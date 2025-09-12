The World Capital hỗ trợ cho SME Việt trong kỷ nguyên vươn mình

Hướng tới cùng mục tiêu giải quyết khoảng trống ngân sách và phát triển quy mô kinh tế, The World Capital (TWC) và các doanh nghiệp SME, như Hùng Anh Auto, Seaworld Namaste, đã nhiều lần hợp tác, mang lại kết quả tốt đẹp.

Tổng quan tình hình các doanh nghiệp SME

Hiện nay, các SME đang chiếm đến 96,7% tổng số doanh nghiệp, và dựa trên các thống kê mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, họ đóng góp khoảng 36-45% vào tổng GDP và tạo việc làm cho gần một nửa lực lượng lao động hiện có tại Việt Nam. Kể từ thời kỳ Đổi Mới, số lượng SME gia tăng nhanh chóng. Họ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và nâng tầm kinh tế nước nhà.

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp duy trì hoạt động thực tế so với số đăng ký vẫn chưa cao. SME Việt Nam hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, một trong số đó chính là trở ngại trong quá trình tiếp cận vốn. Theo khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ khoảng 30% SME tiếp cận được nguồn vốn chính thức từ ngân hàng. Điều này tạo bài toán khó cho SME trong quá trình vươn mình, phát triển, ảnh hưởng lan rộng đến cả sự tăng trưởng của kinh tế nước nhà.

Các sản phẩm chính được kết nối qua The World Capital

Founders TWC tại sự kiện kết nối doanh nhân

The World Capital sở hữu quan hệ hợp tác chiến lược với hơn 50 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, tạo cầu nối doanh nghiệp tới hệ sinh thái tài chính đa dạng, minh bạch và nhanh gọn. Sản phẩm Cổ phần hóa mang đến nền tảng tài chính vững mạnh từ các quỹ đầu tư Việt Nam và quốc tế với mục tiêu: Gọi vốn mở rộng, doanh nghiệp vẫn giữ quyền kiểm soát, hoặc chuyển nhượng toàn phần, sáp nhập doanh nghiệp

Gói Leasing phục vụ mục đích mở rộng cơ cấu máy móc, thiết bị chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất hoạt động không dưới 1 năm, tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay. Gói vay trung hạn ESG hỗ trợ SME thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu xanh hóa với nguồn vốn từ Quỹ đầu tư Ấn Độ, hỗ trợ hơn 100 triệu người, trong đó 50% là nữ doanh nhân, góp phần không nhỏ vào bình đẳng giới trong cơ hội kinh doanh.

Gói tín chấp chuỗi cung ứng dành cho các nhà phân phối hàng hóa siêu thị, các doanh nghiệp bán lẻ, doanh số từ 1 tỷ đồng/năm và lịch sử hợp tác tối thiểu 1 năm với siêu thị, không yêu cầu tài sản đảm bảo. Gói tín chấp có điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất dành cho doanh nghiệp ngành sản xuất, giấy, sợi, nhựa, thép, may mặc, với thời gian hoạt động từ 1 năm trở lên.

Sản phẩm Bao thanh toán Xuất Khẩu hướng tới các doanh nghiệp xuất khẩu với thời gian hoạt động trên 1 năm, với doanh thu và lượng người mua ổn định. Gói Tín Chấp phù hợp cho doanh nghiệp với thời gian hoạt động trên 2 năm, thuộc đa dạng ngành nghề.

Giải pháp bổ sung: Đồng hành chiến lược cùng doanh nghiệp tăng trưởng

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu đa dạng trên thị trường, TWC còn mang đến sự cố vấn toàn diện về nhượng quyền, nhân chuỗi. Ngoài ra, bắt tay cùng K-Global, hệ sinh thái TWC còn có khả năng hỗ trợ chuyên sâu về sales, marketing và xuất khẩu cho các SME Việt Nam.

Với kinh nghiệm dày dặn, TWC đã và đang đồng hành cùng nhiều thương hiệu tên tuổi. Không chỉ dừng lại ở việc bắc cầu nối tới chiến lược tài trợ vốn, TWC còn tư vấn hướng mở rộng quy mô, phát triển bền vững, cá nhân hóa, củng cố chuỗi giá trị và xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn.

K-Global đồng thời cũng mang lại sự hỗ trợ kịp thời với các khách hàng có nhu cầu mở rộng thương hiệu ra thị trường quốc tế. Với đa dạng các giải pháp từ branding, triển khai marketing đa nền tảng, đến đào tạo nhân sự và xử lý tình huống, K-Global góp phần giúp doanh nghiệp phát triển ra thế giới.

The World Capital - Người hỗ trợ đáng tin cậy

The World Capital họp mặt cùng đại diện các quỹ đầu tư

Hiện nay, nhiều đơn vị tư vấn vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, giải quyết chưa triệt để vấn đề của đối tác, lợi dụng lòng tin gây tổn hại cho khách hàng. TWC nổi bật lên với tính minh bạch, hỗ trợ hiệu quả, giúp khách hàng đạt được kết quả mong muốn.

Thực tế, TWC vẫn là một lựa chọn đáng tin, đảm bảo xây dựng cầu nối hiệu quả đến các quỹ đầu tư uy tín, tư vấn và hỗ trợ hiệu quả và toàn diện cho đối tác. Khi hợp tác với TWC, các đối tác còn được hỗ trợ về nhân lực và phát triển. Với cam kết đề cao sự rõ ràng và minh bạch, TWC luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ cho cộng đồng SME Việt Nam phát triển.

