Thêm 1 gia vị vào thịt lợn, nấu không tanh lại mềm thơm đậm đà

23-11-2025 - 17:01 PM | Sống

Thịt lợn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, để món thịt vừa mềm nhừ, béo ngậy mà không bị ngấy, khử mùi hôi là bước cực kỳ quan trọng.

Trong số các loại gia vị, có vài loại đặc biệt giúp thịt lợn thơm ngon, giữ vị mềm mà không ngán. Biết cách kết hợp, bạn sẽ có nồi thịt kho mềm, thơm, béo vừa phải, ăn một lần nhớ mãi.

1. Thảo quả

Thảo quả là gia vị có hương thơm đậm, phức hợp, được xem như “công cụ đa năng” trong kho thịt. Hương thơm của thảo quả có thể trung hòa mùi hôi tự nhiên của thịt lớn, vốn xuất phát từ các hợp chất dễ bay hơi trong thịt. Không chỉ khử mùi, thảo quả còn tạo nên lớp hương thơm đặc trưng, làm món thịt kho thêm phần hấp dẫn, dậy mùi hơn hẳn.

Thêm 1 gia vị vào thịt lợn, nấu không tanh lại mềm thơm đậm đà- Ảnh 1.

2. Sơn tra

Sơn tra có tính chua nhẹ, khi kho cùng thịt lợn, các thành phần axit trong sơn tra giúp phân giải một phần mỡ thừa, giảm cảm giác ngấy, đồng thời mang lại vị thanh mát, cân bằng món ăn. Ngoài ra, axit trong sơn tra còn giúp thịt nhanh mềm nhừ, lý tưởng cho những ai thích thịt kho mềm, dễ ăn.

Thêm 1 gia vị vào thịt lợn, nấu không tanh lại mềm thơm đậm đà- Ảnh 2.

3. Riềng

Riềng có mùi thơm đặc biệt, khi kho cùng thịt, hương thơm này tỏa ra nhanh chóng, tạo nên mùi vị độc đáo, vừa khử mùi hôi vừa nâng hương thịt lên nhiều tầng. Khi kết hợp với mùi thịt lợn, riềng tạo thành hương thơm phức hợp, giúp món thịt kho thêm hấp dẫn, ăn một miếng đã thấy khác biệt.

Thêm 1 gia vị vào thịt lợn, nấu không tanh lại mềm thơm đậm đà- Ảnh 3.

4. Bạch khấu

Bạch khấu có hương thơm nhẹ nhàng, thanh mát, giúp làm dịu mùi hôi của thịt mà không quá nồng. Đồng thời, bạch khấu còn giúp kích thích vị ngọt tự nhiên của thịt, khiến món kho thêm đậm đà, thịt mềm mượt hơn.

Thêm 1 gia vị vào thịt lợn, nấu không tanh lại mềm thơm đậm đà- Ảnh 4.

Tóm lại, nếu muốn nồi thịt lợn kho mềm, thơm, béo vừa phải mà không ngấy, bạn nên ghi nhớ 2 gia vị quan trọng nhất là thảo quả và sơn tra, còn sơn nhài và bạch khấu sẽ giúp nâng hương vị và tăng cảm giác thanh mát. Khi nấu, bạn có thể tùy chỉnh liều lượng theo khẩu vị, phối hợp các gia vị này hợp lý, đảm bảo món thịt mềm nhừ, thơm phức, béo ngậy vừa đủ, là bữa cơm gia đình ai cũng mê.

Nguồn và ảnh: Sohu

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ số

