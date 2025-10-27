The Soleil Da Nang mở bán – thức giấc cùng Ánh Dương Đà Nẵng

Vị thế vàng bên bờ biển Mỹ Khê – Nơi biểu tượng sống đẳng cấp quốc tế hội tụ

Tọa lạc trên cung đường Võ Nguyên Giáp – tuyến đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng, The Soleil Da Nang được mệnh danh là "trái tim của bãi biển Mỹ Khê", nơi hội tụ vẻ đẹp phóng khoáng của biển cả và nhịp sống sôi động của thành phố trẻ. Dự án do Công ty PPC An Thịnh Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được tư vấn thiết kế bởi Aedas – top 5 công ty kiến trúc hàng đầu thế giới, hướng tới mục tiêu kiến tạo một biểu tượng kiến trúc đẳng cấp quốc tế giữa lòng miền Trung.

Từ The Soleil Da Nang, cư dân có thể kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố, sân bay quốc tế Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà hay phố cổ Hội An. Vị trí chiến lược này mang lại giá trị kép: vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là tài sản đầu tư có tiềm năng sinh lời bền vững.

Panorama – kiệt tác căn hộ mặt biển dành cho giới thượng lưu yêu vẻ đẹp của biển Đà Nẵng

The Soleil Da Nang là quần thể 4 tòa tháp biểu tượng vươn mình kiêu hãnh trên cung đường biển Võ Nguyên Giáp, bao gồm hai tòa tháp căn hộ cao 57 tầng, một tòa căn hộ cao 50 tầng và một tòa khách sạn 5 sao cao 45 tầng tạo thành một hệ sinh thái sống – nghỉ dưỡng – thương mại dịch vụ - vui chơi giải trí khép kín, được quy hoạch tinh tế để tôn vinh trải nghiệm sống của giới thượng lưu.

Tại đây, mỗi chi tiết thiết kế đều mang dấu ấn của sự đẳng cấp và tinh tế. Từ những đường cong kiến trúc lấy cảm hứng từ sóng biển, cho tới các ô cửa kính cao rộng mở ra toàn cảnh đại dương – tất cả tạo nên một công trình biểu tượng của miền Trung hiện đại, sánh ngang với những khu phức hợp bên bờ biển nổi tiếng thế giới.

Với định hướng kiến trúc độc đáo, gần gũi thiên nhiên, nhằm tối đa trải nghiệm thị giác của khách hàng, ban công các căn hộ tại dự án được thiết kế thoáng rộng, bao quanh các không gian nội thất bên trong mở ra tầm nhìn Panorama không giới hạn – nơi cư dân có thể ngắm trọn dải cát trắng Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Rồng lung linh ánh sáng về đêm, hay tận hưởng bình minh dát vàng trên mặt biển ngay từ phòng ngủ. Không chỉ là nơi ở, đó là không gian sống nghệ thuật – nơi mỗi góc ban công đều trở thành khung hình của biển trời, và mỗi khoảnh khắc đều mang giá trị triệu USD.

Chính nhờ thiết kế độc bản và tầm view "triệu đô" này, The Soleil Da Nang trở thành lựa chọn yêu thích của giới thượng lưu, doanh nhân quốc tế và những ai mong muốn sở hữu một không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa trung tâm Đà Nẵng.

Tiện ích chuẩn resort giữa lòng phố thị – Trải nghiệm cho mọi phong cách

Không chỉ nổi bật bởi vị trí đắc địa mặt biển Mỹ Khê, The Soleil Da Nang còn kiến tạo một không gian sống – nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế với hệ tiện ích toàn diện, được quản lý và vận hành bởi Wyndham Hotels & Resorts. Mỗi chi tiết trong tổ hợp được chăm chút tỉ mỉ nhằm mang đến cho cư dân và du khách những trải nghiệm khác biệt, từ an ninh 24/7, sảnh đón sang trọng đến dịch vụ concierge chuẩn 5 sao.

Tại đây, cư dân có thể tận hưởng hồ bơi vô cực hướng biển, khu spa – gym – yoga cao cấp, nhà hàng phong cách quốc tế, cùng vườn dạo bộ xanh mát trên cao – nơi giao hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại.

Đặc biệt, cây cầu kính trên không nối liền các tòa tháp trở thành dấu ấn mang tính biểu tượng của The Soleil Da Nang. Đứng trên độ cao hàng trăm mét, du khách và cư dân có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp kỳ vĩ của biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà và thành phố Đà Nẵng rực rỡ trong ánh hoàng hôn – một trải nghiệm hiếm có, khẳng định vị thế của dự án hàng đầu miền Trung.

Tổ hợp còn tích hợp hệ thống thương mại – dịch vụ – ẩm thực đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, giải trí đến đầu tư. Mỗi không gian đều hướng đến sự tinh tế và tiện nghi, mang lại cảm giác như đang sống trong một khu resort sang trọng giữa lòng thành phố biển.

Ưu đãi đặc biệt trong đợt mở bán – Cơ hội dễ dàng sở hữu biểu tượng sống mới bên bờ biển Mỹ Khê

Trong đợt mở bán chính thức, chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã công bố loạt chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng tiên phong.

Cụ thể, những khách hàng đầu tiên đặt mua sẽ được hưởng chiết khấu booking sớm lên tới 3%, ưu đãi thanh toán sớm lên đến 11,5%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, miễn phí quản lý dịch vụ trong 2 năm đầu và được tặng 12 đêm nghỉ dưỡng tại chính tòa căn hộ Wyndham Soleil Đà Nẵng đang vận hành rất tốt.

Với căn Studio có giá chỉ từ 3 tỷ đồng, căn 1 phòng ngủ cộng 1 có giá chỉ từ 4.5 tỷ đồng.

Với chính sách ưu đãi trên khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 1 tỷ đồng đến khi bàn giao nhà là đã có thể sở hữu căn hộ khách sạn đẳng cấp bậc nhất Đà Nẵng.

Đây được xem là thời điểm "vàng" để sở hữu căn hộ cao cấp tại The Soleil Da Nang – dự án hiếm hoi nằm ngay bên bờ biển Mỹ Khê, giữa bối cảnh nguồn cung bất động sản hạng sang tại Đà Nẵng đang dần khan hiếm và tiềm năng du lịch – đầu tư không ngừng gia tăng.

