ninh tuyệt đối, một cuộc sống lý tưởng cho các chủ nhân tinh hoa.

Tâm điểm kết nối nhịp sống nội đô sôi động

Tọa lạc tại 360 Giải Phóng, ngay vùng lõi đô thị nơi giao thoa ba quận trung tâm cũ sầm uất: Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai, The Queen không chỉ có ưu thế về kết nối nhanh trong nội đô Hà Nội, Hà Nội đến các tỉnh lân cận mà vị trí này còn giúp giá trị của mỗi căn hộ tại The Queen sẽ tăng trưởng vượt trội trong tương lai.

Tòa The Queen tại số 360 Giải Phóng đã cất nóc, dự kiến bàn giao Quý IV năm 2026.

Chỉ trong vài phút, cư dân tương lai của The Queen có thể tiếp cận trạm xe buýt, ga tàu và dễ dàng di chuyển bằng xe buýt điện hay tàu điện trên cao. Từ dự án, việc kết nối đến sân bay Nội Bài, các khu công nghiệp Bắc Ninh – Bắc Giang hay khu công nghệ cao phía Tây Hà Nội chỉ khoảng 20 – 30 phút. Sống tại trung tâm nhưng làm việc tại các đô thị vệ tinh không còn là trở ngại, bởi vậy, các căn hộ The Queen hiện nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân công nghệ và cộng đồng freelancer.

Bên cạnh đó, The Queen còn kề cận những trục đường huyết mạch quan trọng. Dự án nằm trên mặt đường Giải Phóng rộng 42m, tuyến nối Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Vành đai 2; đồng thời tiếp giáp các tuyến Định Công, Kim Đồng, Lê Trọng Tấn, Trường Chinh. Từ đây, cư dân chỉ mất 10 phút để đến Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa hay Cầu Giấy; 30 – 45 phút để ra sân bay Nội Bài qua cầu Thanh Trì.



Giá trị sống tại The Queen còn được củng cố bởi mạng lưới tiện ích ngoại khu hiếm dự án nào sánh kịp: 2 công viên lớn (công viên Thống Nhất, công viên Yên Sở), 4 bệnh viện hàng đầu (Bạch Mai, Việt Pháp, Tai – Mũi – Họng TW, Lão Khoa) và 4 cụm trường Đại học trọng điểm quốc gia (Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng, Y Hà Nội…). Đây chính là bảo chứng cho chất lượng sống lâu dài, đồng thời tạo nền tảng cho giá trị cho thuê sinh lời bền vững.

The Queen không chỉ là chốn an cư nội đô toàn hảo, mà còn là lựa chọn đầu tư thông minh, mang đến giá trị sinh lời bền vững. Đặc biệt, với giá bán đợt đầu cực hấp dẫn cùng những chính sách ưu đãi chưa từng có: chiết khấu tới 9.5%++, tặng thêm 1% Early Bird cho khách hàng tiên phong, chiết khấu nóng 1 - 2% chính sách mua cộng đồng tinh hoa, hỗ trợ vay 0% lãi suất trong 18 tháng… The Queen đang tạo cơn sóng lớn trên thị trường bất động sản cuối năm 2025.