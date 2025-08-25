Thêm 3 cổ phiếu bị đưa vào diện không được giao dịch ký quỹ

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã bổ sung thêm một số cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), có hiệu lực từ 25/8.

Cụ thể, HOSE đưa mã VOS của CTCP Vận tải Biển Việt Nam vào danh sách không được giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 là số âm.

Như vậy, danh sách cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE tính đến ngày 22/8 được nâng lên 68 mã.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của VOS đạt 1.298 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với cùng kỳ năm 2024. Với việc kinh doanh dưới giá vốn, VOS báo lỗ gần 44 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 358,4 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Công ty cho biết, doanh thu sụt giảm do đã trả tàu dầu Đại An và tàu hóa chất Đại Hưng từ tháng 3, đồng thời thị trường tàu hàng khô gặp nhiều biến động do ảnh hưởng từ chính sách thuế bất ổn. Cước thuê tàu Supramax từng rơi xuống còn 2.500 - 3.000 USD/ngày, khiến nhiều tàu tại cả Đại Tây Dương và châu Á-Thái Bình Dương phải nằm bờ chờ hàng

Ngoài ra, HNX cũng đưa thêm 2 mã cổ phiếu là KDM của CTCP Tập đoàn GCL và PGN của CTCP Phụ Gia Nhựa vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch kỹ quỹ, cùng có hiệu lực từ 25/8.

Nguyên nhân KDM bị cắt margin là do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của công ty tại BCTC bán niên 2025 soát xét là số âm. Đối với PGN, lý do không được giao dịch ký quỹ là bởi BCTC soát xét bán niên 2025 có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Theo BCTC soát xét nửa đầu năm 2025, KDM ghi nhận gần 2 tỷ đồng doanh thu thuần, sụt giảm hơn 83% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, công ty lỗ hơn 800 triệu đồng, giảm nhẹ so với số lỗ hơn 1,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 của Phụ Gia Nhựa, công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 69 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt chưa đầy nửa tỷ đồng, sụt giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Uhy đưa ra cơ sở của ý kiện ngoại trừ là không thu thập được đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng khoản đầu tư của công ty tại CTCP Phụ gia nhựa Vĩnh Phúc với giá trị hơn 79 tỷ đồng, số dư phải thu khách hàng tại ngày 30/6/2025 tương đương hơn 79 tỷ. Theo đó, kiểm toán không đưa ra kết luận về giao dịch này cũng như ảnh hưởng của vấn đề này tới BCTC bán niên 2025.

Sau khi bổ dung thêm 2 cổ phiếu trên, danh sách cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trên HNX được nâng lên 63 mã.