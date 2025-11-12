Thêm chiêu trò lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến người dùng iPhone

Việc thất lạc điện thoại di động vốn đã gây nhiều rắc rối cho người dùng, nhưng điều nguy hiểm hơn là có thể đến từ một tin nhắn điện thoại “Đã tìm thấy máy”, bởi đó có thể là cái bẫy của kẻ gian.

Các chuyên gia an ninh mạng vừa cảnh báo về một chiêu lừa đảo (phishing scam) mới nhằm vào những người dùng iPhone bị mất hoặc bị đánh cắp thiết bị. Thủ đoạn này được thiết kế tinh vi để dụ nạn nhân cung cấp thông tin đăng nhập Apple ID, dưới danh nghĩa “hỗ trợ khôi phục thiết bị”.

Đây là hình thức lừa đảo có thể khiến người dùng iPhone mắc bẫy. (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm An ninh mạng quốc gia Thụy Sĩ (NCSC), những kẻ tấn công đã lợi dụng cơ chế của tính năng Find My (Tìm) của Apple để triển khai chiến dịch lừa đảo.

Cụ thể, khi người dùng kích hoạt chế độ “Mất” (Lost Mode) trên iPhone, hệ thống sẽ hiển thị một thông điệp tùy chỉnh cùng số liên lạc trên màn hình khóa, giúp người nhặt được có thể hoàn trả thiết bị chính đáng. Tuy nhiên, tin tặc lại khai thác chính thông tin này để thực hiện tấn công.

Chúng gửi tin nhắn qua iMessage hoặc SMS, mạo danh đội ngũ hỗ trợ Find My của Apple. Nội dung tin nhắn thường chứa thông tin chính xác về thiết bị bị mất như model, màu sắc, dung lượng, những dữ liệu có thể thu thập từ thông điệp hiển thị trên màn hình khóa. Tin nhắn thông báo rằng iPhone đã được “định vị thành công” và đính kèm một đường liên kết để “xem vị trí thiết bị”.

Nếu người dùng nhấp vào đường dẫn này, họ sẽ bị chuyển hướng đến một trang web giả mạo có giao diện giống hệt trang đăng nhập iCloud, nơi kẻ tấn công sẽ thu thập thông tin Apple ID và mật khẩu, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thiết bị.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần thận trọng với mọi tin nhắn thông báo khôi phục thiết bị. Tuyệt đối không nhập thông tin Apple ID qua các đường link lạ được gửi bằng SMS hoặc iMessage. Để kiểm tra trạng thái thiết bị bị mất, người dùng nên truy cập trực tiếp ứng dụng Find My hoặc trang web chính thức iCloud.com của Apple.